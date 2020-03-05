J.P. Morgan оценил уровень возврата с дефолтных бондов Russian Standard

Владельцы дефолтных бондов Russian Standard Ltd. Рустама Тарико могут получить с них меньше половины номинала, оценили в J.P. Morgan. По облигациям заложены 49% акций банка «Русский стандарт», их держатели готовы взыскать эту долю

Рустам Тарико (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Инвесторы дефолтных бондов компании Russian Standard Ltd. Рустама Тарико могут получить возврат на уровне 20-45%, то есть от $86 до $202 млн (объем выпуска составлял $451 млн), подсчитали аналитики J.P.Morgan. Об этом говорится в обзоре об оценке залога, который подготовили аналитики банка (есть у РБК, подлинность подтвердил источник на финансовом рынке). Сейчас облигации торгуются на уровне 16% от номинала, в своей оценке аналитики исходят из рыночной стоимости залога по бумагам — 49% акций банка «Русский Стандарт».

Проблемные бонды

Компания Russian Standard Finance S.A. (RSF), связанная с банком «Русский стандарт», в 2012–2013 годах разместила два выпуска еврооблигаций на $550 млн. RSF направила эти деньги на выдачу субординированных кредитов банку, пополнивших его капитал. В результате реструктуризации выпуска в 2015 году облигации RSF заменили на бумаги компании Russian Standard Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Номинальный объем выпуска снизился до $451 млн, но держатели получили выплату в размере 18% от номинала старых бондов. Дополнительно новые бумаги были обеспечены 49% банка «Русский стандарт». Ставка купона по новым условиям составила 13% годовых, погашение было назначено на 2022 год. В 2017 году RSF допустила дефолт по бумагам, не выплатив купон.

В феврале 2018 года Тарико предложил держателям мировое соглашение, которое подразумевало два варианта: выплату деньгами в размере 25% от номинала бондов либо выплату 20% от номинала и предоставление прав на компенсацию в зависимости от финансового результата банка. Облигационеры, собравшие больше 27,5% выпуска, отклонили предложение. Переговоры между держателями бумаг и Тарико продолжаются, отмечает J.P.Morgan.

Спор уже перешел в судебную плоскость. Инвестиционный фонд Pala Assets, собравший больше 25% выпуска бондов RSB, в феврале подал иск в Арбитражный суд Москвы к компаниям Тарико на 3,6 млрд руб. На такую сумму, считает истец, уменьшилась стоимость заложенных акций из-за ряда сделок, в которых участвовали связанные с банком компании. Представитель Russian Standard Ltd ранее говорил РБК, что считает иск полностью необоснованным.