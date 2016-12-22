СМИ узнали о помощи фирмы Ротшильдов с кредиторами «Русского стандарта»

Инвесткомпания начала переговоры с держателями евробондов Russian Standard Ltd, по которым заложены акции «Русского стандарта». Конфликт с кредиторами начался почти год назад, когда эмитент не произвел выплаты

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Контролируемая членами семьи Ротшильдов инвесткомпания Rothschild & Co ведет переговоры с держателями дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd, залогом по которым выступают 49% акций банка «Русский стандарт», сообщил Bloomberg со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников.

По словам собеседников агентства, компания Ротшильдов «действует от имени [бенефициара «Русского стандарта» Рустама] Тарико», но пока без формального мандата на заключение сделки.

Источники Bloomberg также сказали, что «многие инвесторы» предпочли бы достичь договоренности с эмитентом евробондов. Конфликт между «Русским стандартом» и держателями облигаций длится почти год.

Представитель Тарико отказался от комментариев, как и представители держателей облигаций Дэвид Нитлишпах и Roschild & Co.

Эти облигации были выпущены специально созданной компанией Russian Standard Ltd в 2015 году в рамках реструктуризации долга «Русского стандарта». Держателям старых евробондов с погашением в 2020 и 2024 годах совокупным номиналом $550 млн выплатили проценты и 18% от номинала, остальную сумму обменяли на новые облигации. Купон составил 13% годовых, но выплаты капитализировались (начислялись, но не производились) до того момента, пока банк не покажет прибыль на протяжении двух кварталов. Первый и второй квартал 2017 года банк закончил с прибылью, но выплат по облигациям он так и не произвел.

После того, как выплаты произведены не были (они должны были составить около $7,3 млн), группа держателей облигаций решила потребовать досрочного погашения.

Держатели бондов в феврале 2018 года говорили РБК, что собрали 25% выпуска облигаций, необходимых для того, чтобы обратиться в суд с требованием досрочного погашения облигаций.