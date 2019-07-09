Moody's отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»

Moody's отозвало кредитные рейтинги у банка «Русский стандарт», говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Moody's решило отозвать рейтинги по собственным деловым причинам», — сообщило агентство, не уточнив их. На момент решения долгосрочные рейтинги депозитов банка имели позитивный прогноз.

В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков. Тогда же об этом уведомили агентство. «С тех пор Moody’s рейтинговал банк «Русский стандарт» бесплатно по собственной инициативе, не получая от банка данных, основываясь исключительно на публичной информации», — сказали в банке.

В банке же для оптимизации затрат решили сохранить контракт только с одним международным агентством — S&P Global Rating. Сейчас у «Русского стандарта» рейтинг S&P Global Rating B-/B со стабильным прогнозом.