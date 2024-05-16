Группа «Тинькофф» допустила возврат к выплате дивидендов

«Тинькофф» в конце 2024 года может принять новую дивидендную политику, которая «поддерживалась до ковида», сказал предправления банка Станислав Близнюк. До пандемии «Тинькофф» регулярно платил вознаграждение акционерам

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В конце 2024 года группа «Тинькофф», контролирующая Тинькофф Банк, намерена раскрыть новую стратегию и обновленные параметры дивидендной политики. Речь может идти о возврате компании к выплате вознаграждения акционерам, следует из комментариев предправления Тинькофф Банка Станислава Близнюка.

«Относительно дивидендов. Мы сейчас работаем над стратегией выплаты дивидендов и дивидендной политикой. На текущий момент можем сказать, что возможно мы объявим в этом году, ближе к концу, и сам принцип дивидендной политики будет построен на тех принципах, которых мы поддерживались до времени ковида», — сказал он на звонке с аналитиками.

Последний раз группа «Тинькофф» перечисляла промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года. Компания приняла решение о приостановке выплат акционерам в марте 2021 года.

Почему «Тинькофф» перестал платить дивиденды

В 2021 году менеджмент группы объяснял необходимость временного отказа от расчетов с акционерами планами на международную экспансию и возможные сделки M&A.

В феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Лондонская фондовая биржа приостановила торги акциями TCS Group, которая на тот момент была головной структурой группы, бумаги продолжили торговаться на Мосбирже. В феврале 2023 года основной актив группы — Тинькофф Банк — попал под санкции Евросоюза и Великобритании, а в июле того же года — под ограничения США. После начала конфликта на Украине в компании сменился ключевой акционер: основатель банка Олег Тиньков продал свой пакет (35% принадлежащих семье бизнесмена) «Интерросу» Владимира Потанина.

У группы есть финансовые возможности выплатить дивиденды за 2022 год, но этому мешают технические сложности — не удастся распределить вознаграждение равномерно всем акционерам, в частности нерезидентам, пояснял ранее Близнюк.

«С точки зрения финансовой составляющей в отчете по МСФО все достаточно понятно, у нас есть возможности и буферы это сделать. Есть и желание. Дальше вопрос возникает технический. На текущий момент мы до конца не понимаем, как это сделать технически, чтобы распределить [выплаты] равномерно всем акционерам. Когда у нас будет понимание, тогда мы придем к вопросу, нужно ли финансовую возможность совмещать с технической и выплачивать дивиденды», — говорил он.

Осенью 2023 года «Тинькофф» начал подготовку к редомициляции — смене регистрации с кипрской на российскую. В феврале 2024-го группа получила регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Русском во Владивостоке. В марте она объявила о намерении интегрировать Росбанк, акционером которого тоже являются структуры Потанина.

Сделка с Росбанком требует согласования регуляторов и может быть закрыта в конце третьего квартала этого года, сообщил Близнюк. По его словам, до этого события, говорить о новой дивидендной политике «Тинькофф» и ее параметрах преждевременно.

«Одним из источников дополнительного капитала является капитал от этой сделки», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в какой срок «Тинькофф» может вернуться к расчетам с акционерами.

Как «Тинькофф» платил дивиденды раньше и как может делать это в будущем

Предыдущая «доковидная» дивидендная политика «Тинькофф» зависела от финансового результата, группа осуществляла в том числе промежуточные выплаты. На них могло быть направлено свыше 30% чистой прибыли за квартал по МСФО, напомнил на звонке финансовый директор группы Илья Писемский.

«Мы считали, что правильно делиться тем, что мы заработали, с нашими акционерами и чем чаще мы это делаем, тем лучше. Но я не могу давать какие-либо комментарии, как будет выглядеть в будущем наша дивидендная политика. Посмотрим. Что касается привязки к достаточности капитала, естественно, требования к уровню капитала нужно принимать во внимание, но я отмечу, что поскольку дивиденды выплачивает группа, в группу входит много разных бизнесов «Тинькофф», и на многие бизнесы требования по капиталу никак не относятся и не давят», — сказал он.

Писемский при этом подчеркнул, что менеджмент группы может только рекомендовать опцию выплаты дивидендов, решение по ним должны принимать акционеры.

Основные бизнес-показатели «Тинькофф» Согласно отчетности по МСФО, 2023 году «Тинькофф» обновил рекорд по чистой прибыли, заработав 80,9 млрд руб. Финансовый результат за первый квартал 2024 года составил 22,3 млрд руб., увеличившись на 37% год к году. Чистый процентный доход группы за тот же период прибавил 56%, достигнув 73,2 млрд руб., а чистый комиссионный вырос на 12%, до 18,3 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года этот показатель сократился на 13%, снижение также показал чистый процентный доход после вычета резервов (-5% к уровню октября-декабря 2023 года). По итогам 2024 года группа «Тинькофф» ожидает увеличения чистой прибыли на 30% в годовом выражении.

И до длительного перерыва в выплатах «Тинькофф» отдавал больший приоритет росту группы, а не дивидендам, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева. Она отмечает, что payout ratio в размере 30% от квартальной чистой прибыли — не самый высокий уровень среди российских банков.

«Если менеджмент видит, что предыдущая дивидендная политика позволяла им и расти, и платить вознаграждение акционерам, то стоит пока полагаться на их слова. Нам пока очень сложно понять, что будет в новой стратегии и что будет из себя представлять группа после сделки с Росбанком. Определить, что у них будет с капиталом, с ростом, пока проблематично. Испытывать оптимизм пока наверное преждевременно», — говорит она.

Царева считает, что дивидендная политика «Тинькофф» во многом будет зависеть от ситуации с капиталом и в Тинькофф Банке, и в Росбанке. Согласно отчетности по МСФО, на конец первого квартала коэффициент достаточности капитала первого уровня Тинькофф Банка составлял 15,2%.