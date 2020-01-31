ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

В прошлом году на аукционе по продаже прошедшего санацию банка не было подано ни одной заявки

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Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора. В заявлении председателя совета директоров ФКБС Василия Поздышева, распространенном пресс-службой ЦБ, указывается, что уже достигнут стабильный рост основных показателей деятельности АТБ, а по результатам 2019 года ожидается получение прибыли.

Поздышев отметил, что Банк России готов выставить АТБ на продажу и намерен в ближайшее время определить ее оптимальный способ: проведение торгов в форме аукциона или конкурс либо продажа одному лицу без проведения торгов.

«В этих целях Банком России на своем официальном сайте размещена информация о приеме сообщений о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка», — заявил Поздышев.

В прошлом году ЦБ уже пытался продать Азиатско-Тихоокеанский банк. Финансовая организация была выставлена на аукцион, который проходил по голландской схеме: от начальной цены лота в размере 9,87 млрд руб. каждые полчаса отнималось 1,285 млрд руб. Однако даже когда цена дошла до минимальной отметки — 6 млрд руб., покупателей на АТБ не нашлось.

При этом до аукциона интерес к Азиатско-Тихоокеанскому банку проявляли несколько кредитных организаций: МКБ, Совкомбанк, а также инвесторы из Китая. Однако по разным причинам они не приняли участия в аукционе.

В декабре прошлого года об интересе в АТБ в интервью РБК рассказывал контролирующий с партнерами банк «Восточный» Артем Аветисян.

РБК направил запросы в пресс-службы МКБ, Совкомбанка и «Восточного».