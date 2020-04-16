Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»

Старый долг Бонды Russian Standard Ltd были выпущены в 2015 году, когда у банка «Русский стандарт» появились сложности с обслуживанием двух выпусков еврооблигаций 2012 и 2013 годов на $200 млн и $350 млн. В 2015 году их держатели, в том числе Pala Assets, согласились на реструктуризацию. Эмитентом вместо SPV-компании банка стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Russian Standard Ltd, инвесторы взамен получили денежную выплату в виде 18% от номинала старых бондов. По бумагам также были заложены 49% акций банка «Русский стандарт». Номинал новых бумаг снизился до $451 млн, дату погашения установили на 2022 год, а ставку — на уровне 13%. В ноябре 2017 года Russian Standard допустила дефолт по бумагам, не выплатив купон.

Что заявляют кредиторы

«Решение кредиторов стало следствием систематического нарушения банком своих обязательств и договоренностей с держателями облигаций», — говорится в заявлении инвестфонда. В 2015 году при реструктуризации долга «кредиторы получили заверения, что для спасения банка необходимо списать часть долга и отложить сроки его возврата». Они согласились поддержать банк в трудное время, но «несмотря на восстановление прибыльности и финансовую стабильность банка, он грубо нарушил договоренности с кредиторами», заявляют в Pala Assets.

«В частности, по условиям облигаций проценты подлежали уплате в октябре 2017 года, но эмитент допустил дефолт и с этого времени не произвел ни одной выплаты по долгу. Руководство банка до сих пор не может обосновать причину неисполнения эмитентом своих обязательств», — утверждается в заявлении.

Как считают в Pala Assets, в последнее время «был осуществлен ряд крупных сделок по выводу активов из банка в пользу аффилированных компаний». «Выдавались заведомо невозвратные займы, в том числе топ-менеджменту банка, отчуждались активы без адекватного встречного предоставления. Все эти сделки нарушали интересы самого банка, его вкладчиков и кредиторов. Снижение активов ожидаемо привело к падению стоимости залога», — перечисляют представители компании. Pala Assets уже подала иск в Арбитражный суд Москвы на 3,6 млрд руб. к Рустаму Тарико, компаниям «Русский стандарт» (головная компания одноименного банка) и «Русский стандарт-Инвест» и членам совета директоров банка. Компания считает, что понесла убыток: сделки, проводившиеся в банке, снизили стоимость заложенных акций.

«Мы уверены, что новые акционеры «Русского стандарта» из числа кредиторов обеспечат прозрачность корпоративного управления. Это позволит снизить риски вывода активов и создаст предпосылки для роста оценки и рыночной ликвидности банка со стороны потенциальных стратегических инвесторов, переговоры с которыми уже ведутся», — заявил Нитлиспах.

Представитель эмитента облигаций Russian Standard Ltd ранее сообщил РБК, что считает иск «абсолютно надуманным и очередным медиаповодом». «Комментировать иск не будем ввиду его полной необоснованности», — отметил он. Сделки, к которым предъявляются претензии, в холдинге Roust Рустама Тарико назвали рыночными и выгодными.

Что дальше

Одновременно трастовый управляющий залогом лондонский Citibank направил бондхолдерам уведомление о процедуре взыскания акций. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил представитель А1.

Citibank признает, что наступил повод для принудительного исполнения взыскания залога из-за дефолтов 27 октября 2017 года и 27 апреля 2018 года. Банк отмечает, что намеревается заручиться согласием держателей облигаций для взыскания заложенных акций и передаче их бондхолдерам в пропорциональном объеме. Все это Citibank готов выполнить при условии получения авансового финансирования на приемлемых для него условиях.

Взыскание должно проводиться в российском суде, как установлено договором залога. Citibank отмечает, что такой иск должен быть подан до 27 октября 2020 года, когда истечет срок исковой давности. «Совместно с Ситибанком мы ведем активную работу для начала судебных процедур», — сказал Бабаев из А1. Он уточнил, что сейчас с трастовым управляющим согласовываются «все расходы, необходимые для защиты прав держателей облигаций».

Даже после решения суда взыскание акций и их передача держателям бондов будут производиться при условии получения всех необходимых разрешений регуляторных органов.

По оценке аналитиков J.P. Morgan Chase, при взыскании дефолтных бондов Russian Standard Ltd Рустама Тарико бондхолдеры могут получить возврат на уровне 20–45% от номинала, то есть от $86 млн до $202 млн в зависимости от рыночной оценки стоимости доли в капитале банка. Но им нужен стратегический инвестор, иначе взыскание будет опротестовано Центральным банком.

РБК направил запрос в Citibank и юрфирму «Мириад Рус», которая ранее заявляла, что представляет интересы почти 10% бондхолдеров. В банке «Русский стандарт» перенаправили в пресс-службу холдинга Roust Тарико.