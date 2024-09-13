Банкиры предложили поднять лимит для рассрочки без переплат до ₽60 тыс.

Ценовой лимит для покупки товаров в рассрочку в 15 тыс. руб. должен быть вчетверо выше, считают банкиры, развивающие такие сервисы. Они просят и других послаблений, но ЦБ и депутаты готовы к компромиссу только частично

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Банки и BNPL-сервисы по оплате покупок частями (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») раскритиковали законопроект о регулировании рассрочки в России. Они выступили против введения лимита для так называемой рассрочки без переплат на уровне 15 тыс. руб. и предлагают поднять его до 60 тыс. Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в ЦБ, Совет Федерации и комитет Госдумы по финансовому рынку. Документы есть у РБК, их подлинность подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РБК, что знаком с позицией банков и BNPL-сервисов. В Банке России также подтвердили получение письма НСФР.

Законопроект, регламентирующий правила продажи товаров в рассрочку или с оплатой частями, был внесен в Госдуму в начале августа 2024 года. Согласно ему, покупки в рассрочку без занесения информации в кредитную историю потребителя будут ограничены лимитом в 15 тыс. руб. по одному договору. При превышении этой суммы оператор рассрочки должен будет передавать информацию о сделке в бюро кредитных историй (БКИ), как это сейчас происходит с обычными кредитами. BNPL не предполагает оформление кредитного договора с клиентом, для идентификации пользователя достаточно номера телефона, без паспортных данных. Большинство сервисов рассрочки не передают данные в БКИ.

«Лимит для сообщения в БКИ и обременения идентификацией — это фактически граница «жизни» для рассрочки», — говорит Емелин из НСФР. По его словам, предоставление рассрочки выше пороговой суммы с обязанностью отчитываться перед БКИ «перекроют экономический смысл» такого инструмента, как BNPL.

Как работают BNPL-сервисы и почему зашла речь об их регулировании BNPL-сервисы позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям: при оформлении заказа клиент, например, переводит 25% стоимости товара, а остальная сумма потом списывается с его карты равными частями с какой-то периодичностью. В России они появились в 2021 году. Первым такой продукт запустил Т-банк («Долями»). Сейчас BNPL-сервисы есть у «Яндекса» («Сплит»), Сбербанка («Плати частями»), Альфа-банка («Подели»), Совкомбанка («Халва частями»). Поскольку BNPL-сервисы не оформляют с клиентом кредитный договор, данные о такой рассрочке не попадают в кредитную историю заемщика, а значит, не учитываются другими кредиторами при оценке долговой нагрузки человека. ЦБ предлагал разделить рассрочку на два вида — «бесплатную», которая не будет требовать от сервиса передачи данных в БКИ, и «платную», приравненную к обычным кредитам.

Почему участники рынка рассрочки против жестких норм

Как следует из письма НСФР, участники рынка считают, что порог в 15 тыс. руб. не соответствует реалиям — товары, которые россияне чаще всего покупают в рассрочку, как правило, стоят дороже (30–60 тыс. руб.). «Средний чек в сегменте BNPL — 5–6 тыс. руб., но это именно средний показатель по данным начала года. Во-первых, разброс стоимости покупок в рассрочку достаточно широкий, во-вторых, средний чек активно растет с учетом инфляции и проблем с импортом, а ведь законопроект пишется не для сегодняшнего дня, а на будущее», — объясняет Емелин. Предлагаемый лимит в 60 тыс. руб. он называет «разумной демаркационной линией», которая отделит BNPL от обычного кредитования.

«Лимит ниже 60 тыс. не отвечает цели проекта — предполагается, что законопроект должен не уничтожать рассрочку, а урегулировать ее для всех товарных групп, где на нее есть спрос. Иначе граждане будут вынуждены выбирать более обременительные займы в МФО [микрофинансовых организациях]», — предупреждает глава НСФР.

В письме НСФР приводятся и другие предложения по корректировке законопроекта:

увеличить предельный срок рассрочки с предложенных четырех месяцев до шести;

не вводить запрет для операторов рассрочки на получение от клиентов платы за услугу или комиссий. Авторы письма указывают, что по Гражданскому кодексу договор о продаже товара в кредит или рассрочку может предусматривать уплату процентов, поэтому «нормы о бесплатности рассрочки» нарушают принципы гражданского права;

скорректировать формулу, по которой рассчитывается неустойка в случае, если клиент перестанет вносить платежи. Участники рынка хотят привязать неустойку не к размеру задолженности, а к величине «издержек» оператора рассрочки;

не вводить жесткие требования к форме договора о предоставлении рассрочки, а лишь обязать операторов рассрочки раскрывать всю информацию об условиях на своих сайтах.

