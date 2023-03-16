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Как прошел съезд РСПП с участием Путина. Главное

Президент Владимир Путин 16 марта принял участие в съезде РСПП. Это его первая встреча с крупным бизнесом с февраля 2022 года. РБК собрал главные заявления, прозвучавшие на мероприятии
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В четверг, 16 марта, состоялся очередной съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием президента Владимира Путина. До этого глава государства встречался с бизнесом 24 февраля 2022 года, когда началась военная спецоперация на Украине. На съезде РСПП обсуждали «уникальную ситуацию» на рынке из-за ухода иностранцев из России, возобновление «устойчивого роста» внутреннего спроса и снижение инфляции, а также деофшоризацию и единовременный взнос со сверхприбылей компаний.

Как прошел съезд РСПП с участием Путина. Главное
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Про состояние экономики

  • «Максимальный спад ВВП России по прошлому году был зафиксирован в июне — 4,7%. Причины известны — это санкционная война, беспрецедентные вызовы в глобальной экономике и торговле, в целом в системе международных отношений, и эти проблемы, как вы знаете, не нами создавались, — перечислил президент. — С тех пор, начиная с июля, тем не менее наша экономика перешла к росту». Внутренний спрос в России вышел «на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», подчеркнул он: «Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, мы уже в апреле выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении».

  • По итогам марта 2023 года инфляция составит меньше 4%, пообещал президент. По его словам, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые «бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить». «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка. Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг, — вспомнил Путин. — Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу».
  • Президент РСПП Александр Шохин заявил, что, несмотря на рекордные санкции, России удалось обеспечить «функционирование экономики» благодаря сохранению базовых принципов экономической политики: рыночной экономики и честной конкуренции. «Не было попыток перевести все на рельсы мобилизационной экономики либо принимать хаотичные решения», — сказал он.

Про новые ниши для бизнеса и разовый взнос

  • Освободившиеся ниши в связи с уходом некоторых европейских и американских компаний из России стали занимать отечественные компании. «Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения еще больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то, не ровен час, и некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация, без преувеличения, уникальная для многих наших компаний», — сказал Путин.
  • Президент похвалил «ответственный бизнес», который выходит из офшоров. «Вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, прямо скажем так, не первой необходимости запускаются специальные программы поддержки сотрудников и членов их семей. Наравне с региональными властями направляются средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты. Словом, делают жизнь всех вокруг лучше», — сказал он.
  • Путин рассказал о бизнесменах, которые ранее, до введения западных санкций, предпочитали хранить активы за рубежом: «Вы знаете, я часто — мы же со многими здесь многие годы знакомы — и часто очень слышал: там надежнее. А теперь?» На это зал ответил аплодисментами.
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  • В Минфине ожидают, что ставка взноса с дополнительной прибыли бизнеса за 2021–2022 годы составит около 5%, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах съезда РСПП. По его словам, в 2021 году объем прибыли компаний составил 34 трлн руб. против 14 трлн руб. в среднем за год в 2018–2019-м. По оценкам, в 2022 году прибыль бизнеса составила 26 трлн руб., сообщил министр. В ходе своего выступления на съезде Силуанов отметил, что сбор коснется лишь 0,1% компаний. Это те компании, чья доналоговая прибыль в 2021–2022 годах составила не менее 1 млрд руб.

Про «дружественные компании из недружественных стран»

  • Комментируя выступление на съезде РСПП итальянского предпринимателя, Путин допустил смягчение ограничения на вывод дивидендов из России. «Понимаю, что это (механизм блокировки средств на счетах типа «С». — РБК) в известной степени ограничивает возможности добросовестных наших друзей и партнеров, которые работали, работают и хотят работать дальше. Согласен с вами, что мы должны как-то скорректировать свою позицию», — сказал он. В частности, речь может идти о возможности вывода на определенных условиях части дивидендов, получаемых от участия в российских компаниях.
  • Что касается предложения президента, то речь идет о том, чтобы более четко установить правила, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. «У нас есть инвесторы и инвестиции, которые зашли в Россию уже после начала спецоперации и после введения санкций. И вот для такого рода инвестиций мы предлагаем существенно ослабить те ограничения, которые сегодня есть», — сказал Белоусов, указав, что речь идет об инвесторах из недружественных стран.

  • Путин, обращаясь к выступившему ранее на съезде итальянскому предпринимателю Маттео Вальику и комментируя слова Белоусова, после этого сказал: «Вот видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо».
  • Президент заявил, что словосочетание «недружественные страны» неточно отражает существующие реалии, для их описания больше подходят слова «недружественные правители». «Политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто на верх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры. Они иногда не понимают, что они говорят и делают. И результат, как известно, налицо. Их работа наносит ущерб своему собственному населению и своему собственному бизнесу», — сказал он.
  • Глава РСПП Александр Шохин затем сообщил, что в ходе обсуждения смягчений ограничений для нерезидентов с Белоусовым и помощником президента Максимом Орешкиным возникло предложение ввести понятие «дружественная компания из недружественной страны».
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РСПП Владимир Путин санкции Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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