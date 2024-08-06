Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить лимитом

В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы BNPL-сервисов, позволяющих покупать товары с оплатой частями. С декабря 2025 года такие компании попадут под надзор ЦБ и должны будут соблюдать новые стандарты рассрочки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 декабря 2025 года в России могут начать действовать новые правила продажи товаров в рассрочку, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Документ предполагает внедрение регулирования сервисов рассрочки, которые сейчас работают по схеме BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») и предлагают потребителям покупать товары и услуги с оплатой частями, без переплат и начисления процентов.

Согласно законопроекту, приобретение товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю будет ограничено лимитом в 15 тыс. руб. по одному договору. При превышении этой суммы оператор рассрочки должен будет передавать информацию о сделке в бюро кредитных историй (БКИ), как это сейчас происходит с обычными кредитами.

Как работают BNPL-сервисы BNPL-сервисы позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям: при оформлении заказа клиент, например, переводит 25% стоимости товара, а остальная сумма потом списывается с его карты равными частями с какой-то периодичностью. BNPL не предполагает оформление кредитного договора с клиентом, для идентификации пользователя достаточно номера телефона, без паспортных данных. Большинство сервисов рассрочки не передают данные в БКИ. В России сервисы с такой моделью рассрочки появились в 2021 году. Первым такой продукт запустил Т-банк («Долями»). Сейчас BNPL-сервисы есть у «Яндекса» («Сплит»), Сбербанка («Плати частями»), Альфа-банка («Подели»), Совкомбанка («Халва частями»). В 2022 году россияне купили с помощью BNPL-сервисов товары на 42,4 млрд руб., оценивали аналитики Frank RG. Это всего 0,8% от объема электронной коммерции за тот год.

Зачем понадобилось регулирование и каким оно будет

Еще в конце 2021 года Банк России сообщил, что оформление рассрочки без договора кредита или займа «ухудшает положение потребителей, лишая их ряда значимых прав и гарантий». По мнению регулятора, поскольку BNPL-сервисы не оформляют с клиентом кредитный договор, данные о такой рассрочке не попадают в кредитную историю заемщика, а значит, не учитываются другими кредиторами при оценке долговой нагрузки человека. Кроме того, для BNPL-сервисов не существует стандартов информирования клиента об условиях рассрочки.

ЦБ настаивал на внедрении регулирования этого бизнеса и предлагал по сути разделить рассрочку на два вида — «бесплатную», которая не будет требовать от сервиса передачи данных в БКИ, и «платную», приравненную к обычным кредитам.

Как следует из внесенного законопроекта, именно такая модель регулирования и предлагается.

В России должен появиться новый класс компаний — операторы сервисов рассрочки. Они должны будут состоять в специальном реестре ЦБ, иметь капитал свыше 5 млн руб., отчитываться перед Банком России. Такие игроки смогут совмещать свою деятельность с банковской и микрофинансовой, но регулятор будет осуществлять надзор за ними отдельно.

В законопроекте также устанавливается требования к договору о предоставлении рассрочки. В нем должна быть прописана не цена приобретаемого товара, а «размер издержек оператора сервиса рассрочки», то есть в том числе дополнительные комиссии, если они есть. Там также должны указываться количество, размер и периодичность платежей за приобретаемый в рассрочку товар и ответственность клиента за неуплату. Просрочкой будет считаться то, что не заплатил потребитель для «возмещения издержек оператора рассрочки». Размер штрафов за неисполнение договора не должен превышать 20% от суммы просрочки. Оператор рассрочки будет не вправе взимать с клиента вознаграждение за предоставление услуг или плату за использование рассрочки. Задолженность клиентов по договорам рассрочки нельзя будет продавать по цессии так же, как кредитные долги.

Для соглашений, заключенных с 1 декабря 2025 года, предельный срок расчетов составит шесть месяцев, а с декабря 2027 года — четыре месяца. Иными словами, законопроект допускает оформление только коротких договоров рассрочки.

Кроме того, вводится лимит на рассрочку без передачи данных в БКИ — 15 тыс. руб. Идея, что платежи физлица по имеющимся рассрочкам должны отражаться в его кредитной истории, уже обсуждалась. Участники рынка BNPL выступали против этого подхода, поскольку передача данных в БКИ требует полной идентификации пользователя с предоставлением паспорта. Согласно тексту законопроекта, при предоставлении рассрочки на сумму свыше лимита операторы рассрочки обязаны будут не только передавать данные в БКИ, но и запрашивать паспорт клиента и СНИЛС.

Сервисы соглашались на лимит по бесплатным рассрочкам, но «оптимальной» они называли ограничение в 60–80 тыс. руб. — существенно больше, чем прописано в законопроекте.

РБК направил запрос в Т-банк, «Яндекс», Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк.