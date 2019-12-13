Госдума одобрила новые правила продажи санируемых ЦБ банков

Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в законы «О центральном банке» и «О банкротстве», которые расширят возможности ЦБ по продаже санируемых активов, следует из карточки законопроекта. Речь идет об организациях, проходящих процедуру оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Третье чтение законопроекта намечено на 17 декабря.
Новая схема санации
В 2017 году Банк России получил право забирать кредитные организации на санацию. Деятельность банков не приостанавливается, но ЦБ через специально созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) может пополнять их капитал. Во время санации капитал банка снижается до 1 руб., а регулятор выкупает допэмиссию акций банка и становится его основным собственником.
С тех пор на санацию перешли банковские группы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, а также Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Московский Индустриальный банк (МИнБанк) и Вокбанк.
Предполагается, что после оздоровления Банк России выйдет из активов. В 2020 году может состояться продажа АТБ и МИнБанка, а в 2021 году — 20% акций «Открытия».
Сложности с продажей
Передать санируемые банки инвесторам не так просто, не раз признавал зампред ЦБ Василий Поздышев. Он подчеркивал, что регулятор сильно ограничен действующим законодательством. Сейчас продажа может происходить следующим образом:
- Банк России может предложить активы инвесторам после санации только на открытом аукционе. Торги считаются состоявшимися, если в них примут участие не менее двух претендентов. Выигрывает аукцион тот, кто предложит самую высокую цену.
- ЦБ не может продать банк единственному участнику торгов, а также выставлять дополнительные требования к инвесторам.
- Регулятор может предложить инвесторам не менее 75% уставного капитала банка.