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Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов
Глава Сбербанка рассказал о своей недавней поездке в один из северных регионов, где пообщался с оленеводами, которые показали, как оплачивают различные услуги через приложение банка в местах, где в тундре ловится интернет
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Глава Сбербанка Герман Греф в рамках делового завтрака Минсельхоза, прошедшего в пятницу, 11 октября, на площадке корпоративного университета Сбербанка, рассказал о трансформации жизни в глубинке, передает корреспондент РБК. Участники завтрака обсуждали программу комплексного развития сельских территорий, которую правительство утвердило в мае 2019 года.

В начале 2000-х годов в России приходилось ломать схему сельского хозяйства, сложившуюся в 1990-е годы, отметил глава Сбербанка. Тогда государство давало прямые дотации регионам и сельхозпроизводителям.

«Я очень хорошо помню цитату вице-премьера, отвечавшего за сельское хозяйство, с которой я начинал бороться, когда пришел в правительство: «Россия должна кормить своих крестьян», — вспомнил Греф, указывая, что тогда ему казалось это противоестественным.

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Он напомнил, что тогда правительство боролось за превращение субсидий в субсидирование процентных ставок, чтобы научить фермера экономичному ведению хозяйства. По словам банкира, стояла задача отправить фермера в банки, «которые начали бы с ними разговаривать на бизнес-языке».

«Было очевидно, что два-три года нам придется переживать очень тяжелую политическую историю, когда фермеры не понимают, что такое бизнес-план и им будет очень тяжело находить общий язык [с банками]», — рассказал глава Сбербанка.

Но, в конечном итоге, благодаря программам по информированию и обучению фермеров диалог состоялся и фермеры научились считать. Это, по мнению Грефа, было ключевым фактором, который подтолкнул российское сельское хозяйство «в его конкурентоспособную стадию жизни».

«Сегодня российское сельское хозяйство одно из самых конкурентоспособных. И самое главное, что сегодня российский крестьянин кормит Россию. Мы перевернули ситуацию 1990-х годов и доказали, что в сельском хозяйстве может быть экономика, что оно может быть интересным для инвестиций — и туда пошли инвестиции» — заметил Греф.

По его мнению, сегодня селу необходимо развивать инфраструктуру. Потребности жителей села отличаются, и «нужно серьезно подумать, как заточить наши сервисы для сельского хозяйства», подчеркнул руководитель кредитной организации.

«Я недавно был в одном из наших северных поселений и общался с оленеводами, которые из своего чума мне показывали, как оплачивают обучение детей и другие услуги через «Сбербанк Онлайн». Они знают места, где у них ловится интернет, останавливаются там и проводят все транзакции со своего телефона. Мы специально направили туда целую группу наших разработчиков, чтобы понять их специфические нужды, и сейчас мы наши продукты, в том числе финансовые, под эти нужды затачиваем», — рассказал Греф.

Авторы: Елена Сухорукова, Анна Трунина
Теги: Сбербанк, Герман Греф
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