Требования законопроекта не адекватны тем рискам, что есть в BNPL для потребителей, утверждает Емелин.

Сколько россияне покупают в рассрочку В 2022 году россияне купили с помощью BNPL-сервисов товаров и услуг более чем на 42 млрд руб., оценивали аналитики Frank RG. Итоги 2023 года еще не подведены, но примерный объем продаж мог составить 100–120 млрд руб., указывали в компании.

РБК направил запросы в крупнейшие BNPL-сервисы и банки, предлагающие такую услугу. Представитель «Яндекса» отметил, что озвученные НСФР предложения «решают большинство проблем текущей версии законопроекта». «BNPL-рынку нужно регулирование, и мы в целом поддерживаем внесенный законопроект, однако некоторые пункты еще требуют обсуждения», — сказал представитель сервиса «Долями» (принадлежит Т-банку). Он пояснил, что речь идет в том числе о повышении лимита рассрочки без переплат.

Представитель «Сбера» сказал РБК, что в банке поддерживают идею о регулировании сервисов рассрочки в той части, которая защищает права и интересы клиентов, «помогает сделать продукт BNPL более прозрачным и понятным, защитить клиентов от мошеннических схем». «При этом изменения не должны усложнять клиентский путь и ограничивать возможность в получении таких рассрочек», — подчеркнул он.

Возможен ли компромисс по рассрочке

«Мы готовы обсуждать с рынком планируемое регулирование деятельности операторов сервиса рассрочки для выработки сбалансированных и технологически нейтральных подходов. Однако следует учитывать, что поручение президента предполагает запрет платной рассрочки от операторов этого сервиса», — сообщил РБК представитель ЦБ. Речь идет о поручении правительству и Банку России, которое было опубликовано еще в декабре 2023 года.

«Хороша ложка к обеду — регулирование еще можно было бы двигать туда-сюда до выхода поручения президента», — говорит заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Он отмечает, что в президентском поручении ничего не сказано о сумме и сроках рассрочки без переплат и «эти параметры могут быть предметом торга».

«Но мы не на базаре — должны быть четкие основания. Тезис «мы не МФО, мы лучше кредитов» несостоятелен. Сервисы рассрочки так или иначе принадлежат крупным банкам или маркетплейсам с банками в группе, — рассуждает Мехтиев. — Я согласен, что при введении такого регулирования маржинальность может быть не столь привлекательной. Но мы должны волноваться за это или за физических лиц, их долговую нагрузку и защиту прав? Никто не говорит, что продукт плохой, но перебор со сладким может привести к диабету. Долги — это неплохо, но когда их слишком много, появляется проблемная задолженность».

Мониторинг клиентского пути при использовании BNPL-сервисов показал: они удобны для потребителей, но условия предоставления таких услуг нужно приводить к стандартам потребительского кредитования, считает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Это касалось скрытых комиссий, размеров штрафов, а также работы с просрочкой. <…> Стоит дополнительно отметить такую проблематику: зачастую пользователи сервисов BNPL не понимают отличие рассрочки от кредитов и займов, в частности того, кто именно предоставляет им деньги. Из-за этого возникает путаница, к кому именно следует обращаться при наличии вопросов и проблем и кто ответственный за качество предлагаемого сервиса».

«Порог в 15 тыс. руб. является вполне обоснованным, а повышение до 60 тыс. руб. не требуется. Стоит понимать, что 60 тыс. руб. для многих категорий граждан соответствует ежемесячной заработной плате. Поэтому данные о долге в размере даже 50% от такой суммы, тем более на короткий срок, в обязательном порядке должны быть в кредитной истории и расчете показателя долговой нагрузки», — категорична она.

Глава финансового комитета Госдумы, который является одним из авторов законопроекта о регулировании рассрочки, сообщил РБК, что документ может быть скорректирован, чтобы «не мешать рынку развиваться». «Будем учитывать позицию рынка, подкорректируем текст ко второму чтению обязательно. В части, например, увеличения суммы для идентификации (лимита для передачи данных в БКИ. — РБК). Какая цифра будет обозначена, я пока не готов говорить, но допускаю, что цифра 60 тыс. руб. будет прописана», — отметил Аксаков. Законопроект еще не прошел первое чтение в Госдуме.