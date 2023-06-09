Росстат зафиксировал ускорение инфляции по итогам мая до 2,51%

В мае годовая инфляция в России ускорилась до 2,51%, по сравнению с апрелем, когда инфляция составила 2,31%, следует из данных Росстата. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,31%.

За прошедший месяц Росстат зафиксировал снижение цен на продовольственные товары — в мае на 0,31% по сравнению с апрелем на 0,91% в годовом выражении. При это выросли цены на непродовольственные товары — на 0,34% за месяц и на 0,16% по сравнению с маем 2022 года.

За прошедший год потребительские цены в России выросли на 11,94%, сообщал Росстат в январе текущего года. Среди категорий товаров, обозначенных Росстатом, больше всего за год подорожали моющие средства и электротовары. В среднем за 2022 год к 2021 году инфляция составила 13,75%.

В 2023 году Минэк прогнозировал существенное замедление инфляции. Как говорил глава ведомства Максим Решетников, ожидается, что во втором квартале года цифры «будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере, в какой-то период».

В прогнозе социально-экономического развития Минэка на текущий год говорится, что по его итогам ожидается инфляция на уровне 5,3%. В 2024–2025 годах предполагается, что темпы роста цен будут на уровне 4%.