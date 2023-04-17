Набиуллина допустила «тюнинг» валютных ограничений

Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор уже убрал значительную часть валютных ограничений, поэтому больших послаблений не предполагается. В то же время, по ее словам, возможен «некоторый тюнинг»

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Центробанк не исключает возможность «некоторого тюнинга» в вопросе валютных ограничений, но больших послаблений не предполагается. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», — сказала она.

Набиуллина отметила, что регулятору «в начале санкций» пришлось ввести очень жесткие валютные ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном и финансовом рынке, а также «как ответную меру». «После того как ситуация более-менее успокоилась, мы значительную часть валютных ограничений убрали. Мы считаем это важным, потому что в условиях жестких валютных ограничений затруднена внешнеэкономическая деятельность. <...> Поэтому мы вот такое ослабление проводили», — добавила глава ЦБ.

После начала военной операции на Украине страны Запада ввели секторальные санкции против России: от SWIFT отключили большинство российских банков, золотовалютные резервы страны на сумму около $300 млрд были заморожены, а крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard ушли из России.

На этом фоне Владимир Путин подписал указ в сфере валютного регулирования, согласно которому ЦБ получил ряд полномочий в этой области. Например, определять сумму авансового платежа по контрактам от резидентов нерезидентам из иностранных государств или выдавать разрешение резиденту — участнику внешнеэкономической деятельности не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты. Указ включает и иные меры и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Среди других мер — ограничение суммы переводов валюты за границу (изначально лимит составлял $5 тыс. в месяц, но в июле был увеличен до $1 млн); запрет на вывоз юридическими и физическими лицами наличной валюты из России в размере более $10 тыс. и др. В марте 2023 года Банк России продлил ограничения на снятие со счетов иностранной валюты наличными еще на полгода, до 9 сентября 2023 года.

Ранее ЦБ допускал либерализацию валютных ограничений при смягчении санкций. В то же время регулятор счел, что валютное регулирование должно способствовать стимулированию перехода на расчеты в рублях и валютах дружественных государств.