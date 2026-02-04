Глава Euroclear рассказала о хеджировании доллара из-за политики Трампа

Торговая война Трампа стала тревожным сигналом для инвесторов, которые начали перераспределять свои портфели в пользу европейских активов, заявила глава Euroclear. Ранее NYT сообщила о росте популярности тезиса «Продавай Америку»

Валери Урбен (Фото: Paul Morigi / Getty Images)

Клиенты бельгийского депозитария Euroclear, в том числе из Китая, с Ближнего востока и из Азиатско-Тихоокеанского региона, на протяжении 2025 года диверсифицировали инвестиции за счет европейских активов, отходя от американского рынка, рассказала Bloomberg глава депозитария Валери Урбен.

Такое поведение инвесторов связано в том числе с торговой политикой президента США Дональда Трампа. Она привела к росту издержек и неопределенности для транснациональных компаний, так что некоторые стали рассматривать США как менее привлекательное направление для инвестиций. Инвесторы также начали опасаться, что необоснованное снижение ставок может разогнать инфляцию и ослабить доллар.

Урбен заявила, что действия Трампа стали «тревожным сигналом» для Европы и других регионов. Американский президент поменял устоявшиеся представления, распространенные на финансовых рынках. «В моей карьере никто не говорил о хеджировании доллара. А теперь об этом говорят открыто», — пояснила глава Euroclear.

Хеджирование — способ управления рисками, который помогает снизить убытки при изменении цен, курсов валют или ставок. При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять, — спекулянтов.

The New York Times (NYT) ранее сообщила, что в 2026 году в мировых инвестиционных кругах распространился тезис «Продавай Америку» (англ. Sell America). Такое настроение среди инвесторов начало проявляться после шока от апрельских тарифов, которые в 2025 году привели к падению фондовых рынков. Оно усилилось по мере продвижения Трампом своей торговой политики.

Тревогу у инвесторов вызывают и другие действия администрации Белого дома, в частности, противостояние с Федеральной резервной системой (ФРС) и угрозы развязывания новой торговой войны с Европой.

Датский пенсионный фонд Akademiker Pension — один из примеров практического воплощения стратегии «Продай Америку», пишет Bloomberg. Когда Трамп заявил о намерении купить Гренландию, фонд объявил, что продаст свои американские казначейские облигации на $100 млн, мотивировав это решение возросшими кредитными рисками США.