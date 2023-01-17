ЦБ выявил случаи списания бумаг у российских депозитариев за рубежом

ЦБ сообщил о случаях списания иностранных ценных бумаг со счетов российских депозитариев в иностранных структурах. Регулятор связывает это с неправомерными действиями иностранцев, эксперт же допускает начало разблокировки активов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России выявил случаи неправомерного списания иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, отрытого российским депозитарием в иностранной организации, ведущей учет бумаг. Это следует из письма регулятора, направленного в адрес участников финансового рынка. РБК ознакомился с содержанием документа, его подлинность подтвердили три участника рынка.

Списание ценных бумаг со счетов в ЦБ связывают с «недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан».

В ответ на неправомерное списание бумаг Банк России до 31 декабря 2023 года «будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении депозитариев, которым открыты счета депозитария в иностранной организации», за то, что они не смогут отчитаться по списанным ценным бумагам или возместить причиненные депонентам убытки.

С номинального счета какого именно российского депозитария были списаны бумаги, какая иностранная организация провела такое списание и был ли нанесен ущерб владельцам этих бумаг, в письме регулятора не указывается. Также ЦБ не уточняет, о списании каких именно бумаг идет речь. РБК направил запросы в Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Ранее иностранные депозитарии — Euroclear и Clearstream — заблокировали счет российского НРД из-за введения в отношении него санкций ЕС. В результате российские инвесторы, в том числе неподсанкционные, лишились возможности проводить операции с принадлежащими им иностранными ценными бумагами, а также получать выплаты по ним (дивиденды, купоны, погашения).

На письмо ЦБ, в котором описываются случаи неправомерного списания бумаг, также обратила внимание юрист Елена Рязанова. Несмотря на то, что в письме регулятора не указывается, что речь идет именно о взаимоотношениях НРД с европейскими Euroclear и Сlearstream, по мнению эксперта, речь может идти о начале разблокировки бумаг для отдельных нерезидентов.

«По всей вероятности, иностранные регуляторы все же выдают разрешения нерезидентам на разблокировку активов. Они приносят их в иностранные депозитарии и на основании выданных разрешений происходят списания бумаг», — пишет Рязанова в своем Telegram-канале.

Еврокомиссия уже называла условия, при которых активы россиян могут быть разблокированы. Одним из этих условий было получение разрешения от европейских регуляторов, которым подчиняются Euroclear и Clearstream — от Министерств финансов Бельгии и Люксембурга соответственно. В конце 2022 года оба ведомства опубликовали такие разрешение, что позволило и самому НРД, и российским брокерам направить заявки на перевод активов клиентов из Euroclear и Clearstream в другие депозитарии для восстановления доступа к ним.

В Минфине Бельгии подтвердили получение таких заявок и работу над ними, но о случаях разблокировки активов российских клиентов пока официально не сообщалось.