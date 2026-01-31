NYT рассказала о стратегии инвесторов в США «Продавай Америку»

Тезис Sell America набирает популярность — инвесторы продают американские активы из-за тарифов Трампа и угроз ФРС. Доллар на этом фоне падает, отмечает NYT

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

В 2026 году на мировых рынках распространился инвестиционный тезис «продавай Америку» (англ. Sell America) — этот подход выбирают торговые стратегии, прежде основанные на первенстве США, пишет The New York Times (NYT).

Настроение «продать Америку» начало проявляться в финансовых кругах после шока от апрельских тарифов, которые в 2025 году привели к падению акций и облигаций. В последнее время оно набрало обороты из-за политики американского лидера Дональда Трампа, говорится в материале.

Тревогу у инвесторов вызывает в том числе война главы Белого дома с Федеральной резервной системой, угрозы новой торговой войны с Европой. За последний месяц такие торги подтолкнули падение курса доллара, задержали рост фондового рынка, увеличили стоимость государственных заимствований и подняли цены на драгоценные металлы, такие как золото, отмечает NYT.

Ранее в мае 2025 года рейтинговое агентство Moody’s лишило США высшего кредитного рейтинга. Тогда Bloomberg предупреждал, что снижение рейтинга Штатов может усилить обеспокоенность Уолл-стрит по поводу рынка американских государственных облигаций.

Эксперты отмечают, что сегодня стратегия связана в том числе с хеджированием существующих активов в США, диверсификацией в другие активы, а не попыткой полностью покинуть страну.

Хеджирование — это способ управления рисками, который помогает снизить убытки при изменении цен, курсов валют или ставок. При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять, — спекулянтов.

«Наши европейские коллеги были, честно говоря, поражены открытостью американских инвесторов к диверсификации вдали от США», — сказала экономист компании по управлению инвестициями в США New York Life Investments Лорен Гудвин.

«Мир смотрит на США как на маяк демократии и верховенства закона, и я думаю, что это явно начинает меняться. «Дело не в поиске риска. Речь идет о диверсификации и переоценке рисков», — сказал президент Sprott Inc Райан МакИнтайр.