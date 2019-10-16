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Сбербанк представил платформу для краудлендинга
Сбербанк запустил собственную краудлендинговую платформу «СберКредо», анонсированную еще в начале года. Инвесторам обещают доходность инвестиций на уровне до 22% годовых, но пока проектов для вложений нет

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.

О том, что Сбербанк планирует заняться краудлендингом — онлайн-кредитованием проектов физическими лицами — в начале 2019 года сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Проект должен был заработать еще в первом квартале 2019-го. В рамках работы платформы, как анонсировал Ведяхин, Сбербанк будет предлагать оценку рисков по предложенным для инвестирования проектам. «И в большинстве случаев Сбербанк будет соинвестором в это юрлицо. Таким образом, человек, обычный клиент, будет понимать меру риска, которую он может принимать», — отмечал он.

Как следует из описания на сайте, чтобы стать инвестором, нужно быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма инвестирования — 5 тыс. руб., максимальная — 1 млн руб. Инвесторы могут вкладывать средства в неограниченное количество проектов сроком от трех до 18 месяцев. Доходность может составить от 16 до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ. Чтобы зарегистрироваться как заемщик, необходимо иметь аккаунт в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (система для малого и среднего бизнеса).

Корреспондент РБК попытался выбрать проект для инвестирования, но пока проектов для вложений нет.

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Оператором инвестиционной платформы выступает ООО «Технологии кредитования», которое на 100% принадлежит Сбербанку. Гендиректором оператора является Сергей Четвериков — начальник управления кредитных продуктов малого и среднего бизнеса Сбербанка.

Как уточнил представитель Сбербанка, «платформа работает в тестовом режиме с ограниченной функциональностью, потому детальные комментарии преждевременны».

Что такое краудлендинг

Краудлендинг — способ коллективного добровольного финансирования. На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта. Онлайн-площадки выступают посредниками, которые берут комиссию за свои услуги. Они же могут проводить анализ заемщиков. Доходность при краудлендинге, в отличие от банковских вкладов, не гарантирована и зависит от того, «взлетит» ли проект (если нет, заемщик может допустить дефолт).

В отличие от краудлендинга на краудфандинговых платформах инициаторы сбора средств ищут финансирование для своих проектов, предлагая тем, кто делает взносы, материальное или нематериальное вознаграждение: статус инвестора, первые экземпляры товара или приглашения на то или иное событие (например, показ фильма, на который собирались деньги).

«Кредо — инвестиционная платформа, которая предоставляет возможность компаниям малого и микробизнеса получить финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. На платформе доступно портфельное инвестирование, при котором инвестиции разбиваются на мелкие суммы и распределяются на несколько займов для снижения рисков», — говорится на сайте площадки Сбербанка.

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Отмечается, что компании «проходят проверки и скоринг» и только после этого получают возможность привлекать инвестиции. Инвесторы, в свою очередь, получают информацию о компании из открытых источников, «минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков».

Из крупных российских банков в 2015 году свою краудлендинговую платформу уже запустил Альфа-банк: его сервис «Поток» позволяет инвестировать в малый бизнес. В 2019 году банк продал долю в платформе в размере 40% группе инвесторов, которую возглавляют руководители фонда FinTech Capital Юрий Попов и Антон Еременко.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Сбербанк
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