Торговая война США⁠,
Глава Euroclear рассказала о хеджировании доллара из-за политики Трампа

Сюжет
Торговая война США
Торговая война Трампа стала тревожным сигналом для инвесторов, которые начали перераспределять свои портфели в пользу европейских активов, заявила глава Euroclear. Ранее NYT сообщила о росте популярности тезиса «Продавай Америку»
Валери Урбен
Валери Урбен (Фото: Paul Morigi / Getty Images)

Клиенты бельгийского депозитария Euroclear, в том числе из Китая, с Ближнего востока  и из Азиатско-Тихоокеанского региона, на протяжении 2025 года диверсифицировали инвестиции за счет европейских активов, отходя от американского рынка, рассказала Bloomberg глава депозитария Валери Урбен.

Такое поведение инвесторов связано в том числе с торговой политикой президента США Дональда Трампа. Она привела к росту издержек и неопределенности для транснациональных компаний, так что некоторые стали рассматривать США как менее привлекательное направление для инвестиций. Инвесторы также начали опасаться, что необоснованное снижение ставок может разогнать инфляцию и ослабить доллар.

NYT рассказала о стратегии инвесторов в США «Продавай Америку»
Бизнес
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Урбен заявила, что действия Трампа стали «тревожным сигналом» для Европы и других регионов. Американский президент поменял устоявшиеся представления, распространенные на финансовых рынках. «В моей карьере никто не говорил о хеджировании доллара. А теперь об этом говорят открыто», — пояснила глава Euroclear.

Хеджирование — способ управления рисками, который помогает снизить убытки при изменении цен, курсов валют или ставок. При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять, — спекулянтов.

The New York Times (NYT) ранее сообщила, что в 2026 году в мировых инвестиционных кругах распространился тезис «Продавай Америку» (англ. Sell America). Такое настроение среди инвесторов начало проявляться после шока от апрельских тарифов, которые в 2025 году привели к падению фондовых рынков. Оно усилилось по мере продвижения Трампом своей торговой политики.

Тревогу у инвесторов вызывают и другие действия администрации Белого дома, в частности, противостояние с Федеральной резервной системой (ФРС) и угрозы развязывания новой торговой войны с Европой.

Датский пенсионный фонд Akademiker Pension — один из примеров практического воплощения стратегии «Продай Америку», пишет Bloomberg. Когда Трамп заявил о намерении купить Гренландию, фонд объявил, что продаст свои американские казначейские облигации на $100 млн, мотивировав это решение возросшими кредитными рисками США.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Euroclear инвестор США американский доллар хеджирование облигации Казначейства США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
