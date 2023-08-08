Путин подписал указ о спецсчетах для расчета за сельхозпродукцию в рублях

Путин подписал указ о спецсчетах для расчета в рублях за сельхозтовары

При расчете за сельхозпродукцию иностранный покупатель сможет открыть в российском банке специальный валютный счет, после продажи валюты банк зачислит средства в рублях на специальный рублевый счет. Мера вступит в силу 1 ноября

Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставки сельскохозяйственной продукции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ предусматривает механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета. Иностранный покупатель переводит иностранную валюту на такой счет, после чего либо продает ее банку, либо дает кредитной организации поручение продать валюту на торгах. После продажи средства в рублях помещаются на рублевый счет.

Список российской сельхозпродукции, которой коснется указ, поручено сформировать правительству в течение 30 дней. Мера не распространяется на сделки, определяемые президентом с представления правительства.

Нововведения вступят в силу с 1 ноября.

Создание спецсчетов в валюте и в рублях для расчета за сельхозпродукцию при внешней торговле предложил Минсельхоз в марте. В разработке инициативы участвовал Союз экспортеров зерна. «Предлагаемый механизм не является исключительным, экспортеры могут продолжать расчеты в валюте, как это происходит сейчас. Вопрос использования национальных валют стран-импортеров не стоит, это скорее защитный механизм при ужесточении санкций на традиционные внешнеторговые расчеты. Мы чувствуем системное давление по этому вопросу, несмотря на многократные громогласные заявления об обратном», — пояснил тогда «Интерфаксу» председатель объединения Эдуард Зернин.

Нововведения в сфере внешнеэкономической торговли сельхозпродукцией стали дополнением экономических мер поддержки, введенных в марте прошлого года. 8 марта президент подписал закон о ряде антикризисных мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций Запада.

18 марта Путин наделил Центробанк рядом полномочий. Теперь без разрешения ЦБ нельзя проводить операции по оплате резидентами доли, вклада, пая в имуществе юрлица-нерезидента.