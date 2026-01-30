Трамп выдвинул своего консультанта на пост главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка). Об этом Трамп сообщил в Truth Social.
Президент США заявил, что у него «нет сомнений» в том, что Уорш станет «одним из великих председателей ФРС, возможно, лучшим».
Уорш входил в Совет управляющих центрального банка США с 2006 по 2011 год и ранее консультировал Трампа по вопросам экономической политики. О том, что он рассматривается президентом как основной кандидат, ранее писал Bloomberg. Среди других кандидатов издание называло директора Национального экономического совета Кевина Хассетта, члена совета ФРС Кристофера Уоллера и исполнительного директора BlackRock Inc. Рика Ридера.
Кандидатуру Уорша должен утвердить Сенат США. В таком случае на посту главы ФРС он сменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий должен был истечь в мае.
В ноябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что главным кандидатом на пост председателя ФРС считается Хассетт. Однако позже Трамп заявил, что уход того с нынешней должности является «серьезной проблемой».
В январе Трамп назвал Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Президент критиковал его за отказ значительно снизить ключевую ставку. В конце месяца ФРС сохранила ее на уровне 3,5–3,75% годовых, а на предшествующем заседании — снизила на 25 б.п.
Трамп назначил Пауэлла председателем ФРС во время своего первого президентского срока. Несмотря на истечение полномочий в мае 2026 года, он будет входить в состав совета управляющих регулятора до января 2028-го.
В январе 2026 года в отношении главы ФРС начали уголовное расследование в связи с его свидетельскими показаниями в конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры регулятора стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл уверен, что поводом для возбуждения дела стала денежно-кредитная политика регулятора, основанная «не на предпочтениях президента». Бывшие руководители ФРС — Джанет Йеллен, Бен Бернанке и Алан Гринспен — осудили действия Минюста как попытку подорвать независимость регулятора.
Трамп намекал, что на пост главы ФРС намерен выбрать «кого-то, кто мог бы быть на этом посту несколько лет назад». В 2017 году, как отмечает The Guardian, Трамп также рассматривал его кандидатуру, но в итоге остановился на Пауэлле.
Цены на драгметаллы — в частности, золото и серебро начали падать на фоне сообщений о скорой смене главы ФРС США. Ранее их стоимость резко взлетела до рекордных уровней из-за высокой геополитической напряженности, угрозы потери независимости ФРС США и других факторов. Торговый аналитик KCM Тим Уотерер связал коррекцию цен также с ожиданиями восстановления курса доллара.
