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Мосбиржа зафиксировала рост числа попыток дестабилизировать цены на акции

Мосбиржа: с начала года зафиксирован рост нетипичных ситуаций на торгах
Мосбиржа зафиксировала кратный рост попыток дестабилизации цен на рынке акций в начале 2023 года. В ответ на это площадка, участники рынка и ЦБ согласовали пакет новых регуляторных мер
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За январь—февраль 2023 года Московская биржа выявила восемь попыток дестабилизации цен на акции, рассказал РБК директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин. За весь прошлый год таких кейсов было 13, добавил он.

«Причем если раньше такие случаи наблюдались в очень неликвидных бумагах и весь этот рост происходил на объемах в 10–30 млн руб., то в январе-феврале некоторые бумаги попадали в топ по объему торгов за день с объемом свыше миллиарда», — отметил Блохин.

Тенденцию к росту числа нетипичных ситуаций на рынке видят и в Банке России. «В 2023 году мы стали чаще общаться с рынком по таким историям», — отмечает глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

В ответ на скачки цен на рынке биржа готовится ввести новые инструменты регулирования, согласованные с ЦБ и участниками рынка, уточнил Блохин.

С чем связаны скачки цен на акции

Объемы торгов акциями третьего уровня листинга (бумаги, не включенные в котировальные списки, сделки с которыми могут совершать только квалифицированные инвесторы) в начале года выросли в разы. Если в октябре—ноябре денежный объем торгов такими бумагами составлял 2–4% от объема торгов первым эшелоном, то в январе — начале марта 2023 года (в расчетах учитывались первые девять дней марта) показатель вырос до 18–20%, то есть примерно в 5–10 раз в зависимости от периода, а количество сделок — с 4–6% до 21–23%. Увеличение объемов торгов в третьем эшелоне сопровождалось резкими скачками цен на них.

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Сложившаяся ситуация уже привлекала внимание Банка России. «Возможная длительная фиксация цены на неоправданном конъюнктурой рынка уровне может привести к формированию пузырей, которые в случае реализации негативных сценариев способны вызвать коррекцию всего финансового рынка», — говорилось в февральском обзоре ЦБ.

«В движении цены сегодня может участвовать огромное количество инвесторов — физических лиц, заключающих большое количество сделок. Доступ к рынку сильно упростился, а информация о дестабилизациях оперативно появляется в интернете и всевозможных телеграм-каналах», — говорит Блохин.

По его словам, возможность резких необоснованных движений цен на акции связана, прежде всего, с недостаточным информированием. Также причинами скачков в ряде случаев является закрытие информации (правительство дало эмитентам право до 1 июля 2023 года не раскрывать данные) и небольшой free-float (количество акций в свободном обращении) у бумаг третьего эшелона.

На процессы на рынке влияет изменение его структуры, обращает внимание Лях. На нем стали доминировать физические лица. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Мосбирже по итогам марта составила 79,7%, говорилось в сообщении площадки, в начале 2022 года она была меньше в два раза. «Концентрация ликвидности на рынке изменилась и сейчас больше связана со временем открытия и закрытия, соответственно, в середине дня рынок более рыхлый и еще больше подвержен волатильности», — объясняет Лях.

Основными участниками недобросовестных практик на рынке сейчас выступают физлица, подчеркивает он. Причем не всегда эти практики являются умышленными и заранее разработанными схемами. «Зачастую вопрос недобросовестных практик с их стороны (со стороны физических лиц. — РБК) — это вопрос финансовой грамотности, понимания, как рынок работает и того, что можно делать на нем, а что — нельзя», — отметил Лях. Раньше картина была другой — недобросовестными практиками занимались профессиональные участники, «которые хорошо понимали, что они делают и зачем», указал он.

Какие меры регулирования могут быть введены

У биржи уже есть ряд инструментов противодействия повышенной волатильности цен. «Мы сужаем ценовой коридор для бумаги до 10% вместо стандартных +/- 40%, если видим, что цена резко и сильно изменяется без каких-либо значимых корпоративных событий или новостей. Важно, что мы не ограничиваем торговлю инструментом, напомнил в рамках заданного коридора заключать по-прежнему можно», — рассказал Блохин.

Но в 2023 году площадка, регулятор и участники рынка обсудили дополнительные меры реагирования. «Несмотря на то, что с середины февраля до текущего момента не было ни одного случая, когда нам приходилось сужать ценовые коридоры, мы понимаем, что нужны дополнительные меры», — сказал Блохин.

В середине марта Мосбиржа уже называла новые меры, которые могут быть предприняты для борьбы с повышенной волатильностью цен. Речь шла о дискретных аукционах (специальный режим торгов, при котором сделки проходят через центрального контрагента; заменяет приостановку торгов в условиях аномальных скачков бумаг) по всем акциям, хотя сейчас они могут быть введены только для бумаг из индекса Мосбиржи, а также о введении более узких ценовых коридоров для некоторых бумаг.

Еще одна мера, которую биржа обсудила с регулятором и участниками рынка, — увеличение шага цены по ряду низколиквидных бумаг, то есть минимального значения, на которое может меняться стоимость бумаги, рассказал Блохин. «Также в планах — сужение ценовых коридоров для бумаг, торгуемых со 100% обеспечением и по которым были зафиксированы аномальные отклонения цен», — добавил он.

ЦБ уже предложил бирже «рассмотреть ряд мер, с помощью которых можно уменьшить избыточную волатильность, рассказал Лях. При этом рекомендации регулятора не носят директивный характер, биржа и участники рынка сами выбирают наиболее приемлемые для них инструменты, подчеркнул он.

О сроках введения новых инструментов реагирования пока не известно. «Нужно понимать, что введение каких-либо механизмов — трудоемкая и небыстрая работа с технической точки зрения: их нужно встроить не только в торговое ядро, но и чтобы брокеры могли имплементировать эти изменения и в своих системах. Если к этому не подготовиться, не протестировать, то введение новых механизмов может привести к техническим сложностям, вплоть до различных сбоев», — объяснил Лях.

Одновременно биржа ведет работу непосредственно с эмитентами акций, добавил Блохин. «Отдельно эмитенты могут рассмотреть сделки на рынке капитала, приводящие в увеличению акций в свободном обращении, что, безусловно, позитивно скажется на ликвидности», — отметил он.

Кроме того, биржа призывает публичные компании активнее участвовать в процессе вторичного обращения своих бумаг, добавил Блохин. «Предлагаем нанять маркетмейкера (участник торгов, который по предварительной договоренности поддерживает определенный уровень объема торгов, спроса, предложения или цен. — РБК), полнее раскрывать отчетность, взаимодействовать с нами в рамках мониторинга и оперативно реагировать официальными заявлениями в случае информационных вбросов, которые провоцируют резкие отклонения цен», — отметил он.

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