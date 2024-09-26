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Финансы ,  
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ЦБ предложил закрепить в законе оплату через унифицированный QR-код

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк предлагает закрепить в законе норму об оплате покупок с помощью одного универсального QR-кода, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

«Мы предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один универсальный QR-код, который будет работать на равноудаленной инфраструктуре», — сказала Набиуллина (цитата по ТАСС).

Она подчеркнула, что будет важным сделать это обязательным к моменту внедрения цифрового рубля. «Такой проект закона готов, мы его будем обсуждать», — добавила председатель ЦБ.

Цифровой рубль — это еще одна форма национальной валюты России, помимо наличных и безналичных рублей, выпускаемая Банком России. Эта форма представляет собой уникальный электронный код — токен, созданный с использованием технологии блокчейн. Хранение и оборот этих токенов будут происходить на специально созданной для этого платформе Банка России.

Широкое использование цифрового рубля планируют запустить к 1 июля 2025 года.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России осенью 2023 года поднял вопрос о создании единого QR-кода для оплаты товаров и услуг. Как объясняла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, если этого не сделать, то люди будут иметь по 15–20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции. «Например, он [клиент] может сказать, я хочу оплатить QR-кодом по СБП, а в это время появляется QR банка, и клиент путается», — объяснила она.

Глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал идею о создании единого QR-кода. Он предложил Центробанку создать единый QR-код не только на базе Системы быстрых платежей (СБП; проект ЦБ и НСПК), но и на базе решения Сбербанка, чтобы сохранить конкуренцию на платежном рынке.

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Центробанк ЦБ QR-код Эльвира Набиуллина законы
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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