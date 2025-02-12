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Финансы ,  
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Число мошенников на рынке ценных бумаг выросло вдвое

Количество нелегальных участников рынка ценных бумаг за год выросло больше чем в два раза. Самой популярной «услугой» мошенников было предложение о торговле на криптобиржах и иностранных форекс-рынках
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В 2024 году Банк России выявил 1,9 тыс. субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, говорится в отчете регулятора. Это в 2,2 раза больше, чем было в 2023 году.

Из общего числа 1,8 тыс. приходится на нелегальных форекс-дилеров и 120 — на нелегальных брокеров и управляющих, следует из статистики, приведенной ЦБ.

«После кратковременного снижения активности нелегальных форекс-дилеров, что объяснялось сложностями при трансграничных платежах у компаний с иностранной «пропиской», в 2024 году вновь резко увеличилось количество предложений от них», — констатирует ЦБ.

Мошенники стали предлагать клиентам использовать криптовалюту для пополнения счетов в личных кабинетах и покупки акций, отмечается в обзоре регулятора. «Для этого они настоятельно рекомендуют якобы проверенных продавцов криптовалют или гарантируют возможность проведения расчетов через иностранные платежные сервисы», — описывает работу серых схем ЦБ.

Самой популярной услугой, которую рекламировали нелегальные проекты в 2024 году, была возможность торговли на криптовалютных биржах и иностранном форекс-рынке. Мошенники заявляют о наличии у них лицензии иностранного регулятора, гарантируют покупку ценных бумаг и предлагают торговлю «с огромным кредитным плечом», указано в отчете ЦБ.

Для привлечения клиентов нелегальные участники рынка ценных бумаг используют социальные сети и телеграм-каналы. «В то же время возобновилась практика холодных обзвонов. Звонки могут быть с неизвестных номеров или через мессенджеры», — отметили в ЦБ.

Какие еще нелегальные схемы выявили на финансовом рынке

Всего в 2024 году Банк России выявил более 9 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Существенный рост серых схем связан с тем, что мошенники работают через интернет, где проще масштабировать нелегальную деятельность и сохранять анонимность, объяснили в ЦБ.

Наибольшее количество от выявленных серых схем пришлось на финансовые пирамиды — почти 5,5 тыс. (рост в 1,9 раза год к году). Самыми популярными были работающие в интернете пирамиды с упоминанием криптовалют. Кроме того, вернулась практика проводить презентации, обзванивать потенциальных клиентов, приглашать их в офис, отметили в ЦБ.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Число нелегальных кредиторов в 2024 году снизилось почти на 19% — до 1,5 тыс. Стало меньше псевдоломбардов и кредиторов, предлагающих займы на платформах объявлений, но выросло количество схем нелегального кредитования под видом возвратного лизинга, говорится в отчете регулятора.

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Банк России мошенники финансовая пирамида
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