ЦБ оценил реальные ставки по «бесплатной» рассрочке в 60% годовых

Цена рассрочки на товары, которая предлагается клиентам как бесплатная, в реальности может достигать 60% годовых, рассчитали в Центробанке. «Вы бесплатную ее где-то видели?» — спрашивают в Банке России

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Реальные ставки по рассрочке у крупных кредиторов могут достигать 60% годовых, заявил глава департамента регулирования ЦБ Александр Данилов на форуме «Финополис», передает корреспондент РБК.

«С нашей точки зрения, рассрочка ничем не отличается от кредита. Реально, ничем не отличается — найти бесплатную рассрочку… Вы бесплатную ее где-то видели? Наверное, [ее] не бывает», — сказал Данилов.

«Большинство из них [включает условия]: если вы что-то не заплатили — штраф, если вы просрочили — включается ставка. Мы считали — 60% годовых. Вы этого не видите, потому что выбираете [услугу] на два месяца, но вложенная доходность, которая действует, реальная эффективность для компании, соответственная реальная цена, которую платят, — 60% годовых. Это не считая штрафов. Это же надо регулировать! Это влияет на вашу возможность платить по другим кредитам, покупать еду, это влияет на ваш бюджет. Поэтому регулирование, на мой взгляд, оно назрело», — сказал глава департамента ЦБ.

Данилов подчеркнул, что регулятор анализировал не «какие-то маргинальные» сервисы рассрочки, а крупные компании, и 60% — «вполне рыночная стоимость».

Впрочем, с Даниловым не согласились представители бизнеса. Рассрочка у «ответственных операторов» абсолютно бесплатна, «там нет никаких 60%, там нет абсолютно никаких скрытых платежей», подчеркнул глава BNPL-сервиса «Подели» (принадлежит Альфа-банку) Олег Ряженов-Симс. «Если клиент выдерживает правила договора, ему не нужно платить штрафы, там нет никаких процентов», — добавил он.

«Портфель рассрочки сейчас — 20–25 млрд руб., а задолженность населения перед банками — 37 трлн. О каких мы говорим рисках для финстабильности (от расширения бизнеса BNPL. — РБК)?» — спросил директор по взаимодействию с государственными органами «Яндекса» Иван Семагин. Рассрочка, например, на два месяца бесплатна, отметил он, но добавил, что на рынке есть и платные продукты — в частности, в случае продления рассрочки. «У нас было огромное число обращений пользователей, чтобы у них была платная опция продления. Не отреагировать на это мы не можем, мы эту возможность предоставляем», — пояснил Семагин.

ЦБ с 2022 года изучает варианты регулирования рынка рассрочки, в частности возможность регулировать его по аналогии с потребительскими кредитами, а также запретить изменение цены товара в зависимости от того, покупается ли он в рассрочку.

Кроме того, обсуждается введение максимального лимита, при котором информация о рассрочке не заносится в кредитную историю человека: из-за отсутствия этой информации в базах банкам и регулятору сложнее оценить степень закредитованности клиентов. В уже внесенном в Госдуму законопроекте предлагается установить такой порог на уровне 15 тыс. руб. Банкиры, в свою очередь, просят поднять его до 60 тыс. руб. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупнейшие маркетплейсы и онлайн-магазины, призывает отказаться от лимита полностью.