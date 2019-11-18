ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Объем рынка краудфандинга за девять месяцев 2019 года сократился более чем на 40%, подсчитал ЦБ. Но эксперты ожидают его восстановления уже в следующем году за счет появления новых игроков, включая площадку от Сбербанка

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).

За первые девять месяцев 2019 года объем рынка краудфинансирования (суммарный объем заключенных сделок по всем сегментам) составил 5,2 млрд руб., сократившись почти на 42%. За аналогичный период 2017 года — 7,7 млрд руб., в 2018-м за этот период — 8,9 млрд руб. В прошлом году оценка могла быть и больше — 11,4 млрд руб. за счет «недобросовестного игрока, ушедшего с рынка по итогам года», указал на встрече ЦБ, не раскрывая название этой компании (официально регулятор также отказался раскрывать РБК эту информацию).

В своей оценке ЦБ учитывает данные только тех игроков, которые предоставляют их на добровольной основе. Но с 1 января 2020 года в силу вступит закон о краудфандинге, согласно которому Банк России будет вести реестр участников этого рынка и начнет регулировать этот сегмент.