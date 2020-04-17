Несколько краудфандинговых платформ приостановили работу из-за кризиса

Краудфандинговые площадки начали из-за коронавируса приостанавливать работу либо ограничивать финансирование для заемщиков из проблемных отраслей. Относительно неплохо себя чувствуют лишь те, что специализируются на госзаказе

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Площадки по привлечению коллективных инвестиций начали приостанавливать прием заявок на кредитование малого и среднего бизнеса из-за сложной экономической ситуации, к которой привели пандемия коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщили РБК представители краудфандинговых платформ.

Краудфинансирование — это привлечение средств на развитие какого-либо бизнеса или запуск проекта от нескольких инвесторов через специальные платформы. Финансирование может оформляться в виде займов и долей в уставном капитале, а также предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения (подарки, приглашение на открытие ресторана, ужин со знаменитостью и т.п.). По итогам первых девяти месяцев 2019 года общий объем этого рынка сократился более чем на 40%, до 5,2 млрд руб., оценивал ЦБ. Самый крупный сегмент — краудлендинг (p2b) — наоборот, немного вырос, с 4 млрд до 4,1 млрд руб.

Как останавливают инвестиции

Первой о приостановке новых сделок 14 апреля заявила площадка StartTrack — один из крупнейших игроков на российском рынке краудлендинга, выдающий займы малому бизнесу за счет вложений частных инвесторов. «Риски ведения бизнеса на заемный капитал стали серьезно превышать возможное процентное вознаграждение для частных инвесторов. StartTrack счел необходимым и правильным шагом приостановить привлечение компаниями МСБ инвестиций от частных лиц через площадку», — говорил генеральный директор StartTrack Константин Шабалин.