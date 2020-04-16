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Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»

Владельцы более 50% дефолтных бондов Russian Standard Рустама Тарико инициируют голосование, которое позволит начать взыскание заложенных 49% акций банка «Русский стандарт»
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК. Информацию подтвердил глава комитета кредиторов Russian Standard Давид Нитлиспах.

По облигациям заложены 49% акций банка. «Акции банка будут распределены среди всех держателей облигаций пропорционально их доле в общем объеме эмиссии», — сообщает Pala Assets. Одновременно с этим трастовый управляющий залогом Citibank разослал бондхолдерам уведомление о том, что намеревается получить у владельцев облигаций согласие на проведение взыскания. Для этого необходимо чрезвычайное решение, которое будет принято на собрании кредиторов.

«Это [голосование] произойдет в ближайшее время, как только закончатся все необходимые приготовления», — сообщил РБК член правления А1 Кирилл Бабаев. Pala Assets наняла инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-групп» Михаила Фридмана) для разрешения ситуации с бондами, которые находятся в дефолте с 2017 года.

По словам Бабаева, комитет с участием Pala Assets совместно с другими активными кредиторами владеют более 50% выпуска облигаций. «Этих голосов будет достаточно для принятия чрезвычайного решения по обращению взыскания на залог», — отметил он. Нитлиспах также подтвердил, что кредиторам удалось консолидировать позицию более 50% бондхолдеров.

«Такое намерение высказывается не впервые, но мы пока не получали документального уведомления о запуске взыскания или голосования среди кредиторов. Эмитент находится в контакте со всеми участниками процесса и по-прежнему открыт к переговорам для взаимоприемлемого урегулирования ситуации со всем выпуском облигаций», — сказал РБК представитель Russian Standard.

Старый долг

Бонды Russian Standard Ltd были выпущены в 2015 году, когда у банка «Русский стандарт» появились сложности с обслуживанием двух выпусков еврооблигаций 2012 и 2013 годов на $200 млн и $350 млн. В 2015 году их держатели, в том числе Pala Assets, согласились на реструктуризацию. Эмитентом вместо SPV-компании банка стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Russian Standard Ltd, инвесторы взамен получили денежную выплату в виде 18% от номинала старых бондов. По бумагам также были заложены 49% акций банка «Русский стандарт». Номинал новых бумаг снизился до $451 млн, дату погашения установили на 2022 год, а ставку — на уровне 13%. В ноябре 2017 года Russian Standard допустила дефолт по бумагам, не выплатив купон.

Что заявляют кредиторы

«Решение кредиторов стало следствием систематического нарушения банком своих обязательств и договоренностей с держателями облигаций», — говорится в заявлении инвестфонда. В 2015 году при реструктуризации долга «кредиторы получили заверения, что для спасения банка необходимо списать часть долга и отложить сроки его возврата». Они согласились поддержать банк в трудное время, но «несмотря на восстановление прибыльности и финансовую стабильность банка, он грубо нарушил договоренности с кредиторами», заявляют в Pala Assets.

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«В частности, по условиям облигаций проценты подлежали уплате в октябре 2017 года, но эмитент допустил дефолт и с этого времени не произвел ни одной выплаты по долгу. Руководство банка до сих пор не может обосновать причину неисполнения эмитентом своих обязательств», — утверждается в заявлении.

Как считают в Pala Assets, в последнее время «был осуществлен ряд крупных сделок по выводу активов из банка в пользу аффилированных компаний». «Выдавались заведомо невозвратные займы, в том числе топ-менеджменту банка, отчуждались активы без адекватного встречного предоставления. Все эти сделки нарушали интересы самого банка, его вкладчиков и кредиторов. Снижение активов ожидаемо привело к падению стоимости залога», — перечисляют представители компании. Pala Assets уже подала иск в Арбитражный суд Москвы на 3,6 млрд руб. к Рустаму Тарико, компаниям «Русский стандарт» (головная компания одноименного банка) и «Русский стандарт-Инвест» и членам совета директоров банка. Компания считает, что понесла убыток: сделки, проводившиеся в банке, снизили стоимость заложенных акций.

«Мы уверены, что новые акционеры «Русского стандарта» из числа кредиторов обеспечат прозрачность корпоративного управления. Это позволит снизить риски вывода активов и создаст предпосылки для роста оценки и рыночной ликвидности банка со стороны потенциальных стратегических инвесторов, переговоры с которыми уже ведутся», — заявил Нитлиспах.

Представитель эмитента облигаций Russian Standard Ltd ранее сообщил РБК, что считает иск «абсолютно надуманным и очередным медиаповодом». «Комментировать иск не будем ввиду его полной необоснованности», — отметил он. Сделки, к которым предъявляются претензии, в холдинге Roust Рустама Тарико назвали рыночными и выгодными.

Что дальше

Одновременно трастовый управляющий залогом лондонский Citibank направил бондхолдерам уведомление о процедуре взыскания акций. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил представитель А1.

Citibank признает, что наступил повод для принудительного исполнения взыскания залога из-за дефолтов 27 октября 2017 года и 27 апреля 2018 года. Банк отмечает, что намеревается заручиться согласием держателей облигаций для взыскания заложенных акций и передаче их бондхолдерам в пропорциональном объеме. Все это Citibank готов выполнить при условии получения авансового финансирования на приемлемых для него условиях.

Взыскание должно проводиться в российском суде, как установлено договором залога. Citibank отмечает, что такой иск должен быть подан до 27 октября 2020 года, когда истечет срок исковой давности. «Совместно с Ситибанком мы ведем активную работу для начала судебных процедур», — сказал Бабаев из А1. Он уточнил, что сейчас с трастовым управляющим согласовываются «все расходы, необходимые для защиты прав держателей облигаций».

Даже после решения суда взыскание акций и их передача держателям бондов будут производиться при условии получения всех необходимых разрешений регуляторных органов.

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По оценке аналитиков J.P. Morgan Chase, при взыскании дефолтных бондов Russian Standard Ltd Рустама Тарико бондхолдеры могут получить возврат на уровне 20–45% от номинала, то есть от $86 млн до $202 млн в зависимости от рыночной оценки стоимости доли в капитале банка. Но им нужен стратегический инвестор, иначе взыскание будет опротестовано Центральным банком.

РБК направил запрос в Citibank и юрфирму «Мириад Рус», которая ранее заявляла, что представляет интересы почти 10% бондхолдеров. В банке «Русский стандарт» перенаправили в пресс-службу холдинга Roust Тарико.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Русский стандарт», кредиторы
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