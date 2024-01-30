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В Совфеде предложили ограничить возможности маркетплейсов по аренде ПВЗ

В Совфеде предложили ограничить долю маркетплейсов на рынке в 25% для аренды ПВЗ
Для торговых сетей существует ограничение доли на рынке в 25%, при превышении которой они не могут арендовать или покупать торговые площади. Такое же в Совфеде предлагают ввести и для маркетплейсов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Совете Федерации работают над законопроектом, который введет предельную долю для маркетплейсов на рынке и ограничит их в открытии новых пунктов при ее превышении, сообщает Forbes со ссылкой на председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Для маркетплейсов предлагается установить лимит в 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за предыдущий финансовый год, сказал сенатор. Ранее он направил письмо на имя помощника президента России Максима Орешкина, в котором описал свою инициативу.

«В настоящее время деятельность маркетплейсов не подпадает под законодательное ограничение приобретения, аренды дополнительной площади торговых объектов (рыночной доли). Однако будучи, по сути, такими же хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами, как и традиционные торговые сети, маркетплейсы получают конкурентные преимущества и не ограничены в открытии или аренде новых пунктов выдачи заказов в границах субъектов», — говорилось в документе (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Для торговых сетей в России установлена максимальная доля в 25% в соответствующих границах административно-территориальных образований, при превышении которой сеть не может приобретать или арендовать в границах этого образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) Forbes сообщили, что не получали предложения по ограничению доли маркетплейсов. В Минпромторге заявили, что выступают за усиление регулирования электронной торговли, но в рамках уже внесенного в Госдуму депутатского законопроекта о правилах онлайн-коммерции и с привлечением бизнеса и профильных органов власти.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda и др.) Артем Соколов в беседе с журналом назвал инициативу сенатора «не только избыточной, но и вредной». По его словам, «предложение экономически необоснованно, и будет иметь негативный эффект как для развития малого и среднего бизнеса, так и для покупателей».

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