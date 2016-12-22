ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,38 62,56 EUR Нал. 73,78 72,88 USD Бирж. 62,98 +0,02 EUR Бирж. 73,26 -0,03 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7988,00 -301,82 IMOEX 2281,35 -0,51% RTSI 1141,12 -0,67% Brent 74,55 +0,08% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
ЦБ выбрал главу для банка проблемных активов
Лента новостей
Представитель Кобзона рассказала о состоянии певца 12:22, Общество Более половины россиян не верят в высадку астронавтов НАСА на Луне 11:59, Общество Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 11:55, РБК и Volkswagen Teramont Синоптики признали жару в Москве «идеальной» для созревания помидоров 11:52, Общество В Москве задержали банду налетчиков с арсеналом огнестрельного оружия 11:45, Общество Почему стоимость биткоина может снизиться в августе 11:44, Крипто Минпромторг рассказал о строительстве атомного ледокола «Лидер» 11:27, Бизнес ЦБ выбрал главу для банка проблемных активов 11:25, Финансы Технологический скачок: когда дроны отнимут рабочие места у людей 11:12, Партнерский материал «ТАМАК» реализует госпрограмму субсидирования строительства частных домов 11:12, Пресс-релизы Прогнозы дня: у рынка акций есть потенциал роста 11:11, Quote Семеро полицейских пострадали в ходе драки в мэрии украинского Конотопа 10:56, Общество В Крыму в результате ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек 10:48, Общество Моуринью согласился с уходом из «МЮ» итальянского защитника 10:44, Спорт Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 10:40, РБК и Ингосстрах Почему подешевел Bitcoin: цена монеты вновь опустилась ниже $8 тыс. 10:38, Крипто Сколько стоят коттеджи вблизи съемочной площадки «Дома-2» 10:37, Недвижимость Что такое «новая искренность» в интернете и как она изменила нашу жизнь 10:31, Стиль Двоим полицейским в Алтайском крае дали сроки за избиение задержанных 10:29, Общество Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане 10:28, Общество Правозащитники рассказали о состоянии здоровья обвиняемого в госизмене 10:24, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 10:19, РБК и Volkswagen Teramont Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса» 10:04, Технологии и медиа Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 10:00, РБК и Schneider Electric «Ростех» объявил о планах «доминировать» на мировом рынке беспилотников 09:53, Общество ФАС предложила сделать обязательной установку на смартфоны российского ПО 09:40, Технологии и медиа Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 09:32, РБК и «Шелл» Третьего подозреваемого задержали по делу об убийстве фигуриста Тена 09:21, Общество
ЦБ выбрал главу для банка проблемных активов
Финансы, 11:25
0
ЦБ выбрал главу для банка проблемных активов
Банк проблемных активов, выделенный из «ФК Открытие» в отдельную организацию, возглавит член правления «Открытия» Александр Соколов. Ранее глава «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что руководителем структуры будет Юрий Адамович
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк непрофильных активов (БНА), создаваемый на основе структур «ФК Открытие», возглавит член правления «Открытия» Александр Соколов. Его кандидатура в качестве президента — председателя правления банка «Траст» утверждена Центробанком, говорится в сообщении «Открытия», поступившем в РБК.

«Консолидация непрофильных активов на балансе БНА находится в завершающей стадии», — подчеркивает финансовая организация, уточняя, что все необходимые корпоративные и акционерные согласования пройдены и все структурные решения разработаны. Объем портфеля БНА превысит 2 трлн руб.

Накопитель проблем: как будет работать фонд плохих активов на 2 трлн руб.
Финансы

На новом посту Соколов будет внедрять «лучшие международные практики» по работе с портфелем просроченной корпоративной задолженности, а также работать с предприятиями реального сектора, требующими «финансового и операционного оздоровления», которые вошли в портфель БНА.

В сообщении банка также указано, что Юрий Адамович, руководивший всеми процессами создания БНА, покидает банк «Открытие». При этом еще в мае в интервью ТАСС Михаил Задорнов называл Адамовича в качестве будущего главы БНА. О причинах ухода Адамовича банк не сообщает, одновременно приводя слова Задорнова и председателя наблюдательного совета банка «Открытие» и банка «Траст» Ксении Юдаевой о профессионализме и ценном вкладе Адамовича в создание БНА.

Александр Соколов перешел в ВТБ24 из банка «Траст» в 2008 году на должность директора департамента анализа рисков ВТБ24, с 2009 года — член правления ВТБ24 (банк существовал до января 2018 года, когда был присоединен к ВТБ). 

Reuters раскрыл структуру проблемных активов «ФК Открытие» на $7 млрд
Финансы

Ранее РБК сообщал, что «ФК Открытие» предложит акционерам выделить в отдельную структуру АО «Банк Открытие Специальный», куда войдут непрофильные активы кредитной организации, 30 июля. В отдельную финансовую организацию передадут, в частности, те активы, которые связаны с крупнейшим заемщиком «ФК Открытие» и его бывшим собственником — «Открытие Холдингом», а также проблемные и непрофильные активы Рост Банка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Автовазбанка.

При этом ранее «Открытие» отмечало, что соотношение «плохих» (то есть предприятий в состоянии банкротства, которые нужно ликвидировать) и «хороших» активов (то есть успешно работающих предприятий) составит примерно 40 на 60%.

О том, что ЦБ планирует создать банк плохих долгов на базе банка «Траст», в начале апреля сообщил зампред главы ЦБ Василий Поздышев. По его словам, структура для работы с непрофильными активами санируемых банков будет функционировать как фонд прямых инвестиций.

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов отмечал, что новая структура получит право требования банков к бывшим собственникам.

Акционером Банка непрофильных активов с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора. 2% останется у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), уточнил 27 июля банк «ФК Открытие».

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Литова.
Теги: «ФК Открытие» , непрофильные активы
Главное
«Ростех» объявил о планах «доминировать» на мировом рынке беспилотников Общество
Материалы по теме
Банк плохих долгов будет создан как фонд прямых инвестиций Финансы
Глава «ФК Открытие» раскрыл детали создания фонда плохих долгов Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter