«Мы приняли кучу неэффективных решений». Главное с завтрака «Сбера»

Как заготавливать грибы и не резать корову сразу, почему разговоры о приватизации стали похожи на тост и какие альтернативы повышению налогов ищут власти — РБК публикует ключевые заявления с ежегодного завтрака Сбербанка на ПМЭФ

Герман Греф, деловой завтрак Сбера (Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости)

Председатель правления Сбербанка Герман Греф:

«Сегодня приоритетами правительства являются четыре. Очевидно, что мы видим в бюджете текущего года и, скорее всего, мы увидим в бюджете на последующие три года увеличение расходов на национальную оборону и безопасность. Можно считать, что альтернатив здесь особых нет, это данность. Вторая позиция, которая заявлена президентом и правительством — это снижение социального неравенства, но это, очевидно, потребует увеличения ресурсной базы в первую очередь федерального бюджета. Третья, можно сказать, тоже безальтернативная задача — развитие новой инфраструктуры. И четвертая задача тоже на сегодняшний день детерминирована ситуацией — это импортозамещение и технологическое развитие».

«Мы обсудили с вами расходную базу бюджета, очевидно, она будет расти. [...] Из чего бизнес делает вывод о том, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки».

О грибах и уголовных делах

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров:

«Спокойно [на ПМЭФ] можно говорить [о грибах], потому что порядок заготовки грибов гражданами для собственных нужд устанавливается законом субъектов Российской Федерации (…) Теперь, коллеги, консультация юристов для всех вас.

Запрещается разгребать подстилку для сбора грибов, необходимо срезать у основания или осторожно выкручивать — запомните, это очень важно для последующего моего изложения. Следующая тема — диаметр шляпки заготавливаемых грибов (то есть предпринимательская деятельность) не может составлять для лисичек менее 1,5 см, а для груздей — менее 2,5 см. Коллеги, я вижу здесь губернаторов, в чьих регионах такие законы приняты. Ну, не надо думать, что это просто так. Дело в том, что если вы это нарушили то, наступает административная, а если вы действительно заготовили, закрутили в банки и захотели продать на рынке, то есть занялись предпринимательской деятельностью, там уже — и это наша общая заслуга — может наступать уголовная.

Как не сажать, если диаметр лисички меньше 1,5 см? Очевидно, что надо сажать. Итак, мы чемпионы мира не только по тем санкциям, которые ввели против нас, — мы чемпионы мира по санкциям, которые мы налагаем на собственных граждан. Нигде в мире нет такого количества административной и уголовной ответственности, потому что на каждую проблему, реальную или мнимую, мы отвечаем тем, что мы вносим поправки в Административный и Уголовный кодекс.

Кому-то очень смешно (обращаясь в зал. — РБК). Почему он засмеялся, когда я сказал об административной и уголовной ответственности? А, он иностранец! Он не знает, что качество тюрем в нашей стране не изменилось. Ну, ничего, посмеются еще».

Герман Греф и Андрей Макаров (справа) (Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости)

«2016 год. Президент говорит о значении санкций, а дальше говорит — однако главная причина торможения экономики кроется в наших внутренних проблемах. И говорит, что одной из таких проблем являются изъяны делового климата. Кстати, о том же он говорил в 2013 году. Но мы по-прежнему отчитываемся планами на будущее, а не тем, что сделали за 10 лет. Здесь как раз хотел обратить внимание на одно обстоятельство — мы блестяще научились изображать деятельность».

О росте налогов

Министр финансов Антон Силуанов (на вопрос о повышении налогов):

«Это простой вопрос действительно. А будет ли повышение расходов?».

Герман Греф: «Похоже, что да».

Антон Силуанов: «Тогда надо понять, кто за них заплатит. Потому что, если мы хотим значительных, больших расходов, надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит [бюджета] и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатят население и бизнес, либо мы с вами увеличиваем налоги. Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего бюджетного пирога и сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, — их перенесем либо на потом, либо отложим и включим то, что сейчас нам надо. Это самое правильное, но это и самое тяжелое. Это менее всего реализуемо, как на практике показано, к сожалению. Но именно так надо делать.

Увеличивать расходы... Я еще одну цифру скажу — мы за последние три года, с 2019 по 2022 год, увеличили расходы в полтора раза. Представляете? В полтора раза. Было 18, стало 29 трлн руб. Куда дальше? Это уже просто невозможно».

