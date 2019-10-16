Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил собственную краудлендинговую платформу «СберКредо», анонсированную еще в начале года. Инвесторам обещают доходность инвестиций на уровне до 22% годовых, но пока проектов для вложений нет

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.

О том, что Сбербанк планирует заняться краудлендингом — онлайн-кредитованием проектов физическими лицами — в начале 2019 года сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Проект должен был заработать еще в первом квартале 2019-го. В рамках работы платформы, как анонсировал Ведяхин, Сбербанк будет предлагать оценку рисков по предложенным для инвестирования проектам. «И в большинстве случаев Сбербанк будет соинвестором в это юрлицо. Таким образом, человек, обычный клиент, будет понимать меру риска, которую он может принимать», — отмечал он.

Как следует из описания на сайте, чтобы стать инвестором, нужно быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма инвестирования — 5 тыс. руб., максимальная — 1 млн руб. Инвесторы могут вкладывать средства в неограниченное количество проектов сроком от трех до 18 месяцев. Доходность может составить от 16 до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ. Чтобы зарегистрироваться как заемщик, необходимо иметь аккаунт в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (система для малого и среднего бизнеса).

Корреспондент РБК попытался выбрать проект для инвестирования, но пока проектов для вложений нет.