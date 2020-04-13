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Fitch впервые ухудшило прогноз рейтинга госбанка из-за коронавируса

Fitch понизило прогноз рейтинга принадлежащего Банку России Азиатско-Тихоокеанского банка. АТБ готовят к продаже, поэтому Fitch не учитывал при оценке фактор господдержки. До этого агентство ухудшало прогнозы лишь частным банкам
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу принадлежащего ЦБ Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) со стабильного на негативный, говорится в сообщении Fitch, поступившем в РБК.

Это первое негативное рейтинговое действие в отношении государственного банка из-за коронавируса. На прошлой неделе Fitch изменило прогноз на негативный у рейтингов 15 частных банков по той же причине.

Изменение прогноза в отношении АТБ отражает давление на финансовый профиль банка в связи со вспышкой COVID-19, снижением цен на нефть и вызванным этим экономическим спадом, отмечается в сообщении агентства. Рейтинги банка подтверждены на уровне B. Агентство пока не снижало рейтинги ни одного из российских банков.

За что санировали банк

ЦБ забрал АТБ на санацию в апреле 2018 года, объяснив, что с помощью банка была построена «классическая финансовая пирамида». Компания ФТК, связанная с одним из бывших акционеров банка Андреем Вдовиным, выпускала векселя, которые АТБ продавал населению. За счет привлеченных средств финансировался проект Вдовина. Регулятор докапитализировал АТБ на 9 млрд руб., в том числе направил 4 млрд руб. на погашение векселей и еще 1,2 млрд — на выкуп требований АТБ к ФТК: банк выдал компании кредиты на такую сумму.

Fitch снизило прогноз по рейтингам АТБ в период сбора заявок на его покупку. АТБ — первый банк, санированный силами принадлежащего ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), который регулятор решил продать. Первый раз ЦБ предлагал АТБ рынку в марте 2019 года. В ходе аукциона начальная цена опустилась с 9,87 млрд до 6 млрд руб., но допущенные к торгам Московский кредитный банк и Совкомбанк на покупку не решились. В 2020 году Банк России объявил о планах вновь продать АТБ: период приема заявок был установлен с 1 по 15 апреля.

В марте на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока что не переносит сроки и сбор заявок на продажу АТБ. Сроки не переносятся и у разработки стратегии по продаже «Открытия». «Конечно, мы будем учитывать ситуацию на рынке, но пока работаем в соответствии с планами, графиками. Еще раз хочу подтвердить наше твердое намерение продать эти банки на рынке», — подчеркнула глава регулятора.

Как отмечает Fitch, на рейтинги АТБ не влияет фактор государственной поддержки ввиду плана ЦБ продать его в краткосрочной-среднесрочной перспективе. «В то же время, насколько мы понимаем по информации от менеджмента банка, на планы продажи может повлиять текущая рыночная неопределенность, обусловленная пандемией, и определенная поддержка или послабления возможны, пока банк контролируется ЦБ», — говорится в сообщении агентства.

Проблемы АТБ

Fitch рассматривает АТБ так же, как частные банки, объяснил РБК аналитик агентства Антон Лопатин: «Поэтому его рейтинг определяется индивидуальной кредитоспособностью, которая в данный момент находится под давлением у многих банков. Отсюда и негативный прогноз». Если ЦБ изменит планы насчет продажи, агентство может заложить в рейтинг банка возможность государственной поддержки в том или ином виде, отметил он.

По мнению Fitch, рейтинги банка, вероятно, могут выдержать кратковременное резкое сокращение экономики во втором квартале 2020 года, но более продолжительный спад приведет к их понижению. Ключевым фактором для изменения прогноза по АТБ является ухудшение качества корпоративных и розничных кредитов из-за снижения платежеспособности заемщиков. Розничные кредиты составляют почти 60% от ссудного портфеля банка. Прибыльность банка будет под давлением из-за роста расходов на резервы, прогнозируют в Fitch, но у банка хорошая доходность портфеля до резервирования.

Капитализация АТБ за девять месяцев 2019 года была невысокой: регулятивный показатель основного капитала (9,4%) на конец 2019 года имел умеренный запас прочности: норматив по нему составляет 8,25% с учетом надбавок.

По данным МСФО за девять месяцев 2019 года, размер активов банка составляет 97 млрд руб., капитал — 15 млрд руб. Убыток за этот период составил 300 млн руб. При операционном доходе в размере 7,8 млрд руб. резервы под кредитные убытки составили 4,1 млрд руб., а расходы на персонал и административные цели — 4,7 млрд руб. Годовой результат в банке пока не прогнозировали и не раскрывали. В АТБ ожидали чистую прибыль по РСБУ на уровне 4,4 млрд руб. после отражения всех резервов, говорил в интервью «РИА Новости» предправления банка Сергей Аврамов.

«Обсуждения [о продаже АТБ] и с российскими, и с зарубежными инвесторами ведутся еще с прошлого года. Сейчас есть претенденты, которые уже проводят due diligence в банке. Это и российские, и зарубежные серьезные инвесторы с опытом работы в финансовом секторе. Может быть, претендентов будет еще больше», — сообщал Аврамов в начале марта.

РБК направил запросы в АТБ и Центральный банк.

Авторы: Павел Казарновский, Юлия Кошкина
Теги: Fitch, «Азиатско-Тихоокеанский банк», пандемия
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