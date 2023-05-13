Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

По сути, речь идет об экономической безопасности в условиях войны, сказал глава Следственного комитета

Александр Бастрыкин (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли экономики страны.

«Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны… А дальше — следующая ступень — давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — сказал Бастрыкин (цитата по «РИА Новости»).

В апреле глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК писал, что для построения новой модели роста экономики на основе внутренних ресурсов нужны деньги, привлечь которые можно в том числе с помощью перезапуска приватизации. Приватизация, помимо привлечения средств в бюджет от продажи имущества, поспособствует развитию конкуренции, укреплению основ рыночных механизмов, приданию динамики дальнейшему развитию фондового рынка и «формированию новой генерации менеджеров», пояснял он. Среди активов, которые можно было бы приватизировать, Костин перечислял доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома» и даже коньячные заводы.

В Кремле, комментируя идею главы ВТБ, заявляли, что не обсуждают возможность возобновления приватизации, но назвали ее интересной.

Вопрос о возобновлении приватизации крупных активов не стоит на повестке, говорил также замминистра финансов Алексей Моисеев. Доходы от нее в бюджет на текущий год не заложены, пояснял он. До этого замглавы Минфина не исключал большой приватизации в России, но отмечал, что для этого нужно сформировать рынок.