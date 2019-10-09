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Альфа-банк продал долю в краудфандинговой «дочке»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Альфа-банк закрыл сделку по продаже 40-процентной доли в платформе краудфандингового кредитования малого бизнеса «Поток» (ООО «Поток.Диджитал»). Покупателем стала группа инвесторов, которую возглавляют руководители фонда FinTech Capital Юрий Попов и Антон Еременко. Об этом РБК рассказал сам Попов и подтвердили в Альфа-банке, который сохранил контроль над 60% компании.

О том, что Альфа-банк договорился продать долю в своей «дочке» Попову и Еременко, в августе рассказали источники РБК. Участники сделки не назвали ее сумму. Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою «дочку» в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб.

Генеральным директором «Потока» будет представитель нового совладельца, пояснял ранее собеседник РБК. Операционную деятельность «Потока» курирует управляющий партнер Антон Еременко, уточнил представитель инвесторов. Бывший глава краудфандинговой платформы Никита Абраменко 6 августа на своей странице в Facebook сообщил, что ушел из проекта. «За эти годы мне так и не удалось договориться с банком о получении доли, и мы с небольшой группой ребят приняли решение покинуть компанию», — указал Абраменко.

Альфа-банк запустил платформу «Поток» в конце 2015 года, сервис на 100% принадлежал банку. С помощью платформы малый бизнес может привлекать заемные средства от физических лиц на развитие своих проектов. В свою очередь инвесторы получают доход за вложенные средства, следует из информации на официальном сайте сервиса. Средняя фактическая доходность в 2018 году, по данным самого «Потока», составила 12,77%. Однако она не гарантирована — инвесторы могут получить как более высокий доход, так и потерять деньги.

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