«Дом.РФ»: банки запросили на льготную и семейную ипотеку на 60% больше доступного бюджета

«Сбер» и ВТБ получили больше 80% от нового лимита на семейную ипотеку

Два крупнейших банка, Сбербанк и ВТБ, значительно увеличили долю участия в госпрограмме льготной ипотеки после распределения дополнительного лимита на нее. На фоне резкого роста ставок такая ипотека стала главным драйвером рынка

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ухудшение экономической ситуации в России и рост кредитных ставок обострили конкуренцию банков в сегменте льготной ипотеки. Объем поданных ими заявок на получение новых кредитных лимитов по государственным ипотечным программам превысил доступный объем финансирования более чем на 60%, сообщили РБК в госкомпании «Дом.РФ», которая отвечает за распределение лимитов.

30 марта правительство скорректировало параметры двух самых популярных ипотечных госпрограмм — семейной ипотеки (выдается под 6%) и льготной ипотеки на новостройки. Помимо повышения предельных ставок по последней с 7 до 12% кабинет министров тогда увеличил максимальную общую сумму жилищных займов: до 2,75 трлн руб. для семейной ипотеки и до 2,55 трлн руб. — для льготной на новостройки.

По данным «Дом.РФ», для продолжения участия в программе семейной ипотеки банки подали заявки на 1,5 трлн руб., что на 40,2% превышает изначальную сумму к распределению (1,07 трлн руб.). Спрос кредиторов на участие во второй программе оказался в 3,2 раза выше лимита — 481,4 млрд против 150 млрд руб. Таким образом, в общей сложности спрос на финансирование превысил реально доступные ресурсы на 62,4%.

Льготную ипотеку продлят и сделают доступнее 25 апреля президент Владимир Путин предложил снизить предельные ставки по льготной ипотеке с текущих 12 до 9% годовых и продлить действие программ еще на полгода, до конца 2022 года. Постановление правительства с обновленными параметрами программы еще не опубликовано. Как уточнили в «Дом.РФ», если правительство расширит плановый объем выдачи льготной ипотеки, то дополнительные лимиты вновь будут распределены между банками. Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко оценивал, что с мая по декабрь в России будет выдано 206 тыс. льготных ипотечных кредитов на 1,4 трлн руб. Это соответствует уже заявленным объемам финансирования.

Как поменялись возможности банков по выдаче льготной ипотеки

Как следует из данных «Дом.РФ», Сбербанк и ВТБ получили 80,5% из 1,07 трлн руб., которые распределялись для расширения программы семейной ипотеки (488,2 млрд и 373,6 млрд руб. соответственно).

После распределения их доля в общем объеме запланированных выдач достигла 44,01 и 25,94%: 1,21 трлн руб. кредитов для семей с детьми должен выдать Сбербанк, а еще 713 млрд руб. — ВТБ.

Долю участия в программе символически увеличат банк «Дом.РФ» (до 4,13%) и Газпромбанк (2,63%). Четыре организации — Альфа-банк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк и Росбанк — не подавали заявок на дополнительное финансирование.

Борьба банков за новые лимиты по льготной ипотеке на покупку новостроек была более ожесточенной. Например, «Сбер» подал заявку на все 150 млрд руб., на которые планировалось увеличить финансирование программы. Альфа-банк, отказавшийся от дополнительного лимита по семейной ипотеке, направил заявку по ипотеке на новостройки на 100 млрд руб.

В итоге доля Альфа-банка после распределения дополнительных лимитов находится на уровне 8%, банка «Дом.РФ» — 3,45%, Газпромбанка — 2,73%, Абсолют Банка — 0,33%. Доли «Сбера» и ВТБ составили 43,99 и 19,4% соответственно.

Количество банков-кредиторов увеличилось, сообщил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Алексей Ниденс: «К участию в программах присоединились пять новых банков, и в настоящий момент льготные кредиты могут быть предоставлены 75 кредитными организациями во всех регионах страны».

В марте средневзвешенная ставка по рыночным ипотечным программам в топ-20 банков подскочила до 22%, что негативно повлияло на выдачи таких кредитов. На этом фоне банки фиксировали переток спроса в сегмент льготной ипотеки и называли госпрограммы основным драйвером рынка на этот год.

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Как эксперты оценивают перспективы госпрограмм

Результат распределения лимитов на льготную ипотеку говорит о том, что кредитование семей с детьми пока остается более предпочтительным для банков, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «По семейной программе условия более привлекательные, и поэтому заемщики, подпадающие под критерии этой программы, создают наибольший спрос. Заинтересованность крупных банков семейной ипотекой обусловлена большим объемом сегмента, дающим ощутимый приток клиентской базы», — поясняет аналитик.

Семейная ипотека сейчас является более привлекательной для заемщиков и кредиторов, потому что [помимо более низкой ставки] распространяется на вторичный рынок, соглашается руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Однако после снижения ставки по льготной ипотеке ситуация может измениться», — допускает эксперт.

Пивень подчеркивает, что запросы конкретных банков на участие в одной из двух программ могут определяться их текущей клиентской базой и маркетинговыми возможностями. «Кредиты под новостройки могут быть банкам более интересны в рамках реализации комплексных продуктов и финансирования строительных проектов. Также до конца неясно, насколько в целом кризис влияет на ипотечный рынок», — поясняет эксперт.

Опрошенные РБК аналитики считают, что снижение ставок льготной ипотеки и расширение финансирования программ вряд ли приведет к взрывному росту ипотечного кредитования. «Многое будет зависеть в том числе и от того, как будет себя чувствовать сектор жилой недвижимости», — говорит Пивень, воздерживаясь от прогноза по выдачам льготной ипотеки на этот год.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что в 2022 году российские банки выдадут льготную ипотеку на 2 трлн руб. Это больше, чем в прошлом году, когда условия на рынке были лучше, — тогда заемщики взяли льготных кредитов на жилье на 1,5 трлн руб., следует из данных «Дом.РФ». С начала года россияне оформили льготную ипотеку на 257,2 млрд руб.

В текущей экономической ситуации банки могут испытывать сложности с привлечением длинных пассивов — в марте—апреле вкладчики активно переводили средства в краткосрочные депозиты (по ним были более высокие ставки), говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «В связи с этим отдельные участники рынка могут осторожно подходить к выдаче долгосрочных кредитных продуктов, таких как ипотека», — добавляет он. По словам Доронкина, в условиях неопределенности банки также могут переориентироваться на «более доходные направления бизнеса для поддержания маржинальности».

Кредиторы сейчас сдержанно подходят к наращиванию портфеля, и это может отразиться на их отношении к ипотечным заемщикам, не исключает Перфильев: «Банки учитывают потенциальное ухудшение платежеспособности населения вследствие выросших потребительских цен при ограниченном росте доходов, а в некоторых случаях и при потере дохода или его части». Аналитик считает, что банки по-прежнему будут готовы предлагать клиентам ставки по льготной ипотеке ниже пороговых значений, как это было в 2020–2021 годах, но уровень одобрения кредитных заявок тогда станет ниже.