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Несколько краудфандинговых платформ приостановили работу из-за кризиса

Краудфандинговые площадки начали из-за коронавируса приостанавливать работу либо ограничивать финансирование для заемщиков из проблемных отраслей. Относительно неплохо себя чувствуют лишь те, что специализируются на госзаказе
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Площадки по привлечению коллективных инвестиций начали приостанавливать прием заявок на кредитование малого и среднего бизнеса из-за сложной экономической ситуации, к которой привели пандемия коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщили РБК представители краудфандинговых платформ.

Краудфинансирование — это привлечение средств на развитие какого-либо бизнеса или запуск проекта от нескольких инвесторов через специальные платформы. Финансирование может оформляться в виде займов и долей в уставном капитале, а также предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения (подарки, приглашение на открытие ресторана, ужин со знаменитостью и т.п.).

По итогам первых девяти месяцев 2019 года общий объем этого рынка сократился более чем на 40%, до 5,2 млрд руб., оценивал ЦБ. Самый крупный сегмент — краудлендинг (p2b) — наоборот, немного вырос, с 4 млрд до 4,1 млрд руб.

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Как останавливают инвестиции

Первой о приостановке новых сделок 14 апреля заявила площадка StartTrack — один из крупнейших игроков на российском рынке краудлендинга, выдающий займы малому бизнесу за счет вложений частных инвесторов. «Риски ведения бизнеса на заемный капитал стали серьезно превышать возможное процентное вознаграждение для частных инвесторов. StartTrack счел необходимым и правильным шагом приостановить привлечение компаниями МСБ инвестиций от частных лиц через площадку», — говорил генеральный директор StartTrack Константин Шабалин.

Подробнее о реакции рынка краудфандинга на кризис читайте в материале «РБК Pro»

В беседе с РБК Шабалин пояснил, что средний размер инвестиций на платформе при покупке доли или акций составляет 3–5 млн руб., а при коллективных займах — более 100 тыс. руб. Поэтому инвесторам важно проводить очные встречи с компаниями, а в нынешней ситуации это невозможно.

Еще одна крупная краудлендинговая площадка, «Город денег», как минимум до конца мая перестала выдавать займы компаниям, работающим в сфере услуг и развлечений, HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), ивент-агентствам, а также бизнесу, связанному с импортом и экспортом. По итогам 2019 года на займы таким компаниям приходилось 27% в общем объеме привлеченных средств, говорит генеральный директор «Города денег» Армен Минасян. В остальном деятельность площадки сконцентрирована на госзаказе.

Решение о приостановке приняла и краудленлинговая площадка JetLend. «Когда президент ввел первую нерабочую неделю [в конце марта], стало понятно, что кризис развивается по худшему сценарию, и сразу же мы полностью приостановили выдачи», — рассказал CEO платформы Роман Хорошев. Площадка Lendly.ru, заработавшая в начале года, приостановила выдачу займов МСБ под залог недвижимости как минимум до 30 апреля (до этого срока действует указ о нерабочих днях).

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Остальные опрошенные РБК площадки продолжают свою деятельность, но усилили оценку кредитных рисков заемщиков, чтобы защитить инвесторов. О таких решениях РБК рассказали краудлендинговые площадки «Поток», Penenza, SimplyFi. Скорректировать скоринг-модель планирует и Fair Finance.

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К чему приводит падение рынка

На фоне кризиса у большинства площадок наблюдается снижение объемов привлекаемых и выдаваемых средств. Платформа «Поток» в марте 2020 года фиксирует падение выданных средств на 29% год к году. «Город денег» по итогам марта прогнозирует сокращение выдач на 30–40%. SimplyFi не раскрывает показателей, но отмечает, что объемы выдач и привлеченных средств снизились в марте по сравнению с концом прошлого года.

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Поток заявок, наоборот, увеличился начиная с конца прошлой недели: многие банки приостановили кредитование МСП, заемщики ищут альтернативы, говорит Минасян из «Города денег», «но сейчас не то время, чтобы любой ценой пытаться увеличить выручку».

В более выигрышной позиции находятся платформы, которые сконцентрированы на финансировании МСП, занятого в исполнении госзаказа, а не на финансировании реального сектора экономики, говорит генеральный директор Fair Finance Инна Касьянова (ее компания сосредоточена на госзаказе). Увеличение потока финансирования на 17% наблюдается у Penenza, где размещаются заявки на поиск средств для участия в электронных торгах и на исполнение госконтрактов. Рост происходит и благодаря тому, что все сделки можно проводить дистанционно, а у инвесторов появилось больше свободного времени, говорит замглавы Penenza Иван Васильев.

По мнению Шабалина из StartTrack, по итогам апреля стоит ожидать всплеска просроченной задолженности, так как у многих компаний-заемщиков резко снизились обороты. Падение выручки в некоторых секторах достигло 80–90%, напоминает Хорошев из JetLend.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: краудфандинг, коронавирус
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