ЦБ заявил о резком росте «небанковских» банков на рынке электронных денег

Банки, принадлежащие крупным технологическим компаниям, резко нарастили долю в операциях с электронными деньгами. На кредитные организации, принадлежащие «Яндексу», Ozon и Wildberries, приходится уже 40% таких расчетов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банки трех крупнейших небанковских экосистем занимают 40% на рынке электронных денег, хотя три года назад их доля была в 20 раз меньше. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме «Финополис», который организован Банком России.

«Цифра, которая меняет наш пламенный ландшафт, — за последние три года банки трех крупнейших экосистем, которые основаны на бигтехе, заняли 40% рынка электронных платежей (операций с электронными деньгами. — РБК). Три года назад это было 2%», — сказала Скоробогатова.

В России существует три бигтеха, которые развивают банки в рамках своих экосистем — это «Яндекс», Ozon и Wildberries. Традиционные крупные банки не раз отмечали, что обеспокоены ростом конкуренции с маркетплейсами в финансовом секторе.

Комментируя развитие платежного сектора, Скоробогатова отметила, что в России в течение двух ближайших лет 90-92% платежей будут проходить безналично. «Это уровень мировых лидеров с точки зрения развития безналичных платежей», — подчеркнула Скоробогатова.

По статистике ЦБ за три года количество платежей по картам сократилось на 12%, а доля платежей по другим инструментам выросла, добавила Скоробогатова. Она пояснила, что люди начинают выбирать для оплаты покупок QR-коды, Систему быстрых платежей и биометрию.

Какие банки развивают бигтехи Онлайн-ретейлер Ozon весной 2021 года купил у Совкомбанка небольшой Оней-банк, который затем переименовал в Озон Банк. В июле 2022 года Озон Банк запустил дебетовую карту в формате электронного кошелька, которая позволяет оплачивать товары на маркетплейсе со скидкой, а с декабря 2023-го стал привлекать средства физлиц на депозиты «Яндекс» приобрел небольшой банк «Акрополь» летом 2021 года и переименовал его в Яндекс Банк. В сентябре 2022-го банк начал также выпускать дебетовые карты как электронные кошельки, еще примерно через год — вклады В феврале 2021 года основная владелица и глава онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела 100% акций банка «Стандарт-Кредит». Через несколько месяцев он был переименован в Вайлдберриз Банк. С января 2022 года организация выпускает дебетовые карты, в ее линейке появился электронный кошелек «WB Кошелек» для оплаты товаров на маркетплейсе. Электронные кошельки можно открывать онлайн. Для прохождения упрощенной идентификации клиентам нужно указать фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Полная идентификация требует присутствия клиента в офисе компании для подтверждения личности. От статуса идентификации зависит функционал платежного средства и ограничения по суммам идентификации.

Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский в июне называл конкуренцию маркетплейсов в финтехе несправедливой. Он заявил, что значительное число клиентов Ozon Банка предпочитают его из-за скидок на маркетплейсе. По словам главы Альфа-банка, если в реальном секторе экономики есть убыточное предприятие и при нем банк, обслуживающий только его интересы, то ЦБ такой банк закроет. «Почему в цифровой экономике по-другому, я не понимаю», — задавался вопросом Верхошинский.

При этом управляющий директор Ozon Сергей Беляков в ответ на слова Верхошинского указал, что 40% клиентов Озон Банка оплачивают свои покупки вне маркетплейса, а все ведущие банки имеют свои продукты лояльности, скидки и кэшбеки и также стимулируют пользование ими. Татьяна Бакальчук отмечала, что значительная доля клиентов интернет-площадки пользуются не онлайн-кошельками, а картами банков