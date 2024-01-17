Сбербанк заработал рекордные ₽1,5 трлн руб. чистой прибыли в 2023 году

В 2023 году чистая прибыль «Сбера» обновила рекорд, достигнув 1,5 трлн руб. 2024 год группа начинает с реализации новой трехлетней стратегии

Фото: Владислав Шатило / РБК

По итогам 2023 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам учета составила 1,493 трлн руб., следует из его отчетности по РСБУ. Это почти в пять раз больше результата за кризисный 2022 год (тогда было 300,2 млрд руб.). Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%. «Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли — до этого максимальный результат по РСБУ был достигнут в 2021 году (1,237 трлн руб.)

Уровень чистой прибыли соответствует тому, на который рассчитывали власти: в проект бюджета на 2024 год было заложено получение дивидендов от «Сбера» за предыдущий отчетный год в размере 375 млрд руб. С учетом дивидендной политики банка это означало прогнозную чистую прибыль «Сбера» на уровне как раз 1,5 трлн руб, говорили РБК аналитики.

За январь—декабрь чистый процентный доход Сбербанка составил 2,33 трлн руб., что более чем на треть (36,6%) превышает результат 2022 года. В организации это объяснили «растущей динамикой бизнеса и эффектом низкой базы прошлого года».

Сбербанка составил 2,33 трлн руб., что более чем на треть (36,6%) превышает результат 2022 года. В организации это объяснили «растущей динамикой бизнеса и эффектом низкой базы прошлого года». За отчетный период чистый комиссионный доход кредитной организации увеличился на 16,6%, до 716 млрд руб.

кредитной организации увеличился на 16,6%, до 716 млрд руб. Расходы «Сбера» на резервы в 2023 году составили 636,4 млрд руб. В сокращенной отчетности банка нет данных об этой статье трат за предыдущий год, однако только за февраль—апрель 2022 года, на пике кризиса, банк создавал резервы в размере 503,8 млрд руб., писал РБК.

в 2023 году составили 636,4 млрд руб. В сокращенной отчетности банка нет данных об этой статье трат за предыдущий год, однако только за февраль—апрель 2022 года, на пике кризиса, банк создавал резервы в размере 503,8 млрд руб., писал РБК. Операционные расходы Сбербанка в прошлом году выросли более чем на четверть (25,7%), составив 842,7 млрд руб. Как отмечается в пресс-релизе, такое увеличение обусловлено низкой базой предыдущего года, когда «Сбер» запустил масштабную антикризисную программу, нацеленную на оптимизацию издержек.

Сбербанка в прошлом году выросли более чем на четверть (25,7%), составив 842,7 млрд руб. Как отмечается в пресс-релизе, такое увеличение обусловлено низкой базой предыдущего года, когда «Сбер» запустил масштабную антикризисную программу, нацеленную на оптимизацию издержек. За 2023 год Сбербанк показал существенный рост кредитного портфеля — объем ссуд юридическим лицам на балансе до вычета резервов достиг 23,32 трлн руб. (+24,3%), розничные кредиты превысили 15,5 трлн руб. (+29,4%). Относительный прирост пассивов был сопоставимым: средства юрлиц на счетах и депозитах прибавили 24,5%, достигнув 19,9 трлн руб., а остатки средств физлиц — 23,5%, до 22,6 трлн руб.

В конце 2023 года «Сбер» принял новую трехлетнюю стратегию. В ее финансовой части на 2024 год заложен прогноз по сохранению рентабельности капитала на уровне выше 22%. Сбербанк не таргетирует значение чистой прибыли, однако глава финансового блока кредитной организации Тарас Скворцов тогда отмечал, что этот уровень ROE — «минимальное значение», которое позволит «Сберу» и наращивать бизнес, и платить значительные дивиденды.