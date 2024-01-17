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Финансы ,  
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Сбербанк заработал рекордные ₽1,5 трлн руб. чистой прибыли в 2023 году

Прибыль Сбербанка по РСБУ в 2023 году составила 1,5 трлн руб.
В 2023 году чистая прибыль «Сбера» обновила рекорд, достигнув 1,5 трлн руб. 2024 год группа начинает с реализации новой трехлетней стратегии
Сбербанк SBER ₽278,47 +0,89% Купить
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

По итогам 2023 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам учета составила 1,493 трлн руб., следует из его отчетности по РСБУ. Это почти в пять раз больше результата за кризисный 2022 год (тогда было 300,2 млрд руб.). Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%. «Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли — до этого максимальный результат по РСБУ был достигнут в 2021 году (1,237 трлн руб.)

Уровень чистой прибыли соответствует тому, на который рассчитывали власти: в проект бюджета на 2024 год было заложено получение дивидендов от «Сбера» за предыдущий отчетный год в размере 375 млрд руб. С учетом дивидендной политики банка это означало прогнозную чистую прибыль «Сбера» на уровне как раз 1,5 трлн руб, говорили РБК аналитики.

  • За январь—декабрь чистый процентный доход Сбербанка составил 2,33 трлн руб., что более чем на треть (36,6%) превышает результат 2022 года. В организации это объяснили «растущей динамикой бизнеса и эффектом низкой базы прошлого года».
  • За отчетный период чистый комиссионный доход кредитной организации увеличился на 16,6%, до 716 млрд руб.
  • Расходы «Сбера» на резервы в 2023 году составили 636,4 млрд руб. В сокращенной отчетности банка нет данных об этой статье трат за предыдущий год, однако только за февраль—апрель 2022 года, на пике кризиса, банк создавал резервы в размере 503,8 млрд руб., писал РБК.
  • Операционные расходы Сбербанка в прошлом году выросли более чем на четверть (25,7%), составив 842,7 млрд руб. Как отмечается в пресс-релизе, такое увеличение обусловлено низкой базой предыдущего года, когда «Сбер» запустил масштабную антикризисную программу, нацеленную на оптимизацию издержек.
  • За 2023 год Сбербанк показал существенный рост кредитного портфеля — объем ссуд юридическим лицам на балансе до вычета резервов достиг 23,32 трлн руб. (+24,3%), розничные кредиты превысили 15,5 трлн руб. (+29,4%). Относительный прирост пассивов был сопоставимым: средства юрлиц на счетах и депозитах прибавили 24,5%, достигнув 19,9 трлн руб., а остатки средств физлиц — 23,5%, до 22,6 трлн руб.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце 2023 года «Сбер» принял новую трехлетнюю стратегию. В ее финансовой части на 2024 год заложен прогноз по сохранению рентабельности капитала на уровне выше 22%. Сбербанк не таргетирует значение чистой прибыли, однако глава финансового блока кредитной организации Тарас Скворцов тогда отмечал, что этот уровень ROE — «минимальное значение», которое позволит «Сберу» и наращивать бизнес, и платить значительные дивиденды.

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