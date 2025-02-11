Банкам расширят варианты блокировок для клиентов из базы мошенников

Банки получат право ограничивать 100 тыс. руб. в месяц переводы клиентов, которые находятся в мошеннической базе ЦБ. Сейчас банки полностью блокируют операции по картам и счетам из базы, но в ней оказались и легитимные клиенты

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Российские банки смогут ограничивать размер денежных переводов между физическими лицами суммой 100 тыс. руб. в месяц, если данные отправителя есть в мошеннической базе данных ЦБ, но против него не возбуждено уголовное дело. Сейчас кредитные организации могут либо полностью останавливать операции по таким картам, либо не принимать никаких ограничительных мер. Соответствующие поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе» содержатся в доработанном ко второму чтению законопроекте о периоде охлаждения при выдаче потребкредитов.

Законопроект о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов и создании механизмов противодействия мошенническим операциям с использованием денежных средств клиента был внесен в Госдуму (ГД) в конце декабря 2024 года группой депутатов и сенаторов, в том числе главой комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Банк России принимал активное участие в подготовке законопроекта и поддерживает изложенные в нем инициативы, сказал РБК представитель ЦБ. В настоящее время документ принят в первом чтении, и 11 февраля ожидается его рассмотрение во втором чтении.

Что меняют поправки для клиентов из мошеннической базы ЦБ

Сейчас по закону банк обязан приостанавливать использование клиентом банковской карты и онлайн-банкинга, если сведения о клиенте и реквизиты его карты содержатся в базе данных ЦБ «О случаях и попытках совершения переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» и если также получена информация от МВД о совершенном этим клиентом противоправном действии. Если в отношении клиента, сведения о котором содержатся в базе данных ЦБ, информация от правоохранительных органов не поступала, то блокировка карты и онлайн-банкинга является правом банка.

«В этом случае (когда у банка есть право, а не обязанность. — РБК), согласно законопроекту, предполагается ограничить переводы клиентом денег с использованием ЭСП (электронных средств платежа. — РБК) в пользу других граждан на сумму более 100 тыс. руб. в месяц (p2p- переводы), если банк не воспользовался предоставленным ему правом и не установил запрет на использование электронного средства платежа человеку из базы данных Банка России», — пояснил представитель ЦБ. Такое ограничение будет действовать, пока данные находятся в базе регулятора, следует из текста законопроекта. «На платежи в адрес юридических лиц действие предлагаемой нормы не распространяется», — подчеркнул представитель ЦБ.

Поправки касаются ч. 11.6 ст. 9 161-ФЗ, которая заработала 25 июля 2024 года и направлена на борьбу с мошенниками и дропами, но также вызвала сложности у легитимных клиентов. С лета прошлого года банки получили право блокировать операции по картам, которые находятся в мошеннической базе данных ЦБ, а также должны возвращать клиентам украденные мошенниками средства, если кредитная организация допустила проведение перевода на счет из базы ЦБ. Регулятор собирает ее на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Если компания или физлицо не согласны с включением их реквизитов в базу данных, то они могут обратиться в обслуживающий банк или подать заявление на сайте Банка России.

Однако в мошенническую базу Банка России попали данные легальных клиентов, из-за чего у них возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях. Об этом РБК рассказывали два источника в крупных банках и подтверждали представители ВТБ и Ассоциации банков России. Как поясняли источники РБК, физические лица могли оказаться в мошеннической базе данных ЦБ, если их персональные данные были слиты и использованы мошенниками для открытия счетов, на которые они переводили украденные денежные средства. О наличии проблемы также говорила председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина: «Мы видим некоторые затруднения у клиентов, которые являются легитимными и у которых, например, украли персональные данные и на их персональные данные в каком-то из банков открыли электронное средство платежа или счет».

Как будут работать поправки

«Эти поправки в 161-ФЗ впервые вводят градацию ограничительных мер в отношении подозрительных клиентов, чтобы банки могли не полностью блокировать операции по счету, а ограничиться установлением суммового предела. Теперь банки смогут устанавливать лимит на переводы до 100 тыс. руб. в месяц в отношении клиентов, которые попали в мошенническую базу ЦБ при отсутствии возбужденного уголовного дела, но, по мнению банка, имеют низкий риск повторного вовлечения в незаконные операции», — говорит председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Он считает, что смягчение действующего законодательства не должно отразиться на явных дропах, так как у банков остается право полностью блокировать операции, если они посчитают это обоснованным.

Законопроект направлен на смягчение ограничений для тех клиентов, которые случайно попали в мошенническую базу ЦБ, соглашается старший партнер консалтинговой компании O2Consulting Татьяна Сафонова: «Добросовестным гражданам это позволит не лишаться полностью возможности получения банковских услуг на период выяснения причин применения к ним ограничений». Такие поправки могли быть связаны с тем, что введение полной блокировки при наличии сомнений (например, из-за неполучения сведений от федерального органа исполнительной власти) представляется чрезмерной в ситуации, когда безусловных оснований для блокировки не усматривается, добавляет специальный советник Pen & Paper Наталья Бунина.

«Сейчас ЦБ вместе с банковским сообществом обсуждает возможность вводить больше градаций ограничительных мер для разных категорий клиентов с разными основаниями попадания в мошенническую базу ЦБ. В результате у нас может появиться риск-ориентированная антифрод-система, которая будет работать по принципу светофора: подозрительным клиентам из красной зоны будут полностью недоступны банковские операции, из желтой — частично, а в зеленой зоне ограничений не будет», — заключает Емелин.