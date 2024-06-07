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ПМЭФ-2024 ,  
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Греф сообщил, что ЦБ «услышал» его позицию по единому QR

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ПМЭФ-2024
ЦБ обсуждает со Сбербанком альтернативу единому платежному QR-коду, рассказал Герман Греф. Она позволит каждому из банков развивать такую технологию самостоятельно
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Банк России услышал позицию Сбербанка о создании омниканального платежного QR-кода вместо единого QR-кода. В настоящее время Сбербанк и ЦБ работают над этим вопросом и ищут решение. Об этом сказал на ПМЭФ глава «Сбера» Герман Греф.

«Знаете, альтернативой единому QR является омни-QR, то есть QR-коды, которые в едином стандарте позволяют использовать несколько решений. И это означает конкуренцию. Это самое главное. Центральный банк услышал это, и мы сейчас вместе с Центральным банком работаем и ищем решение», — сказал Греф, отвечая на вопрос РБК. Он уточнил, что результата обсуждения еще нет.

По словам Грефа, разница между единым QR-кодом и омниканальным QR-кодом очень большая. «Это позволяет каждому из игроков развивать свою технологию, совершенствовать ее и так далее. Если есть единый QR, то тогда развитие технологии заканчивается», — объяснил Греф.

Греф раскритиковал идею ЦБ создать единый QR-код для оплаты покупок
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сейчас на российском рынке действуют несколько платежных QR-кодов, в том числе от Сбербанка и Системы быстрых платежей (СБП, проект ЦБ). Осенью 2023 года Банк России поднял вопрос о необходимости создания единого QR-кода для оплаты товаров и услуг. Как говорила тогда первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, если этого не сделать, то люди будут иметь по 15–20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что подавляющее большинство крупных банков поддержали введение единого QR-кода для платежей. По словам Набиуллиной, для внедрения технологии необходимо создать равноудаленную инфраструктуру, которая даст возможность разным участникам внедрять инновационные платежные сервисы, так как на рынке должна быть справедливая конкуренция.

Однако с идеей единого платежного QR-кода не согласен Сбербанк. В конце февраля 2024 года Греф предупреждал, что если единый QR будет работать только на базе СБП, то это убьет стимул к инновациям. Для решения проблемы Сбербанк предложил ЦБ создать единый QR-код не только на базе СБП, но и на базе решения Сбербанка, чтобы сохранить конкуренцию на платежном рынке. «В противном случае это будет очень плохой прецедент. Честно сказать, мы очень подумаем, зачем нам заниматься инновациями», — говорил Греф.

Как работают платежные QR-коды

  • Чтобы оплатить покупку с помощью QR-кода, его необходимо отсканировать с помощью телефона на базе операционных систем iOS и Android. QR-код от СБП позволяет оплачивать покупки со счетов любых банков, но платеж проходит только через СБП.
  • QR от Сбербанка доступен в его платежных терминалах. Им могут пользоваться клиенты не только «Сбера», но и банков-партнеров, среди которых Т-банк (бывший «Тинькофф»), Альфа-банк, Совкомбанк, МТС-банк и другие, а также через СБП. Как уточнял Греф, к сервису от Сбербанка в качестве партнеров подключились почти все крупные банки, кроме банков группы ВТБ и некоторых региональных игроков, но «с ними уже ведутся переговоры».
  • В мае 2024 года свой платежный QR-код также запустил Т-Банк. Он работает по схожему механизму со Сбербанком — при его сканировании откроется платежная страница с несколькими способами оплаты: T-Pay (экс-Tinkoff Pay), СБП, в ближайшее время также появится SberPay, pay-сервисы других банков и сервис отплаты в рассрочку «Долями» от Т-Банка.
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Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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