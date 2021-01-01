Калви сообщил о возвращении к работе

Заседание по делу Baring Vostok перенесли из-за заражения одного из обвиняемых коронавирусом

Майкл Калви (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Американский бизнесмен Майкл Калви сообщил агентству «Интерфакс», что вернулся к работе. Он отказался отвечать на вопрос, продолжит ли осуществлять инвестиционную деятельность в России.

Калви смог сделать это, после того как в середине ноября Верховный суд отменил домашний арест фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok, который он возглавляет. Им разрешили покидать место проживания с 6:00 до 20:00, но запретили общаться с другими обвиняемыми, а также появляться в помещениях банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро (ПКБ).

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Между тем Мещанский суд Москвы 28 декабря перенес на двое суток начало рассмотрения дела в отношении Калви. Как пояснил агентству ТАСС адвокат Сергей Панченко, это связано с тем, что один из обвиняемых заразился коронавирусом. По словам юриста, есть вероятность, что 30 декабря процесс будет перенесен на более поздний срок.

Калви был задержан в феврале 2019 года. Уголовное дело возбудили по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова — делового партнера основного владельца банка Артема Аветисяна. По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита ПКБ на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургской компании IFTG, стоившие, по оценке следствия, 600 тыс. руб. Позже в рамках мирового соглашения банку был полностью возмещен ущерб.

Изначально уголовное дело в отношении Калви было возбуждено по ст.159 (мошенничество). Но в конце 2019 года дело переквалифицировали с мошенничества на растрату (ст. 160 УК), а из фабулы обвинения исключили обман.

В октябре 2020 года адвокаты подозреваемых направили в Следственный комитет ходатайства о прекращении уголовного дела против Калви и его партнеров. Они указывали, что следствие так и не дало ответа, где находятся якобы растраченные деньги.