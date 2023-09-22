Банки выступили против создания новых платежных игроков

Банки и маркетплейсы высказались с критикой предоставления новым игрокам права оказывать услуги по приему платежей. Первые аргументируют это рисками мошенничества и отмывания, вторые — ростом расходов на новый статус

Фото: asros.ru

Банки и маркетплейсы увидели риски из-за решения ЦБ создать новых игроков на платежном рынке, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития, и письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отправленного в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития.

РБК ознакомился с копиями писем, их отправку подтвердили представители АБР и АКИТ. Банк России получил письмо и рассмотрит его, сказал РБК представитель регулятора.

ЦБ в начале 2022 года разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие. Он пока не внесен в Госдуму. Но в АБР считают, что появление новых игроков может привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций. Банковская ассоциация не поддержала планы регулятора, в АКИТ же высказались более осторожно, призвав к «дополнительной проработке» документа.

«Введение института НППУ [небанковского поставщика платежных услуг] не раз обсуждалось с участниками рынка, в том числе с Ассоциацией банков России, маркетплейсами, и было ими поддержано», — подчеркнул представитель ЦБ. «Мы находимся с Банком России в рабочем контакте», — сказал представитель АКИТ.

«Вопрос прорабатывается, ведется дискуссия», — сообщил представитель Минфина. В Минэкономразвития и Минцифры не ответили на запросы РБК.

Зачем ЦБ хочет создать новых участников платежного рынка

Планируется, что статус НППУ смогут получить нефинансовые и некредитные финансовые организации, к которым относятся финтех-компании, брокеры, страховые компании, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды и т.д. Надзор за ними будет вести ЦБ, для этого будет создан реестр таких игроков. НППУ будут поделены на два типа: с капиталом минимум 5 млн руб. и минимум 50 млн руб. Участники первого типа смогут только инициировать денежные переводы по поручению клиентов, второго типа — также смогут проводить платежи с открытием электронных кошельков.

Развитие института НППУ будет содействовать развитию конкуренции на платежном рынке, повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также упростит клиентский путь, говорит представитель Банка России: «Бизнес получает возможность создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи».

К предоставлению платежных услуг проявили интерес достаточно серьезная часть микрофинансового сообщества, брокеры и нефинансовые компании, в том числе интернет-поисковики, розничные магазины и супермаркеты. Нефинансовые игроки хотят, чтобы клиенты у них не только что-то приобретали, но и проводили через них платежи, что снизит издержки, рассказывал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Какие риски видят банки

Сейчас все банковские операции оказывают банки. Для этого они имеют достаточный капитал (не менее 300 млн руб.) и строгое регулирование со стороны ЦБ — закон же предлагает предоставить возможность осуществления ряда банковских операций поставщикам платежных услуг с гораздо меньшим капиталом и не имеющим столь жесткого регулирования, говорит начальник правового управления АБР Сергей Клименко. К тому же банки давно работают в рамках 115-ФЗ для борьбы с отмыванием средств и имеют систему оценки рисков для их предотвращения. «У новых платежных игроков нет такого опыта, это потребует создания дополнительных рабочих мест и появлению новых расходов для них. Затраты в итоге будут переложены на клиентов. Например, НППУ могут установить свою комиссию за прием платежей», — рассуждает Клименко.

Для проведения оплаты по новой схеме НППУ должен будет создавать платежное поручение от клиента, направлять его в банк, банк должен будет связываться с клиентом для подтверждения и затем списывать денежные средства со счета клиента и уведомлять НППУ о проведении операции. Это приведет к дополнительным действиям и увеличению времени при проведении платежей, продолжает Клименко. «Также этим могут воспользоваться мошенники для создания новых схем обмана. Например, они будут звонить клиентам якобы от банка, говорить, что кто-то оформил покупку товара в интернет-магазине, и просить подтвердить списание средств. Если клиент не подтверждает эту операцию, то мошенники предложат ему «спасти» свои деньги переводом на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит злоумышленникам», — предупреждает он.

Законопроектом предусмотрена и возможность проведения переводов от физических и юридических лиц на счета юрлиц на платформе НППУ без участия банков. «В этом есть риски обналичивания средств», — считает Клименко. Он объяснил, что у компаний появится возможность заводить средства на счет, переводить их между счетами и затем обналичивать в обход антиотмывочных мер банков.

Чего опасается e-commerce

В законопроекте говорится, что деятельность НППУ включает в себя агрегирование переводов денежных средств, то есть действия «по получению сумм переводов денежных средств от различных плательщиков и последующему переводу общей суммы <...> в пользу одного или нескольких получателей», отмечает АКИТ. По мнению ассоциации, при текущих формулировках под регулирование могут попасть расчеты маркетплейсов с поставщиками товаров и услуг. Сейчас на маркетплейсах до 90% товаров продаются по агентским схемам: владельцы агрегаторов обеспечивают безопасность расчетов между поставщиками и потребителями, выступая «гарантом» таких сделок.

Чтобы получить статус НППУ, представителям онлайн-торговли придется агрегировать средства на счете в ЦБ, что приведет к сегрегации активов и снижению доступности заемного капитала для развития бизнеса, указывает АКИТ. «Таким образом, выход на рынок электронной коммерции новых участников будет серьезно ограничен не только необходимостью получения статуса НППУ, но и потребностью в капитале для поддержания и развития бизнеса», — настаивают в ассоциации.

По словам источника РБК на рынке онлайн-торговли, если законопроект будет принят в нынешней редакции, маркетплейсы будут вынуждены менять бизнес-модель, что повлечет большие затраты и другие риски. «Высока вероятность, что онлайн-площадкам будет проще отключить проведение платежей пользователей через них, — указал собеседник. — А значит, пользователям придется платить или наличными, или переводить исполнителям средства на карту».

АКИТ в своем письме указала, что затраты из-за необходимости получения статуса НППУ приведут к сокращению поддержки представителей малого и среднего бизнеса и росту расходов продавцов. Полный отказ от возможности оплаты на сервисах приведет к перетоку продавцов и исполнителей на нелегальный рынок и снижению спроса на услуги со стороны покупателей, что опять же негативно отразится на продавцах и исполнителях, считает ассоциация.

Представители Wildberries, «Яндекса», Ozon и AliExpress отказались от комментариев.

Существенны ли риски

Опасения банков очевидны, так как появление новых игроков приведет к росту конкуренции, считает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. При этом проблемы с качеством платежных услуг, которые прогнозируют игроки рынка, скорее всего, будут нейтрализованы самой конкуренцией, так как конечный потребитель будет выбирать наиболее удобный и выгодный по стоимости сервис, рассуждает она.

Стоимость проведения платежей может снизиться благодаря росту конкуренции, полагает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Если новые игроки платежного рынка предоставят более качественный и дешевый сервис, то банкам придется столкнуться с оттоком клиентов, с необходимостью менять тарифные политики, чтобы удерживать спрос, и в итоге искать альтернативы для получения комиссионного дохода, добавляет Бледнова.

Однако Кривошея считает, что новые сервисы вряд ли смогут существенно конкурировать с банками в качестве оказываемых услуг, так как кредитные организации имеют большой опыт и количество накопленных данных, а проведение платежей и переводов стандартизировано, и в нем сложно придумать какие-то радикальные новации. Поэтому сервисы скорее смогут конкурировать только в цене, но при низких ценах их доходы по этому направлению могут снизиться или свестись к нулю.