ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 12:05
ЦБ подал к владельцам Московского Индустриального банка иск на ₽195 млрд Финансы, 12:34 Следствие уточнило оценку суммы предполагаемой растраты в деле Минца Общество, 12:32 Адвокат сообщил о назначенной сестрам Хачатурян дополнительной экспертизе Общество, 12:28 Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА Спорт, 12:25 Аксенов назвал самодурством отказ керченской чиновницы увольняться Политика, 12:23 Что российские дизайнеры показали на европейских неделях моды Стиль, 12:12 Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате Общество, 12:00 Как торговать на маркетплейсе: гайд для мерчантов Pro, 11:59  Ковальчук объяснил свои результаты после перехода в «Монреаль» Спорт, 11:57 Теннисистки Бабош и Младенович выиграли Australian Open в парном разряде Спорт, 11:55 ФСБ рассказала о заражении сайтов госорганизаций скрытыми майнерами Крипто, 11:55 ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк Бизнес, 11:48 Роспотребнадзор предложил продлить отпуск работникам из Китая Общество, 11:44 Четыре человека погибли при хлопке газа на территории завода в Мценске Общество, 11:41
Бизнес ,  
0 

ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

В прошлом году на аукционе по продаже прошедшего санацию банка не было подано ни одной заявки
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора. В заявлении председателя совета директоров ФКБС Василия Поздышева, распространенном пресс-службой ЦБ, указывается, что уже достигнут стабильный рост основных показателей деятельности АТБ, а по результатам 2019 года ожидается получение прибыли.

Поздышев отметил, что Банк России готов выставить АТБ на продажу и намерен в ближайшее время определить ее оптимальный способ: проведение торгов в форме аукциона или конкурс либо продажа одному лицу без проведения торгов.

«В этих целях Банком России на своем официальном сайте размещена информация о приеме сообщений о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка», — заявил Поздышев.

В прошлом году ЦБ уже пытался продать Азиатско-Тихоокеанский банк. Финансовая организация была выставлена на аукцион, который проходил по голландской схеме: от начальной цены лота в размере 9,87 млрд руб. каждые полчаса отнималось 1,285 млрд руб. Однако даже когда цена дошла до минимальной отметки — 6 млрд руб., покупателей на АТБ не нашлось.

ЦБ назвал нового куратора санаций и банковского регулирования
Финансы

При этом до аукциона интерес к Азиатско-Тихоокеанскому банку проявляли несколько кредитных организаций: МКБ, Совкомбанк, а также инвесторы из Китая. Однако по разным причинам они не приняли участия в аукционе.

В декабре прошлого года об интересе в АТБ в интервью РБК рассказывал контролирующий с партнерами банк «Восточный» Артем Аветисян.

РБК направил запросы в пресс-службы МКБ, Совкомбанка и «Восточного».

Авторы: Юлия Кошкина, Артем Филипенок
При участии: Павел Казарновский
Теги: ЦБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, продажа
Материалы по теме
Зампред ЦБ допустил продажу Азиатско-Тихоокеанского банка до конца года
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter