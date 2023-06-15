Шохин «рассекретил» переговоры о налоге на сверхприбыль

Переговоры о налоге на сверхприбыль прошлых лет с правительством начались в декабре 2022-го, рассказал Шохин. Нынешний вариант законопроекта, уточнил он, возник из идеи, поданной Минфином, а не бизнесом, и стал компромиссом

Александр Шохин (Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство РИА Новости)

Переговоры с правительством о введении налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) длились с прошлого декабря, при этом нынешний вариант законопроекта возник из поданной Минфином идеи и стал компромиссом, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на сессии ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

«Сам windfall tax, который, по словам [первого вице-премьера] Андрея Рэмовича [Белоусова], был инициативой бизнеса, была более сложная история. Я готов рассекретить некоторые данные о наших переговорах с правительством. Началось это полгода назад, в декабре прошлого года. Когда нам дали понять, что неплохо было бы конъюнктуру благоприятную для компаний учесть, не меняя налоговой системы. <...> Тогда мы начали в инициативном порядке генерировать саму технологию windfall tax, но без большой помощи Минфина не обошлось», — сказал Шохин.

По словам главы РСПП, именно Минфин предложил облагать «дополнительным обязательным сбором» превышение средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 годы над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019-м. Ведомство также выступило с идеей взимать налог по ставке 5% при оплате в виде обеспечительного платежа до конца этого года и по ставке 10% — с января следующего. Шохин отметил, что Минфин «очень не хотел это налогом называть».

«Второе направление дискуссий было связано с тем, все ли доходы и прибыль 2022-го и 2021 года — это конъюнктурная прибыль», — продолжил Шохин, пояснив, что многие компании начали получают «реальную прибыль» с инвестиций, а также направляли дополнительную сверхприбыль на социальные инвестиции в регионы.

«Этот вариант налога — это действительно компромисс, который не учитывает всех сложностей вот этого процесса инвестиционной в том числе деятельности компаний. Но мы считаем, что правительству либо следует выработать заранее четкую формулу изъятия рентных доходов, которую она успешно реализовала через НДПИ, через экспортные пошлины, либо все-таки использовать не экзотические методы налоговой политики, а более универсальные. Но самое главное здесь — предсказуемость налоговой политики, регуляторики, это очень важная вещь», — подчеркнул глава РСПП.

О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет, в начале февраля сообщил Белоусов. По его словам, у многих компаний в прошлом году, особенно в первом полугодии, финансовые результаты были «сильно в плюс». Сумму обсуждаемого сбора он тогда не назвал.

Шохин пояснял РБК, что компании до этого почти два месяца обсуждали идею и пришли к выводу о ее нереализуемости. Основная проблема была связана с определением компаний, которым будет предложено заплатить взнос, отмечал он: «Компании разные — и с точки зрения маржинальности бизнеса в 2022 и 2023 годах, и с точки зрения ситуации с уплачиваемыми налогами».

Законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет был одобрен правкомиссией 5 июня. В то же время Минюст указал, что инициатива не соответствует ст. 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы.

Кроме того, в Минюсте полагают, что часть бизнеса получила необоснованное освобождение от налога. Предполагается, что мера не затронет пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), нефте- и газодобывающих, нефтеперерабатывающих и угольных компаний, производителей сжиженного природного газа. От налога освободят также малый и средний бизнес, участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений и организации, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год равна или меньше 1 млрд руб.

Эти исключения также вызывают обеспокоенность РСПП. «РСПП неоднократно отмечал, что любые решения о выведении из-под нового налога отдельных секторов не должны приводить к росту нагрузки на остальной бизнес. Надеемся, что этот принцип будет выдержан», — отмечал Шохин.

По оценкам Минфина, бюджет получит около 300 млрд руб. при реализации этой меры.