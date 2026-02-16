 Перейти к основному контенту
FT описала рекордный пессимизм инвестфондов по доллару из-за политики США

По данным исследования Bank of America, готовность инвесторов вкладываться в доллар стала ниже, чем в апреле 2025 года, когда Трамп ввел масштабные пошлины. Утрата доверия к доллару связана также с внешней политикой США
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Управляющие фондами демонстрируют самую пессимистичную позицию в отношении доллара за последние десять лет из-за непредсказуемости политики США. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные исследования Bank of America.

Доллар снизился на 1,3% в этом году — вдобавок к падению на 9% в 2025-м — и колеблется вблизи четырехлетнего минимума, пишет FT. Исследование показало, что готовность инвестиционных фондов рисковать, вкладываясь в доллар, стала еще ниже, чем в апреле прошлого года, когда Трамп ввел масштабные пошлины. Опрос показал, что позиция управляющих в отношении доллара стала самой негативной как минимум с 2012 года, передает FT.

На Мосбирже начались торги аналогом доллара США
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Утрата доверия к доллару, как отмечает FT, происходит на фоне агрессивных геополитических шагов Дональда Трампа и давления США на институты, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Это усилило опасения относительно привлекательности США как убежища для капитала и инвестиций.

Крупные управляющие активами отметили, что падение доллара связано с желанием инвесторов хеджировать риски или сокращать долю в американской валюте.

Bloomberg написал об «ошеломляющей идее» России для США по доллару
Политика
Фото:Вероника Зорина / ТАСС

«Некоторая волатильность за последний год заставила инвесторов усомниться в исторически низких коэффициентах хеджирования [в долларах], которые они использовали для инвестиций в американские активы», — сказал глава отдела глобальных процентных ставок в крупной компании по управлению активами Vanguard Роджер Халлам, передает газета.

Как пишет FT, выдвижение Кевина Уорша на должность главы ФРС первоначально успокоило инвесторов, опасавшихся, что лояльный Трампу человек безрассудно снизит ставки. Однако в Bank of America отметили, что назначение Уорша не привело к увеличению спроса на доллар и не вызвало возобновления оптимизма в отношении активов США.

В начале февраля глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен сообщила, что клиенты депозитария начали отходить от американского рынка и диверсифицировать инвестиции за счет европейских активов. Такое поведение инвесторов Урбен в том числе связала с торговой политикой Трампа, которая привела к росту издержек и неопределенности для транснациональных компаний.

The New York Times (NYT) ранее сообщила, что в 2026 году в мировых инвестиционных кругах распространился тезис «Продавай Америку» (англ. Sell America). Такое настроение среди инвесторов начало проявляться после шока от апрельских тарифов, которые в 2025 году привели к падению фондовых рынков. Оно усилилось по мере продвижения Трампом своей торговой политики.

