Мосбиржа запустит новый вид торгов акциями

Мосбиржа запускает новую внебиржевую площадку, где сделки будут заключаться не напрямую между продавцом и покупателем, а через НКЦ. Пока на ней появятся бумаги семи компаний, но в будущем она может стать базовой для pre-IPO

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Московская биржа с 10 апреля запустит платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга, рассказал РБК директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин. На начальном этапе на ней будут представлены бумаги семи локальных компаний, не выходивших с листингом на биржу, уточнил он. Доступ к платформе получат все российские брокеры, но торгуемые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Все допускаемые компании будут публичными (то есть ПАО и АО), а также будут иметь раскрытую отчетность по МСФО — это главные условия входа на платформу.

С первого торгового дня будут доступны обыкновенные акции ПАО «Нител» (производитель электроники), обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (оптико-электронное приборостроение),

обыкновенные акции ПАО «Удмуртнефть», обыкновенные и привилегированные акции «Обьнефтегазгеологии», обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Новошип» (судоходство), обыкновенные акции ПАО «Уфаоргсинтез» и обыкновенные акции ПАО «Фортум» (энергетика), перечислил Блохин.

«До конца года рассмотрим возможность допуска еще нескольких десятков [российских] компаний», — добавил он. Также в будущем на площадку могут быть допущены и иностранные бумаги, не исключает представитель Мосбиржи. Но по ним будут сформированы отдельные требования для входа на площадку, например уже осуществленный листинг на одной из зарубежных бирж как показатель качества и надежности компании.

Как будут устроены внебиржевые торги акциями

В контуре Мосбиржи уже есть система, позволяющая совершать внебиржевые сделки с акциями, — MOEX Board. В нее включены свыше тысячи акций российских компаний, отмечает Блохин. Новая платформа — ОТС (от англ. Over-the-Counter — внебиржевой рынок) с центральным контрагентом (в данном случае Национальным клиринговым центром) — во-первых, будет отличаться механизмом взаимоотношений между участниками торгов: на MOEX Board продавец и покупатель взаимодействуют и заключают сделки напрямую, а на ОТС с ЦК в сделках будет участвовать центральный контрагент.

«Во-вторых, MOEX Board — это система индикативных котировок, своеобразная доска объявлений. Вы хотите что-то продать, вывешиваете это на доску, обозначаете цену. Если находится покупатель, вы можете снизить цену для него или вообще отказаться от сделки, как и сам покупатель. Нет никаких обязательств с обеих сторон. В новой системе участники подают не заявки, а оферты и акцептуют их. Если вы выставили оферту, то в случае наличия встречного предложения сделка будет заключена», — объясняет Блохин.

И в-третьих, будет отличаться система ценообразования. На ОТС с ЦК цену будет формировать большое количество участников, а на MOEX Board ее фактически формируют два человека — продавец и покупатель, поясняет представитель биржи. Также будут установлены границы движения цены — «около 40% в обе стороны», добавляет Блохин. Это необходимо для избежания излишней волатильности котировок.

Блохин ожидает, что основными участниками торгов станут российские частные инвесторы. «Институциональные инвесторы, например фонды, как показывает практика, приходят чуть позже, когда уже есть ликвидность. Кроме того, они серьезно зарегулированы, что ограничивает объемы и объекты инвестирования», — отмечает он.

Платформа будет доступна всем российским брокерам с момента запуска (но они могут вводить для клиентов внутренние ограничения). Минимального и максимального размера лота, по словам Блохина, установлено не будет, то есть можно будет купить или продать и одну, и миллион акций.

Зачем торговать акциями за пределами биржи

«Мы исходим из того, что у отобранных компаний уже есть акционеры и им будет интересна возможность совершать операции со своими бумагами. Например, на каком-то этапе своей жизни компания стала акционерным обществом, раздала свои акции основателям, менеджменту и сотрудникам. Эти бумаги хранятся в реестрах, а с помощью нового сервиса их можно будет оперативно продать или купить, используя брокерский счет», — объясняет Блохин. Кроме того, у всех остальных участников торгов появится возможность купить бумаги, которые раньше были недоступны.

