Госдума одобрила новые правила продажи санируемых ЦБ банков

Нижняя палата парламента поддержала в основном чтении поправки, которые смягчат для регулятора правила продажи санируемых им банков. В планах ЦБ — в 2021 году предложить инвесторам долю в банке «Открытие»

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Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в законы «О центральном банке» и «О банкротстве», которые расширят возможности ЦБ по продаже санируемых активов, следует из карточки законопроекта. Речь идет об организациях, проходящих процедуру оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Третье чтение законопроекта намечено на 17 декабря.

Новая схема санации В 2017 году Банк России получил право забирать кредитные организации на санацию. Деятельность банков не приостанавливается, но ЦБ через специально созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) может пополнять их капитал. Во время санации капитал банка снижается до 1 руб., а регулятор выкупает допэмиссию акций банка и становится его основным собственником. С тех пор на санацию перешли банковские группы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, а также Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Московский Индустриальный банк (МИнБанк) и Вокбанк. Предполагается, что после оздоровления Банк России выйдет из активов. В 2020 году может состояться продажа АТБ и МИнБанка, а в 2021 году — 20% акций «Открытия».

Сложности с продажей

Передать санируемые банки инвесторам не так просто, не раз признавал зампред ЦБ Василий Поздышев. Он подчеркивал, что регулятор сильно ограничен действующим законодательством. Сейчас продажа может происходить следующим образом: