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Росстат сообщил о замедлении дефляции под влиянием дорожающих огурцов

В России снизились темпы дефляции, влияние на это в том числе оказали дорожающие огурцы. Рост цен на них в регионах за последнюю неделю варьировался до 27,6%
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России десятую неделю подряд (с 1 июля) наблюдается дефляция, но ее темпы за неделю по 12 сентября сократились до минус 0,03% с минус 0,13% неделей ранее, следует из данных Росстата.

Основной вклад в итоговую дефляцию продолжает вносить снижение цен на продовольствие. Однако темпы дефляции в сегменте плодоовощной продукции замедлились — с минус 3,4% на предыдущей неделе до минус 1,6% за отчетный период.

Так, цены на лук снизились на 8,9% по сравнению с минус 10,8% неделей ранее, на свеклу — на 2,3% (ранее на 5,5%), капусту — на 3,6% против 6,1% на предыдущей неделе.

Одновременно заметно подорожали огурцы — плюс 8,4% (неделей ранее было плюс 2,8%, а в августе огурцы подешевели на 22% к июлю). При этом огурцы — достаточно весомая позиция в потребительской корзине — 0,56% (для сравнения: картофель «весит» 0,43%, помидоры — 0,54%, капуста — 0,22%), следует из данных Росстата.

За последнюю неделю в 45 регионах цены на них поднялись в пределах 10%, еще в 31 — от 10 до 27,6%, уточняет статслужба.

Бананы подорожали на 1,5% на отчетной неделе, тогда как неделей ранее цены на них снизились на 1%. В августе цены на бананы сократились на 11,6%.

Помимо огурцов и бананов, за отчетный период резко подорожали авиаперелеты экономического класса — на 3,65% после снижения цен на них неделей ранее на 9,9%. Но вес этой услуги в потребительской корзине меньше, чем у огурцов, — 0,35%.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Лекарства и смартфоны

Свое влияние также оказали и лекарства из списка препаратов, изменения цен на которые отслеживает Росстат в еженедельном режиме. Стоимость эргоферона за неделю выросла на 1,5%, валидола — на 1,4%, корвалола — на 1%, в пределах от 0,1 до 0,9% также повысились цены на ренгалин, отечественный анальгин, аллохол, нимесулид, поливитамины, комбинированные анальгетики и левомеколь.

Также к символическому удорожанию перешли смартфоны — плюс 0,15% — после удешевления на 0,6% на предыдущей неделе. В августе смартфоны, чей вес в потребительской корзине составляет почти 0,7%, подешевели на 3,1%.

Дефляция в месячном выражении наблюдалась все лето, но осенью, как считают аналитики, ситуация развернется. Еще в августе недельные данные указали на «некоторое усиление инфляционного давления», несмотря на снижение общего уровня цен, а дефляция в сегменте плодоовощной продукции приблизилась к сезонной норме, в то время как до этого ее превышала, говорилось в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ, выпущенном в начале сентября.

«Баланс рисков на среднесрочной перспективе по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Ускорение роста денежной массы до максимального уровня с 2012 года (19,3% год к году в июле) на фоне оживления кредитования и усиления бюджетного импульса при сохраняющихся ограничениях на стороне предложения — один из основных факторов риска ускорения роста цен», — отмечали в ЦБ.

В августе Росстат зафиксировал снижение цен на 0,52% к июлю. Однако в годовом выражении цены выросли на 14,3% (в июле было 15,1%).

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Росстат дефляция огурцы
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