Как прошел съезд РСПП с участием Путина. Главное

Президент Владимир Путин 16 марта принял участие в съезде РСПП. Это его первая встреча с крупным бизнесом с февраля 2022 года. РБК собрал главные заявления, прозвучавшие на мероприятии

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В четверг, 16 марта, состоялся очередной съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием президента Владимира Путина. До этого глава государства встречался с бизнесом 24 февраля 2022 года, когда началась военная спецоперация на Украине. На съезде РСПП обсуждали «уникальную ситуацию» на рынке из-за ухода иностранцев из России, возобновление «устойчивого роста» внутреннего спроса и снижение инфляции, а также деофшоризацию и единовременный взнос со сверхприбылей компаний.

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Про состояние экономики

«Максимальный спад ВВП России по прошлому году был зафиксирован в июне — 4,7%. Причины известны — это санкционная война, беспрецедентные вызовы в глобальной экономике и торговле, в целом в системе международных отношений, и эти проблемы, как вы знаете, не нами создавались, — перечислил президент. — С тех пор, начиная с июля, тем не менее наша экономика перешла к росту». Внутренний спрос в России вышел «на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», подчеркнул он: «Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, мы уже в апреле выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении».

По итогам марта 2023 года инфляция составит меньше 4% , пообещал президент. По его словам, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые «бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить». «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка. Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров , провал сектора услуг, — вспомнил Путин. — Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу ».

, пообещал президент. По его словам, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые «бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить». «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка. Тогда зарубежные аналитики и спад потребительского сектора, обещали , провал сектора услуг, — вспомнил Путин. — Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам ». Президент РСПП Александр Шохин заявил, что, несмотря на рекордные санкции, России удалось обеспечить «функционирование экономики» благодаря сохранению базовых принципов экономической политики: рыночной экономики и честной конкуренции. «Не было попыток перевести все на рельсы мобилизационной экономики либо принимать хаотичные решения», — сказал он.

Про новые ниши для бизнеса и разовый взнос

Освободившиеся ниши в связи с уходом некоторых европейских и американских компаний из России стали занимать отечественные компании. «Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения еще больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то, не ровен час, и некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация, без преувеличения, уникальная для многих наших компаний», — сказал Путин.

для многих наших компаний», — сказал Путин. Президент похвалил «ответственный бизнес», который выходит из офшоров. « Вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, прямо скажем так, не первой необходимости запускаются специальные программы поддержки сотрудников и членов их семей. Наравне с региональными властями направляются средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты. Словом, делают жизнь всех вокруг лучше», — сказал он.

на вещи, прямо скажем так, не первой необходимости запускаются специальные программы поддержки сотрудников и членов их семей. Наравне с региональными властями направляются средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты. Словом, делают жизнь всех вокруг лучше», — сказал он. Путин рассказал о бизнесменах, которые ранее, до введения западных санкций, предпочитали хранить активы за рубежом: «Вы знаете, я часто — мы же со многими здесь многие годы знакомы — и часто очень слышал: там надежнее. А теперь?» На это зал ответил аплодисментами.

В Минфине ожидают, что ставка взноса с дополнительной прибыли бизнеса за 2021–2022 годы составит около 5%, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах съезда РСПП. По его словам, в 2021 году объем прибыли компаний составил 34 трлн руб. против 14 трлн руб. в среднем за год в 2018–2019-м. По оценкам, в 2022 году прибыль бизнеса составила 26 трлн руб., сообщил министр. В ходе своего выступления на съезде Силуанов отметил, что сбор коснется лишь 0,1% компаний. Это те компании, чья доналоговая прибыль в 2021–2022 годах составила не менее 1 млрд руб.

Про «дружественные компании из недружественных стран»

Комментируя выступление на съезде РСПП итальянского предпринимателя, Путин допустил смягчение ограничения на вывод дивидендов из России . «Понимаю, что это (механизм блокировки средств на счетах типа «С». — РБК) в известной степени ограничивает возможности добросовестных наших друзей и партнеров, которые работали, работают и хотят работать дальше. Согласен с вами, что мы должны как-то скорректировать свою позицию», — сказал он. В частности, речь может идти о возможности вывода на определенных условиях части дивидендов, получаемых от участия в российских компаниях.

. «Понимаю, что это (механизм блокировки средств на счетах типа «С». — РБК) в известной степени ограничивает возможности добросовестных наших друзей и партнеров, которые работали, работают и хотят работать дальше. Согласен с вами, что мы должны как-то скорректировать свою позицию», — сказал он. В частности, речь может идти о возможности вывода на определенных условиях части дивидендов, получаемых от участия в российских компаниях. Что касается предложения президента, то речь идет о том, чтобы более четко установить правила, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. «У нас есть инвесторы и инвестиции, которые зашли в Россию уже после начала спецоперации и после введения санкций. И вот для такого рода инвестиций мы предлагаем существенно ослабить те ограничения, которые сегодня есть», — сказал Белоусов, указав, что речь идет об инвесторах из недружественных стран.