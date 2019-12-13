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Госдума одобрила новые правила продажи санируемых ЦБ банков
Нижняя палата парламента поддержала в основном чтении поправки, которые смягчат для регулятора правила продажи санируемых им банков. В планах ЦБ — в 2021 году предложить инвесторам долю в банке «Открытие»
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в законы «О центральном банке» и «О банкротстве», которые расширят возможности ЦБ по продаже санируемых активов, следует из карточки законопроекта. Речь идет об организациях, проходящих процедуру оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Третье чтение законопроекта намечено на 17 декабря.

Новая схема санации

В 2017 году Банк России получил право забирать кредитные организации на санацию. Деятельность банков не приостанавливается, но ЦБ через специально созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) может пополнять их капитал. Во время санации капитал банка снижается до 1 руб., а регулятор выкупает допэмиссию акций банка и становится его основным собственником.

С тех пор на санацию перешли банковские группы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, а также Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Московский Индустриальный банк (МИнБанк) и Вокбанк.

Предполагается, что после оздоровления Банк России выйдет из активов. В 2020 году может состояться продажа АТБ и МИнБанка, а в 2021 году — 20% акций «Открытия».

Сложности с продажей

Передать санируемые банки инвесторам не так просто, не раз признавал зампред ЦБ Василий Поздышев. Он подчеркивал, что регулятор сильно ограничен действующим законодательством. Сейчас продажа может происходить следующим образом:

  • Банк России может предложить активы инвесторам после санации только на открытом аукционе. Торги считаются состоявшимися, если в них примут участие не менее двух претендентов. Выигрывает аукцион тот, кто предложит самую высокую цену.
  • ЦБ не может продать банк единственному участнику торгов, а также выставлять дополнительные требования к инвесторам.
  • Регулятор может предложить инвесторам не менее 75% уставного капитала банка.

Как сорвался аукцион по продаже АТБ

В августе 2018 года ЦБ объявил о планах продать санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Подготовка к сделке продолжалась около трех месяцев, заявки на участие в аукционе подавали Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. В день торгов цена актива снизилась с заявленных 9,87 млрд до 6 млрд руб., но покупатели не подали ни одной заявки. Аукцион был признан несостоявшимся.

Какие возможности дает законопроект

  • Банк России сможет предлагать покупателям акции санируемых банков по цене ниже их приобретения.
  • Совет директоров ЦБ сможет самостоятельно определять формат торгов, на которых планируется реализовать актив. Допускается как аукцион, так и продажа акций через биржу. Организатором сделки может быть сам регулятор, ФКБС или организация, нанятая ЦБ по договору.
  • Аукцион по продаже актива может идти как с повышением цены, так и с понижением.
  • Регулятор получит право продавать санируемый банк по частям.
  • ЦБ должен будет размещать на своем сайте информацию о приеме заявок от претендентов на активы. Если банком заинтересуется только один покупатель, допускается заключение сделки без проведения торгов. В этом случае цена продажи рассчитывается на основе капитала банка. Покупатель будет обязан в дальнейшем приобрести все акции по цене, установленной изначально.
  • К покупке санируемых банков не допускаются лица с неудовлетворительной деловой репутацией (соответствующий реестр ведет ЦБ). Под запретом также участие в сделке акционеров, которые владели более чем 1% акций банка в течение трех лет до момента санации.

«Изменения предоставят Банку России большую гибкость в выборе способа продажи с учетом спроса потенциальных инвесторов. Осуществление любого из предоставленных законом способа продажи будет максимально прозрачным для участников рынка», — отметил Поздышев (его комментарий опубликован на сайте регулятора).

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, санация
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