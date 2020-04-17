Несколько краудфандинговых платформ приостановили работу из-за кризиса

Подробнее о реакции рынка краудфандинга на кризис читайте в материале «РБК Pro»
В беседе с РБК Шабалин пояснил, что средний размер инвестиций на платформе при покупке доли или акций составляет 3–5 млн руб., а при коллективных займах — более 100 тыс. руб. Поэтому инвесторам важно проводить очные встречи с компаниями, а в нынешней ситуации это невозможно.
Еще одна крупная краудлендинговая площадка, «Город денег», как минимум до конца мая перестала выдавать займы компаниям, работающим в сфере услуг и развлечений, HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), ивент-агентствам, а также бизнесу, связанному с импортом и экспортом. По итогам 2019 года на займы таким компаниям приходилось 27% в общем объеме привлеченных средств, говорит генеральный директор «Города денег» Армен Минасян. В остальном деятельность площадки сконцентрирована на госзаказе.
Решение о приостановке приняла и краудленлинговая площадка JetLend. «Когда президент ввел первую нерабочую неделю [в конце марта], стало понятно, что кризис развивается по худшему сценарию, и сразу же мы полностью приостановили выдачи», — рассказал CEO платформы Роман Хорошев. Площадка Lendly.ru, заработавшая в начале года, приостановила выдачу займов МСБ под залог недвижимости как минимум до 30 апреля (до этого срока действует указ о нерабочих днях).
Остальные опрошенные РБК площадки продолжают свою деятельность, но усилили оценку кредитных рисков заемщиков, чтобы защитить инвесторов. О таких решениях РБК рассказали краудлендинговые площадки «Поток», Penenza, SimplyFi. Скорректировать скоринг-модель планирует и Fair Finance.
РБК направил запрос в ЦБ.
К чему приводит падение рынка
На фоне кризиса у большинства площадок наблюдается снижение объемов привлекаемых и выдаваемых средств. Платформа «Поток» в марте 2020 года фиксирует падение выданных средств на 29% год к году. «Город денег» по итогам марта прогнозирует сокращение выдач на 30–40%. SimplyFi не раскрывает показателей, но отмечает, что объемы выдач и привлеченных средств снизились в марте по сравнению с концом прошлого года.
Поток заявок, наоборот, увеличился начиная с конца прошлой недели: многие банки приостановили кредитование МСП, заемщики ищут альтернативы, говорит Минасян из «Города денег», «но сейчас не то время, чтобы любой ценой пытаться увеличить выручку».
В более выигрышной позиции находятся платформы, которые сконцентрированы на финансировании МСП, занятого в исполнении госзаказа, а не на финансировании реального сектора экономики, говорит генеральный директор Fair Finance Инна Касьянова (ее компания сосредоточена на госзаказе). Увеличение потока финансирования на 17% наблюдается у Penenza, где размещаются заявки на поиск средств для участия в электронных торгах и на исполнение госконтрактов. Рост происходит и благодаря тому, что все сделки можно проводить дистанционно, а у инвесторов появилось больше свободного времени, говорит замглавы Penenza Иван Васильев.
По мнению Шабалина из StartTrack, по итогам апреля стоит ожидать всплеска просроченной задолженности, так как у многих компаний-заемщиков резко снизились обороты. Падение выручки в некоторых секторах достигло 80–90%, напоминает Хорошев из JetLend.