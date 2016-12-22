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«Банк плохих долгов» будет создан как фонд прямых инвестиций
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«Банк плохих долгов» будет создан как фонд прямых инвестиций
Санация «по списку», 15:20
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«Банк плохих долгов» будет создан как фонд прямых инвестиций
ЦБ создаст фонд проблемных активов на базе банка «Траст», объем активов фонда составит 1,1 трлн руб., сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. С помощью фонда регулятор рассчитывает вернуть 40-60% потраченных на санацию средств
Фото: Сергей Бобылев / «Коммерсантъ»

Создаваемая ЦБ структура для работы с непрофильными активами санируемых банков будет функционировать как фонд прямых инвестиций, а не как банк, сообщил журналистам 2 апреля зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, фонд будет создан на базе банка «Траст», который получит непрофильные и проблемные активы остальных санируемых регулятором банков. При этом основной объем составят активы Рост Банка.

ЦБ рассчитывает, что по итогам работы фонда будет возвращено в среднем 40-60% от предоставленных на санацию средств.

Сначала будут завершены структурные решения для создания фонда, а к концу 2018 года будет завершено преобразование банка в фонд, рассказал Поздышев. В процессе планируется провести законодательные изменения, которые позволят банку «Траст» вернуть банковскую лицензию ЦБ не через механизм ликвидации, а на основании того, что его единственный кредитор — Банк России.

Общий объем активов создаваемой структуры составит порядка 1,1 трлн руб. Это объем средств, направленных на урегулирование межбанковской задолженности «Траста» и Рост Банка перед их санаторами — банком «ФК Открытие» и Бинбанком. Из этих средств 779 млрд руб. — это погашенный долг Рост Банка перед Бинбанком, и 372 млрд руб., которые «Траст» вернул «ФК Открытие». Эти средства были предоставлены «Трасту» и Рост Банку через ФКБС под ставку 0,5% годовых. Таким образом, пассивы фонда непрофильных активов составит долг перед ЦБ. Банки, на основе которых создадут фонд, докапитализироваться не будут. «Сейчас средства предоставлены сроком на 1 год, при этом фонд будет работать порядка трех лет, поэтому срок предоставления средств может быть пролонгирован», — уточнил Поздышев. Средства предоставлены под 0,5%, поскольку ЦБ нет смысла дополнительно нагружать фонд. Объем предоставленных средств может быть увеличен, если будут добавляться новые активы, отметил зампред ЦБ.

По словам Поздышева, ЦБ сохранит требования к бывшим собственникам банка «Траст» и Рост банка на сумму 38 млрд руб. Из них 28 млрд руб. — средства, ранее предоставленные «Открытие Холдинг» на поддержку ликвидности банка «Траст» в рамках санации. Требования к бывшим собственникам будут выкуплены ФКБС и будут затем востребоваться, уточнил зампред ЦБ. 

О возможном создании банка «плохих долгов» глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила еще в начале февраля. На прошлой неделе «Коммерсантъ» писал, что решение о «плохом банке» принято — он будет создан на базе «Траста». Лицензия Рост Банка, по сведениям издания, будет аннулирована. Оба банка санируются с 2014 года. В марте ЦБ вывел «Траст» и Рост Банк из периметра санации «ФК Открытие» и Бинбанка, соответственно, и передал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора.

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: «Траст» , плохие долги
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