Трамп выдвинул своего консультанта на пост главы ФРС США

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы ФРС вместо Джерома Пауэлла, которого критиковал в последнее время из-за отказа снижать ключевую ставку. Теперь кандидатуру должен утвердить американский сенат

Кевин Уорш (Фото: Ann Saphir / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка). Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

Президент США заявил, что у него «нет сомнений» в том, что Уорш станет «одним из великих председателей ФРС, возможно, лучшим».

Уорш входил в Совет управляющих центрального банка США с 2006 по 2011 год и ранее консультировал Трампа по вопросам экономической политики. О том, что он рассматривается президентом как основной кандидат, ранее писал Bloomberg. Среди других кандидатов издание называло директора Национального экономического совета Кевина Хассетта, члена совета ФРС Кристофера Уоллера и исполнительного директора BlackRock Inc. Рика Ридера.

Кандидатуру Уорша должен утвердить Сенат США. В таком случае на посту главы ФРС он сменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий должен был истечь в мае.

В ноябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что главным кандидатом на пост председателя ФРС считается Хассетт. Однако позже Трамп заявил, что уход того с нынешней должности является «серьезной проблемой».

В январе Трамп назвал Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Президент критиковал его за отказ значительно снизить ключевую ставку. В конце месяца ФРС сохранила ее на уровне 3,5–3,75% годовых, а на предшествующем заседании — снизила на 25 б.п.

Трамп назначил Пауэлла председателем ФРС во время своего первого президентского срока. Несмотря на истечение полномочий в мае 2026 года, он будет входить в состав совета управляющих регулятора до января 2028-го. В январе 2026 года в отношении главы ФРС начали уголовное расследование в связи с его свидетельскими показаниями в конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры регулятора стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл уверен, что поводом для возбуждения дела стала денежно-кредитная политика регулятора, основанная «не на предпочтениях президента». Бывшие руководители ФРС — Джанет Йеллен, Бен Бернанке и Алан Гринспен — осудили действия Минюста как попытку подорвать независимость регулятора.

Трамп намекал, что на пост главы ФРС намерен выбрать «кого-то, кто мог бы быть на этом посту несколько лет назад». В 2017 году, как отмечает The Guardian, Трамп также рассматривал его кандидатуру, но в итоге остановился на Пауэлле.

Цены на драгметаллы — в частности, золото и серебро начали падать на фоне сообщений о скорой смене главы ФРС США. Ранее их стоимость резко взлетела до рекордных уровней из-за высокой геополитической напряженности, угрозы потери независимости ФРС США и других факторов. Торговый аналитик KCM Тим Уотерер связал коррекцию цен также с ожиданиями восстановления курса доллара.