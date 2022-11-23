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Путин продлил действие указа в сфере валютного регулирования до 2024 года

Путин продлил действие указа в сфере валютного регулирования до конца 2023 года
В частности, согласно указу без разрешения регулятора резидент не может оплатить долю в имуществе юрлица-нерезидента
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Действие мартовского указа президента Владимира Путина о мерах в сфере валютного регулирования продлевается до 31 декабря 2023 года, следует из документа, размещенного на портале правовой информации.

Согласно указу Центробанк получил ряд полномочий:

  • определять размер «суммы операции, в пределах которого может осуществляться предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами, по контрактам»;
  • устанавливать размер суммы перевода денежных средств гражданами недружественных стран в пользу иностранных юрлиц-нерезидентов не из таких стран;
  • выдавать разрешение резиденту — участнику внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которым он вправе не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты.

Документ запрещает:

  • без разрешения ЦБ проводить операции по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юрлица-нерезидента;
  • проводить операции «по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)».

В сфере валютного регулирования в России действуют и другие ограничения. Например, ЦБ получил право определять, какие организации могут вывозить за рубеж более $10 тыс. В регуляторе объяснили, что это могут делать корпорация ВЭБ.РФ и уполномоченные банки, причем речь идет о вывозе для обмена изъятых из обращения денежных знаков, в том числе поврежденных. Остальным физ- и юрлицам вывозить столько наличной валюты запрещено, так как ее приток в страну ограничен.

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Продолжают действовать и ограничения на переводы за границу. Правда, если в марте для физлиц-резидентов их размер был ограничен $5 тыс., то в июле лимит переводов повысили до $1 млн. Это ограничение будет действовать до 31 марта 2023 года.

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Владимир Путин Валюта Центробанк
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