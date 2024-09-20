Маркетплейсы попросили отказаться от лимита по рассрочке для покупателей

Участники рынка интернет-торговли обратились в Госдуму с просьбой не устанавливать лимит бесплатной рассрочки на уровне 15 тыс. рублей: такой порог снизит число желающих покупать технику, мебель и одежду

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупнейшие маркетплейсы и онлайн-магазины, предупредила, что обсуждаемые сейчас новые правила продажи товаров в рассрочку, ограничат доступ покупателей к большой доле социально-значимых товаров и услуг и снизят привлекательность финансовых продуктов. Об этом говорится в письме с предложениями ассоциации, отправленном председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили в АКИТ). Позиция АКИТ направлена также в ЦБ, Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития для формирования отзыва.

Законопроект с предложением ввести лимит в 15 тыс. руб. по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю был внесен в Госдуму в начале августа. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 декабря 2025 года. В случае превышения этого порога оператор рассрочки будет обязан передавать информацию о сделке в бюро кредитных историй (БКИ), по аналогии с обычными кредитами.

В письме АКИТ обращают внимание, что введение указанного лимита бесплатной рассрочки ограничит пользователей в покупке ряда товаров: «Пользователи не смогут покупать в рассрочку не только бытовую технику, мебель, образовательные и туристические услуги, но даже значительную часть одежды или обуви». В связи с этим ассоциация предлагает не устанавливать лимит для бесплатной рассрочки.

Представитель АКИТ объяснил, что предлагаемые ограничения лишат BNPL-инструменты (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом», позволяют покупать товары с оплатой частями без переплат и процентов) ключевых конкурентных преимуществ. «Важно, чтобы этот финансовый инструмент, благодаря которому товары и услуги стали доступнее для населения без значимого увеличения долговой нагрузки, сохранил свой изначальный смысл. В текущей редакции законопроекта рассрочка становится кредитным продуктом, что не только усложнит путь пользователя, но и ограничит доступ к ряду товаров из-за небольшого лимита», — говорит собеседник РБК.

Сейчас для получения BNPL-продуктов не требуется оформлять кредитный договор с клиентом, его паспортных данных. Большинство сервисов рассрочки не передают данные в бюро кредитных историй (БКИ).

Для подачи данных о рассрочке в БКИ банки собирают ФИО, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес места жительства клиента. Также банки могут запрашивать 2-НДФЛ и трудовую для принятия решения о том, давать ли кредит, пояснили в АКИТ. Необходимость передачи данных оператором рассрочки в БКИ при превышении порога в 15 тыс. руб. усложнит подход к верификации пользователя, что значительно удлинит клиентский путь и «неизбежно приведет к оттоку пользователей». «Для пользователей рассрочка потеряет одно из своих преимуществ — быстрое оформление и бесшовный путь», — считают в АКИТ.

Законопроектом также предполагается запретить операторам взимать деньги с пользователей до момента оплаты товара продавцу, что по мнению представителей АКИТ, противоречит текущей рыночной практике, основанной на получении первого платежа от пользователя в качестве гарантии платежеспособности в условиях отсутствия идентификации.

В ассоциации предлагают сохранить платную рассрочку наряду с бесплатной, в зависимости от условий пользования сервисом, поскольку «полный запрет операторам взимать с пользователей вознаграждение за оказание услуг по договору о предоставлении рассрочки может скомпрометировать соответствующую бизнес-модель и поставить под угрозу дальнейшее развитие формирующегося рынка рассрочки», — говорится в письме.

Что думают о рассрочке другие игроки

Законопроект также ранее раскритиковали банки и BNPL-сервисы. Они предложили установить лимит для бесплатной рассрочки на уровне 60 тыс. руб.

Лимит 15 тыс. руб. в настоящее время охватывает примерно треть всех покупок с использованием BNPL-сервисов — по разным оценкам, от 28 до 35% покупок, рассказывает вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко. По его прогнозу, при ключевой ставке в 19% реальный охват товаров и услуг к декабрю 2027 года снизится вдвое: «Этот платежный метод будет доступен лишь для 15-20% текущей номенклатуры, что в свою очередь сделает его бессмысленным для продавцов, снизит ценовую доступность товаров и услуг для потребителя и выдавит потребителя в зону МФО-займов (займов от микрофинансовых организаций. — РБК). По оценке банков, на столь коротком временном интервале и размере чека нет кредитного бизнеса», — пояснил Клименко.

В то же время у банков вызывает озабоченность активность маркетплейсов в финтех-услугах. В июне на Петербургском международном экономическом форуме-2024 глава Альфа-банка Владимир Верхошинский поспорил с основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук и бывшим управляющим директором Ozon Сергеем Беляковым о справедливости конкуренции банков и маркетплейсов в подобных услугах. По словам Верхошинского, более 80% клиентов Ozon Банка предпочитают его из-за скидок на маркетплейсе, что является «ценовой дискриминацией». «Справедливо это или нет, сложно сказать, мне кажется, если не букве, то духу закона это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем», — говорил он. Топ-менеджер указывал, что, если в реальном секторе экономики есть убыточное предприятие и при нем кэптивный банк (созданный для финансового обслуживания собственных интересов организации-учредителя), ЦБ с большой долей вероятности закроет такой банк, отмечая, что сам не понимает, почему в цифровой экономике происходит по-другому.

Представители маркетплейсов тогда парировали, что все ведущие банки тоже имеют свои продукты лояльности, скидки и кэшбеки и так же стимулируют пользование ими.