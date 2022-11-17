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ЦБ предложил ввести регулирование рассрочки

Центробанк обсуждает с участниками рынка введение регулирования рассрочки по аналогии с кредитами. Оно должно расширить права потребителей услуги и дать банкам больше данных о потенциальных заемщиках
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк предложил сблизить законодательство о потребительском кредитовании и законодательство, регулирующее рассрочку. В частности, ЦБ рассматривает возможность ввести требования к информированию тех, кто пользуется рассрочкой, ограничить размер неустойки за просрочку и дать возможность покупателю запретить уступку прав требования, говорится в сообщении регулятора.

Еще одно предложение ЦБ — запрет на изменение цены товара в зависимости от того, окупается ли он в рассрочку. «Чтобы потребитель точно понимал, что рассрочка не бесплатна, Банк России предлагает запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки и ввести обязанность раскрывать ее стоимость. Также следует рассмотреть варианты ограничения стоимости рассрочки», — сообщили в ЦБ.

Кроме того, в ЦБ считают, что у покупателя должна быть возможность в течение определенного «периода охлаждения» отказаться от рассрочки и вернуть товар. Как и в случае с кредитом, у покупателя должна быть и возможность досрочно выплатить рассрочку.

Сведения о рассрочке, как и о кредите, следует направлять в бюро кредитных историй. Это должно помочь банкам правильно оценивать долговую нагрузку и кредитоспособность потенциальных заемщиков, считает регулятор.

«Эти подходы Банк России обсудил с участниками специально созданной рабочей группы — представителями банков и компаний, которые предоставляют услуги рассрочки. Обсуждение подходов к регулированию продолжится. После их согласования со всеми заинтересованными сторонами планируется подготовить изменения в законодательство», — сообщили в ЦБ.

Еще в ноябре прошлого года стало известно, что ЦБ разослал банкам и микрофинансовым организациям письмо, в котором рекомендовал не участвовать в схемах оформления рассрочки в магазинах без договора займа. Банк России отмечал, что отношения между потребителями, продавцами и операторами сервисов рассрочки можно считать кредитными, хотя с клиентами никто не заключает договор потребительского кредита или займа. Это лишает потребителей услуги ряда значимых прав.

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«Рассрочка по экономической сути — это кредит. <…> Но это не регулируется. <…> Я не предлагаю полное регулирование включать. Но первое должно быть, на наш взгляд, то же раскрытие информации людям, как и по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки они несут и какую цену они платят в конечном счете», — отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Через месяц, в декабре прошлого года, Объединенное кредитное бюро (ОКБ), входящее в экосистему Сбербанка, сообщило, что намерено включать в кредитные истории физлиц сведения о предоставленных им небанковских рассрочках. Это было сделано для того, чтобы более точно оценивать показатель долговой нагрузки.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Центробанк рассрочка кредиты
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