«Сбер» и ВТБ получили больше 80% от нового лимита на семейную ипотеку
Ухудшение экономической ситуации в России и рост кредитных ставок обострили конкуренцию банков в сегменте льготной ипотеки. Объем поданных ими заявок на получение новых кредитных лимитов по государственным ипотечным программам превысил доступный объем финансирования более чем на 60%, сообщили РБК в госкомпании «Дом.РФ», которая отвечает за распределение лимитов.
30 марта правительство скорректировало параметры двух самых популярных ипотечных госпрограмм — семейной ипотеки (выдается под 6%) и льготной ипотеки на новостройки. Помимо повышения предельных ставок по последней с 7 до 12% кабинет министров тогда увеличил максимальную общую сумму жилищных займов: до 2,75 трлн руб. для семейной ипотеки и до 2,55 трлн руб. — для льготной на новостройки.
По данным «Дом.РФ», для продолжения участия в программе семейной ипотеки банки подали заявки на 1,5 трлн руб., что на 40,2% превышает изначальную сумму к распределению (1,07 трлн руб.). Спрос кредиторов на участие во второй программе оказался в 3,2 раза выше лимита — 481,4 млрд против 150 млрд руб. Таким образом, в общей сложности спрос на финансирование превысил реально доступные ресурсы на 62,4%.
Льготную ипотеку продлят и сделают доступнее
25 апреля президент Владимир Путин предложил снизить предельные ставки по льготной ипотеке с текущих 12 до 9% годовых и продлить действие программ еще на полгода, до конца 2022 года. Постановление правительства с обновленными параметрами программы еще не опубликовано. Как уточнили в «Дом.РФ», если правительство расширит плановый объем выдачи льготной ипотеки, то дополнительные лимиты вновь будут распределены между банками. Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко оценивал, что с мая по декабрь в России будет выдано 206 тыс. льготных ипотечных кредитов на 1,4 трлн руб. Это соответствует уже заявленным объемам финансирования.
Как поменялись возможности банков по выдаче льготной ипотеки
- Как следует из данных «Дом.РФ», Сбербанк и ВТБ получили 80,5% из 1,07 трлн руб., которые распределялись для расширения программы семейной ипотеки (488,2 млрд и 373,6 млрд руб. соответственно).
- После распределения их доля в общем объеме запланированных выдач достигла 44,01 и 25,94%: 1,21 трлн руб. кредитов для семей с детьми должен выдать Сбербанк, а еще 713 млрд руб. — ВТБ.
- Долю участия в программе символически увеличат банк «Дом.РФ» (до 4,13%) и Газпромбанк (2,63%). Четыре организации — Альфа-банк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк и Росбанк — не подавали заявок на дополнительное финансирование.
- Борьба банков за новые лимиты по льготной ипотеке на покупку новостроек была более ожесточенной. Например, «Сбер» подал заявку на все 150 млрд руб., на которые планировалось увеличить финансирование программы. Альфа-банк, отказавшийся от дополнительного лимита по семейной ипотеке, направил заявку по ипотеке на новостройки на 100 млрд руб.
- В итоге доля Альфа-банка после распределения дополнительных лимитов находится на уровне 8%, банка «Дом.РФ» — 3,45%, Газпромбанка — 2,73%, Абсолют Банка — 0,33%. Доли «Сбера» и ВТБ составили 43,99 и 19,4% соответственно.
- Количество банков-кредиторов увеличилось, сообщил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Алексей Ниденс: «К участию в программах присоединились пять новых банков, и в настоящий момент льготные кредиты могут быть предоставлены 75 кредитными организациями во всех регионах страны».
- В марте средневзвешенная ставка по рыночным ипотечным программам в топ-20 банков подскочила до 22%, что негативно повлияло на выдачи таких кредитов. На этом фоне банки фиксировали переток спроса в сегмент льготной ипотеки и называли госпрограммы основным драйвером рынка на этот год.
Как эксперты оценивают перспективы госпрограмм
Результат распределения лимитов на льготную ипотеку говорит о том, что кредитование семей с детьми пока остается более предпочтительным для банков, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «По семейной программе условия более привлекательные, и поэтому заемщики, подпадающие под критерии этой программы, создают наибольший спрос. Заинтересованность крупных банков семейной ипотекой обусловлена большим объемом сегмента, дающим ощутимый приток клиентской базы», — поясняет аналитик.
Семейная ипотека сейчас является более привлекательной для заемщиков и кредиторов, потому что [помимо более низкой ставки] распространяется на вторичный рынок, соглашается руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Однако после снижения ставки по льготной ипотеке ситуация может измениться», — допускает эксперт.
Пивень подчеркивает, что запросы конкретных банков на участие в одной из двух программ могут определяться их текущей клиентской базой и маркетинговыми возможностями. «Кредиты под новостройки могут быть банкам более интересны в рамках реализации комплексных продуктов и финансирования строительных проектов. Также до конца неясно, насколько в целом кризис влияет на ипотечный рынок», — поясняет эксперт.
Опрошенные РБК аналитики считают, что снижение ставок льготной ипотеки и расширение финансирования программ вряд ли приведет к взрывному росту ипотечного кредитования. «Многое будет зависеть в том числе и от того, как будет себя чувствовать сектор жилой недвижимости», — говорит Пивень, воздерживаясь от прогноза по выдачам льготной ипотеки на этот год.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что в 2022 году российские банки выдадут льготную ипотеку на 2 трлн руб. Это больше, чем в прошлом году, когда условия на рынке были лучше, — тогда заемщики взяли льготных кредитов на жилье на 1,5 трлн руб., следует из данных «Дом.РФ». С начала года россияне оформили льготную ипотеку на 257,2 млрд руб.
В текущей экономической ситуации банки могут испытывать сложности с привлечением длинных пассивов — в марте—апреле вкладчики активно переводили средства в краткосрочные депозиты (по ним были более высокие ставки), говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «В связи с этим отдельные участники рынка могут осторожно подходить к выдаче долгосрочных кредитных продуктов, таких как ипотека», — добавляет он. По словам Доронкина, в условиях неопределенности банки также могут переориентироваться на «более доходные направления бизнеса для поддержания маржинальности».
Кредиторы сейчас сдержанно подходят к наращиванию портфеля, и это может отразиться на их отношении к ипотечным заемщикам, не исключает Перфильев: «Банки учитывают потенциальное ухудшение платежеспособности населения вследствие выросших потребительских цен при ограниченном росте доходов, а в некоторых случаях и при потере дохода или его части». Аналитик считает, что банки по-прежнему будут готовы предлагать клиентам ставки по льготной ипотеке ниже пороговых значений, как это было в 2020–2021 годах, но уровень одобрения кредитных заявок тогда станет ниже.