Мосбиржа назвала новые меры борьбы с аномальными скачками цен на акции

Мосбиржа начала обсуждать новые меры борьбы с разгоном цен на акции третьего эшелона

Мосбиржа вместе с регулятором и участниками рынка обсуждает возможность введения дискретных аукционов и более узких ценовых коридоров для борьбы с немотивированным ростом цен на акции третьего эшелона

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мосбиржа определила дополнительные меры противодействия аномальным движениям цен на акции третьего эшелона, сообщил РБК представитель площадки, комментируя резкое увеличение активности торгов этими бумагами с начала 2023 года.

«Мы обсуждаем с участниками торгов и регулятором дополнительные меры противодействия нестандартным движениям цен активов третьего эшелона. Среди возможных механизмов рассматриваются дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float. На текущий момент идет дискуссия, поэтому о сроках реализации говорить рано», — рассказал он.

Представитель биржи также напомнил, что площадка уже использует некоторые механизмы контроля за аномальным изменением котировок: «С 2019 года на Московской бирже применяется механизм временного сужения ценового коридора при существенном отклонении цен акций в отсутствие каких-либо значимых корпоративных событий и новостей. Механизм показал свою эффективность».

Одновременно биржа ведет работу с эмитентами, «направленную на предотвращение необоснованного движения цен акций, в том числе за счет привлечения маркетмейкеров и большей информационной открытости в работе с инвесторами», заключил представитель Мосбиржи.

Ранее о совместной с Мосбиржей разработке механизмов противодействия необоснованным изменениям цен на низколиквидные бумаги сообщил Банк России. В Обзоре рисков финансовых рынков за февраль регулятор обратил внимание, что рост акций третьего эшелона формировался за счет спроса розничных инвесторов при отсутствии каких-либо новостей со стороны эмитентов.

«В последующие дни наблюдалась корректировка котировок акций, однако цены отдельных ценных бумаг не достигли значений, наблюдавшихся до всплеска волатильности», — констатировали в ЦБ. Там указали, что возможная длительная фиксация цены на неоправданном конъюнктурой рынка уровне может привести к формированию пузырей, «которые в случае реализации негативных сценариев способны вызвать коррекцию всего финансового рынка».

Представитель ЦБ уточнил РБК, что по предложению регулятора Мосбиржа «уже внедрила ограничители агрессивности рыночных заявок на фондовом и валютном рынках и аукцион открытия на валютном рынке». В Банке России считают, что эти меры «позволили улучшить базовый дизайн торгов и уменьшить последствия ошибочных действий участников рынка (как правило, физических лиц)».

В начале февраля Мосбиржа уже принимала меры по сокращению волатильности бумаг в третьем эшелоне. Площадка снизила с 40 до 10% верхнее максимальное значение отклонения цен заявок для бумаг «Красного Октября», Челябинского кузнечно-прессового завода и холдинга Мостотрест, а также со 100 до 10% для бумаг угольной компании «Белон».