Fitch впервые ухудшило прогноз рейтинга госбанка из-за коронавируса

Fitch понизило прогноз рейтинга принадлежащего Банку России Азиатско-Тихоокеанского банка. АТБ готовят к продаже, поэтому Fitch не учитывал при оценке фактор господдержки. До этого агентство ухудшало прогнозы лишь частным банкам

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу принадлежащего ЦБ Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) со стабильного на негативный, говорится в сообщении Fitch, поступившем в РБК.

Это первое негативное рейтинговое действие в отношении государственного банка из-за коронавируса. На прошлой неделе Fitch изменило прогноз на негативный у рейтингов 15 частных банков по той же причине.

Изменение прогноза в отношении АТБ отражает давление на финансовый профиль банка в связи со вспышкой COVID-19, снижением цен на нефть и вызванным этим экономическим спадом, отмечается в сообщении агентства. Рейтинги банка подтверждены на уровне B. Агентство пока не снижало рейтинги ни одного из российских банков.

За что санировали банк ЦБ забрал АТБ на санацию в апреле 2018 года, объяснив, что с помощью банка была построена «классическая финансовая пирамида». Компания ФТК, связанная с одним из бывших акционеров банка Андреем Вдовиным, выпускала векселя, которые АТБ продавал населению. За счет привлеченных средств финансировался проект Вдовина. Регулятор докапитализировал АТБ на 9 млрд руб., в том числе направил 4 млрд руб. на погашение векселей и еще 1,2 млрд — на выкуп требований АТБ к ФТК: банк выдал компании кредиты на такую сумму.

Fitch снизило прогноз по рейтингам АТБ в период сбора заявок на его покупку. АТБ — первый банк, санированный силами принадлежащего ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), который регулятор решил продать. Первый раз ЦБ предлагал АТБ рынку в марте 2019 года. В ходе аукциона начальная цена опустилась с 9,87 млрд до 6 млрд руб., но допущенные к торгам Московский кредитный банк и Совкомбанк на покупку не решились. В 2020 году Банк России объявил о планах вновь продать АТБ: период приема заявок был установлен с 1 по 15 апреля.