Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов

Глава Сбербанка рассказал о своей недавней поездке в один из северных регионов, где пообщался с оленеводами, которые показали, как оплачивают различные услуги через приложение банка в местах, где в тундре ловится интернет

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках делового завтрака Минсельхоза, прошедшего в пятницу, 11 октября, на площадке корпоративного университета Сбербанка, рассказал о трансформации жизни в глубинке, передает корреспондент РБК. Участники завтрака обсуждали программу комплексного развития сельских территорий, которую правительство утвердило в мае 2019 года.

В начале 2000-х годов в России приходилось ломать схему сельского хозяйства, сложившуюся в 1990-е годы, отметил глава Сбербанка. Тогда государство давало прямые дотации регионам и сельхозпроизводителям.

«Я очень хорошо помню цитату вице-премьера, отвечавшего за сельское хозяйство, с которой я начинал бороться, когда пришел в правительство: «Россия должна кормить своих крестьян», — вспомнил Греф, указывая, что тогда ему казалось это противоестественным.

Он напомнил, что тогда правительство боролось за превращение субсидий в субсидирование процентных ставок, чтобы научить фермера экономичному ведению хозяйства. По словам банкира, стояла задача отправить фермера в банки, «которые начали бы с ними разговаривать на бизнес-языке».