 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

NYT рассказала о стратегии инвесторов в США «Продавай Америку»

Тезис Sell America набирает популярность — инвесторы продают американские активы из-за тарифов Трампа и угроз ФРС. Доллар на этом фоне падает, отмечает NYT
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

В 2026 году на мировых рынках распространился инвестиционный тезис «продавай Америку» (англ. Sell America) — этот подход выбирают торговые стратегии, прежде основанные на первенстве США, пишет The New York Times (NYT).

Настроение «продать Америку» начало проявляться в финансовых кругах после шока от апрельских тарифов, которые в 2025 году привели к падению акций и облигаций. В последнее время оно набрало обороты из-за политики американского лидера Дональда Трампа, говорится в материале.

Тревогу у инвесторов вызывает в том числе война главы Белого дома с Федеральной резервной системой, угрозы новой торговой войны с Европой. За последний месяц такие торги подтолкнули падение курса доллара, задержали рост фондового рынка, увеличили стоимость государственных заимствований и подняли цены на драгоценные металлы, такие как золото, отмечает NYT.

Ранее в мае 2025 года рейтинговое агентство Moody’s лишило США высшего кредитного рейтинга. Тогда Bloomberg предупреждал, что снижение рейтинга Штатов может усилить обеспокоенность Уолл-стрит по поводу рынка американских государственных облигаций.

«Не надо гнаться за иксами» — что ждет частного инвестора в 2026 году
Радио
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Эксперты отмечают, что сегодня стратегия связана в том числе с хеджированием существующих активов в США, диверсификацией в другие активы, а не попыткой полностью покинуть страну.

Хеджирование — это способ управления рисками, который помогает снизить убытки при изменении цен, курсов валют или ставок. При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять, — спекулянтов.

«Наши европейские коллеги были, честно говоря, поражены открытостью американских инвесторов к диверсификации вдали от США», — сказала экономист компании по управлению инвестициями в США New York Life Investments Лорен Гудвин.

«Мир смотрит на США как на маяк демократии и верховенства закона, и я думаю, что это явно начинает меняться. «Дело не в поиске риска. Речь идет о диверсификации и переоценке рисков», — сказал президент Sprott Inc Райан МакИнтайр.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
бизнес-стратегии США американский инвестор активы
Материалы по теме
Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear
Экономика
Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам
Политика
Трамп выдвинул своего консультанта на пост главы ФРС США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Над Россией сбили 41 дрон за вечер Политика, 22:00
Зеленский заявил, что ожидает встреч с американцами на следующей неделе Политика, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Экс-чемпион промоушена Нурмагомедова проведет бой в UFC в феврале Спорт, 21:46
NYT рассказала о стратегии инвесторов в США «Продавай Америку» Бизнес, 21:37
Трамп репостнул сообщение о КСИР после взрывов в Иране Политика, 21:27
Как Валиева вернулась на соревнования после дисквалификации Спорт, 21:25
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
NYT написала о сближении Китая с европейскими союзниками США Политика, 21:22
При пожаре в конюшне на Кубани спасли более 20 лошадей Общество, 21:07
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Звезду НБА отстранили на 25 матчей за нарушение антинаркотических правил Спорт, 20:53
Хинштейн сообщил об эвакуации из трех многоквартирных домов из-за дрона Политика, 20:43
Спасатели завершили эвакуацию застрявших на подъемнике в Степаново Общество, 20:39
CAS оставил в силе решение отдать россиянке квоту ирландки на Олимпиаду Спорт, 20:27