Министр экономического развития Максим Решетников:

«Мы вчера говорили, пойдем ли мы путем жестких решений, когда мы что-то вырезаем, или пойдем тем путем, которым ходим обычно, когда мы все фронтально сокращаем (речь о расходах бюджета. — РБК) и потом куда-то добавляем — скорее всего, конечно, этим путем в результате пойдем по большей части. Он политически проще».

«Очевидно, что второй источник, который будем обсуждать, это бюджетное правило, — мы все равно к нему вернемся, потому что в тех параметрах, о которых мы договорись полтора года назад, мы дальше не пройдем. Мне кажется, за этими всеми разговорами налоги будут самым последним (что будет обсуждаться. — РБК)».

«Что бы мы ни делали, мы не можем себе позволить остановить экономику, это тоже надо понимать. Если делить пирог нечего, то бессмысленно пытаться взять с бизнеса больше и сэкономить больше, чем он может себе позволить. Это будет сложный процесс, но мне кажется, при всем при этом мы очень упрощаем и не обращаем внимание на массу других вопросов. Мы напринимали кучу неэффективных решений. У нас объем перекрестного субсидирования в экономике, причем в каждой отрасли, измеряется десятками сотен миллиардов [...]. Мне кажется, нам придется смотреть на это на все гораздо шире и залезать в экономику в том числе естественных монополистов».

«Мне кажется, нам все-таки качество экономической дискуссии надо изменить и уйти [от вопроса], повышать налоги, не повышать налоги. У нас много есть еще чего, куда мы не хотим смотреть, где надо принимать сложные решения, но самое простое — это поставить в повестку вопрос, повышать или нет налоги».

Помощник президента Максим Орешкин:

«Главная задача, которую нам нужно ставить и решать, — что сделать для того, чтобы инфляция не выросла, потому что с инфляцией за последний год мы справились очень удачно. У нас сейчас инфляция 2,9%. Это означает, что, несмотря на увеличение расходов, которые у нас были в прошлом году, и все меры поддержки, которые были у нас в прошлом году, мы эту дорожку прошли и прошли правильно. Поэтому инфляция, и вопрос того, как мы увеличим предложение в экономике, — это ключевой вопрос сейчас. Я предлагаю с этой стороны смотреть».

Максим Орешкин (Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости)

«Что касается повышения налогов, здесь тоже надо понимать, что это будет контрпродуктивно. Нам же задачу нужно решать не в течение одного года, а на длительную перспективу. Если корову зарезать сразу, конечно, сыт ты будешь, но через год голод тебя настигнет. В этом главная проблема. Поэтому надо заниматься сложными вещами».

О приватизации

Андрей Макаров:

«У нас с вами руководитель одного из крупнейших банков — не вы, Герман Оскарович, — говорит, что необходимо запускать приватизацию. Но тут же, кстати, говорит для того, чтобы решать главную проблему — проблему развития экономики — но тут же руководитель Следственного комитета говорит — нужна национализация. Вот если бы это были скачки, вы бы на кого поставили? Я бы поставил на руководителя Следственного комитета, потому что, если вы не согласитесь на национализацию, он может применить конфискацию. А вот если идти по нашей привычке, когда мы скрещиваем все между собой, я бы пошел сразу одновременно двумя путями. Я предлагаю для бизнеса сразу провести приватизацию, а затем — тут же национализировать. На самом деле, поверьте, это интересная перспектива».

Максим Решетников:

«С моей точки зрения, приватизация — штука необходимая, но это, скорее, не фискальная функция, это функция экономического развития. Для этого к ней надо немного по-другому относиться. Просто приватизация, мне кажется, это какой-то тост у нас — мы все говорим «приватизация» и в голове какие-то крупные компании, их распродажи и вокруг этого много чего возникает. Приватизация должна быть технологией. У нас тысячи объектов в стране, которыми в принципе государство владеет, но ничего с ними не делает. <…> Давайте это все спокойно выставим на прозрачные аукционы с инвестиционными условиями и бизнес с удовольствием возьмет, вложит и построит что-то новое и так далее».

Герман Греф:

«У нас есть достаточный объем активов, который может быть приватизирован, чтобы компенсировать потенциальное повышение налогов. Мне кажется, это достойная цель. Бюджет не будет дефицитным вечно. Два-три года приватизация могла бы поддержать доходы бюджета».