Вторая задача платформы — развитие рынка капитала, продолжает Блохин. По его словам, новый формат может «стать прообразом pre-IPO площадки или как минимум одним из удобных механизмов привлечения капитала на начальной стадии».

Размещение на внебиржевой платформе — возможность для компании посмотреть на спрос без процедуры листинга (она сложная и дорогостоящая), согласен руководитель департамента «интернет-брокер» «БКС Мир инвестиций» Игорь Пименов. Также это возможность в принципе совершать сделки при низком free-float (доля акций в свободном обращении), продолжает эксперт. Что касается потенциальных покупателей бумаг на внебирже, то новые инструменты будут интересны крупным, долгосрочным инвесторам, которые ищут какие-то точечные возможности для вложений, полагает Пименов.

«Есть достаточно много компаний, которые не имеют листинга, но они интересны потенциальным инвесторам и их нужно расторговывать. Торговля на внебирже с участием ЦК достаточно цивилизованная, и она позволит этот хаотичный процесс торговли акциями без листинга, который есть сейчас, привести в организованную форму», — отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его словам, создание ОТС с ЦК — шаг в сторону pre-IPO: «Выход на такую площадку — [для компании] более дешевый и быстрый способ провести процедуру pre-IPO, чем обычно это принято в инвестиционных кругах».

Как обстоят дела с торгами акциями на Мосбирже

В 2022 году объемы торгов акциями на Мосбирже снизились почти в два раза. В прошлом году общий объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 17,6 трлн руб. против 30 трлн руб. в 2021 году. Среднедневной объем торгов этими инструментами снизился с 117,6 млрд до 69,5 млрд руб., следует из статистики, приведенной площадкой.

Значительно просели котировки многих российских компаний: в конце февраля прошлого года бумаги на площадке упали в цене вдвое, торги на бирже были остановлены на месяц по решению Банка России. По итогам года индекс Мосбиржи (в него входят наиболее ликвидные бумаги российских компаний) потерял 43,1%. Одна из структур площадки — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — попала под санкции ЕС, что привело к блокировке иностранных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, а также всех выплат по ним.

Кроме того, в прошлом году российский фондовый рынок лишился иностранных инвесторов, в том числе крупных институционалов. В результате основными участниками торгов стали российские частные лица. По итогам марта (последняя актуальная статистика площадки) доля физлиц в общем объеме торгов акциями достигла 79,7%, в январе 2022 года она составляла 41,2%.

«За последнее время активность инвесторов существенно возросла. Понятно, что пока она не доросла до уровня начала прошлого года или даже 2021-го. Но и по количеству клиентов, и по объему торгов, и даже по динамике индексов за последние несколько недель мы видим приток новых клиентов. В марте было несколько торговых дней, когда сделки заключали более миллиона частных инвесторов. Это очень близко к максимальным значениям прошлых лет», — описывает текущую ситуацию на бирже Блохин.

Рост активности он в первую очередь связывает с возобновлением раскрытия информации эмитентами, «пусть и в урезанном виде». С 12 марта 2022 года участники фондового рынка получили право не раскрывать информацию «для защиты от возможных санкций со стороны недружественных государств». Мера неоднократно продлевалась, последний раз — до 1 июля 2023 года.

Второй фактор — от эмитентов появились новости о рекомендациях по выплате дивидендов, продолжает Блохин. Например, в середине марта рекордные дивиденды — 565 млрд руб. — рекомендовал выплатить «Сбер».

«Поэтому рынок показывает хорошую динамику: еще в декабре и январе среднедневной объем торгов на рынке акций был 36 млрд руб., а сейчас он стабильно превышает 65 млрд руб., то есть почти в два раза выше, чем в предыдущие месяцы», — заключает Блохин.