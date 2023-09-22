Банки выступили против создания новых платежных игроков
Банки и маркетплейсы увидели риски из-за решения ЦБ создать новых игроков на платежном рынке, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития, и письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отправленного в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития.
РБК ознакомился с копиями писем, их отправку подтвердили представители АБР и АКИТ. Банк России получил письмо и рассмотрит его, сказал РБК представитель регулятора.
ЦБ в начале 2022 года разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие. Он пока не внесен в Госдуму. Но в АБР считают, что появление новых игроков может привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций. Банковская ассоциация не поддержала планы регулятора, в АКИТ же высказались более осторожно, призвав к «дополнительной проработке» документа.
«Введение института НППУ [небанковского поставщика платежных услуг] не раз обсуждалось с участниками рынка, в том числе с Ассоциацией банков России, маркетплейсами, и было ими поддержано», — подчеркнул представитель ЦБ. «Мы находимся с Банком России в рабочем контакте», — сказал представитель АКИТ.
«Вопрос прорабатывается, ведется дискуссия», — сообщил представитель Минфина. В Минэкономразвития и Минцифры не ответили на запросы РБК.
Зачем ЦБ хочет создать новых участников платежного рынка
Планируется, что статус НППУ смогут получить нефинансовые и некредитные финансовые организации, к которым относятся финтех-компании, брокеры, страховые компании, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды и т.д. Надзор за ними будет вести ЦБ, для этого будет создан реестр таких игроков. НППУ будут поделены на два типа: с капиталом минимум 5 млн руб. и минимум 50 млн руб. Участники первого типа смогут только инициировать денежные переводы по поручению клиентов, второго типа — также смогут проводить платежи с открытием электронных кошельков.
Развитие института НППУ будет содействовать развитию конкуренции на платежном рынке, повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также упростит клиентский путь, говорит представитель Банка России: «Бизнес получает возможность создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи».
К предоставлению платежных услуг проявили интерес достаточно серьезная часть микрофинансового сообщества, брокеры и нефинансовые компании, в том числе интернет-поисковики, розничные магазины и супермаркеты. Нефинансовые игроки хотят, чтобы клиенты у них не только что-то приобретали, но и проводили через них платежи, что снизит издержки, рассказывал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Какие риски видят банки
- Сейчас все банковские операции оказывают банки. Для этого они имеют достаточный капитал (не менее 300 млн руб.) и строгое регулирование со стороны ЦБ — закон же предлагает предоставить возможность осуществления ряда банковских операций поставщикам платежных услуг с гораздо меньшим капиталом и не имеющим столь жесткого регулирования, говорит начальник правового управления АБР Сергей Клименко. К тому же банки давно работают в рамках 115-ФЗ для борьбы с отмыванием средств и имеют систему оценки рисков для их предотвращения. «У новых платежных игроков нет такого опыта, это потребует создания дополнительных рабочих мест и появлению новых расходов для них. Затраты в итоге будут переложены на клиентов. Например, НППУ могут установить свою комиссию за прием платежей», — рассуждает Клименко.
- Для проведения оплаты по новой схеме НППУ должен будет создавать платежное поручение от клиента, направлять его в банк, банк должен будет связываться с клиентом для подтверждения и затем списывать денежные средства со счета клиента и уведомлять НППУ о проведении операции. Это приведет к дополнительным действиям и увеличению времени при проведении платежей, продолжает Клименко. «Также этим могут воспользоваться мошенники для создания новых схем обмана. Например, они будут звонить клиентам якобы от банка, говорить, что кто-то оформил покупку товара в интернет-магазине, и просить подтвердить списание средств. Если клиент не подтверждает эту операцию, то мошенники предложат ему «спасти» свои деньги переводом на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит злоумышленникам», — предупреждает он.
- Законопроектом предусмотрена и возможность проведения переводов от физических и юридических лиц на счета юрлиц на платформе НППУ без участия банков. «В этом есть риски обналичивания средств», — считает Клименко. Он объяснил, что у компаний появится возможность заводить средства на счет, переводить их между счетами и затем обналичивать в обход антиотмывочных мер банков.
Чего опасается e-commerce
- В законопроекте говорится, что деятельность НППУ включает в себя агрегирование переводов денежных средств, то есть действия «по получению сумм переводов денежных средств от различных плательщиков и последующему переводу общей суммы <...> в пользу одного или нескольких получателей», отмечает АКИТ. По мнению ассоциации, при текущих формулировках под регулирование могут попасть расчеты маркетплейсов с поставщиками товаров и услуг. Сейчас на маркетплейсах до 90% товаров продаются по агентским схемам: владельцы агрегаторов обеспечивают безопасность расчетов между поставщиками и потребителями, выступая «гарантом» таких сделок.
- Чтобы получить статус НППУ, представителям онлайн-торговли придется агрегировать средства на счете в ЦБ, что приведет к сегрегации активов и снижению доступности заемного капитала для развития бизнеса, указывает АКИТ. «Таким образом, выход на рынок электронной коммерции новых участников будет серьезно ограничен не только необходимостью получения статуса НППУ, но и потребностью в капитале для поддержания и развития бизнеса», — настаивают в ассоциации.
- По словам источника РБК на рынке онлайн-торговли, если законопроект будет принят в нынешней редакции, маркетплейсы будут вынуждены менять бизнес-модель, что повлечет большие затраты и другие риски. «Высока вероятность, что онлайн-площадкам будет проще отключить проведение платежей пользователей через них, — указал собеседник. — А значит, пользователям придется платить или наличными, или переводить исполнителям средства на карту».
- АКИТ в своем письме указала, что затраты из-за необходимости получения статуса НППУ приведут к сокращению поддержки представителей малого и среднего бизнеса и росту расходов продавцов. Полный отказ от возможности оплаты на сервисах приведет к перетоку продавцов и исполнителей на нелегальный рынок и снижению спроса на услуги со стороны покупателей, что опять же негативно отразится на продавцах и исполнителях, считает ассоциация.
- Представители Wildberries, «Яндекса», Ozon и AliExpress отказались от комментариев.
Существенны ли риски
Опасения банков очевидны, так как появление новых игроков приведет к росту конкуренции, считает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. При этом проблемы с качеством платежных услуг, которые прогнозируют игроки рынка, скорее всего, будут нейтрализованы самой конкуренцией, так как конечный потребитель будет выбирать наиболее удобный и выгодный по стоимости сервис, рассуждает она.
Стоимость проведения платежей может снизиться благодаря росту конкуренции, полагает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Если новые игроки платежного рынка предоставят более качественный и дешевый сервис, то банкам придется столкнуться с оттоком клиентов, с необходимостью менять тарифные политики, чтобы удерживать спрос, и в итоге искать альтернативы для получения комиссионного дохода, добавляет Бледнова.
Однако Кривошея считает, что новые сервисы вряд ли смогут существенно конкурировать с банками в качестве оказываемых услуг, так как кредитные организации имеют большой опыт и количество накопленных данных, а проведение платежей и переводов стандартизировано, и в нем сложно придумать какие-то радикальные новации. Поэтому сервисы скорее смогут конкурировать только в цене, но при низких ценах их доходы по этому направлению могут снизиться или свестись к нулю.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире