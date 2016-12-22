ЦБ выбрал главу для банка проблемных активов

Банк проблемных активов, выделенный из «ФК Открытие» в отдельную организацию, возглавит член правления «Открытия» Александр Соколов. Ранее глава «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что руководителем структуры будет Юрий Адамович

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк непрофильных активов (БНА), создаваемый на основе структур «ФК Открытие», возглавит член правления «Открытия» Александр Соколов. Его кандидатура в качестве президента — председателя правления банка «Траст» утверждена Центробанком, говорится в сообщении «Открытия», поступившем в РБК.

«Консолидация непрофильных активов на балансе БНА находится в завершающей стадии», — подчеркивает финансовая организация, уточняя, что все необходимые корпоративные и акционерные согласования пройдены и все структурные решения разработаны. Объем портфеля БНА превысит 2 трлн руб.

На новом посту Соколов будет внедрять «лучшие международные практики» по работе с портфелем просроченной корпоративной задолженности, а также работать с предприятиями реального сектора, требующими «финансового и операционного оздоровления», которые вошли в портфель БНА.

В сообщении банка также указано, что Юрий Адамович, руководивший всеми процессами создания БНА, покидает банк «Открытие». При этом еще в мае в интервью ТАСС Михаил Задорнов называл Адамовича в качестве будущего главы БНА. О причинах ухода Адамовича банк не сообщает, одновременно приводя слова Задорнова и председателя наблюдательного совета банка «Открытие» и банка «Траст» Ксении Юдаевой о профессионализме и ценном вкладе Адамовича в создание БНА.

Александр Соколов перешел в ВТБ24 из банка «Траст» в 2008 году на должность директора департамента анализа рисков ВТБ24, с 2009 года — член правления ВТБ24 (банк существовал до января 2018 года, когда был присоединен к ВТБ).

Ранее РБК сообщал, что «ФК Открытие» предложит акционерам выделить в отдельную структуру АО «Банк Открытие Специальный», куда войдут непрофильные активы кредитной организации, 30 июля. В отдельную финансовую организацию передадут, в частности, те активы, которые связаны с крупнейшим заемщиком «ФК Открытие» и его бывшим собственником — «Открытие Холдингом», а также проблемные и непрофильные активы Рост Банка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Автовазбанка.

При этом ранее «Открытие» отмечало, что соотношение «плохих» (то есть предприятий в состоянии банкротства, которые нужно ликвидировать) и «хороших» активов (то есть успешно работающих предприятий) составит примерно 40 на 60%.

О том, что ЦБ планирует создать банк плохих долгов на базе банка «Траст», в начале апреля сообщил зампред главы ЦБ Василий Поздышев. По его словам, структура для работы с непрофильными активами санируемых банков будет функционировать как фонд прямых инвестиций.

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов отмечал, что новая структура получит право требования банков к бывшим собственникам.

Акционером Банка непрофильных активов с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора. 2% останется у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), уточнил 27 июля банк «ФК Открытие».