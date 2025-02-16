Ликвидаторы европейской «дочки» ВТБ подали в суд на Анголу из-за кредита

Ликвидаторы OWH SE начали арбитражное разбирательство против правительства Анголы из-за кредита, который должен был быть погашен в 2024-м, пишет FT. Сейчас расходы властей на внешний долг составляют двузначный процент от ВВП

Луанда, Ангола (Фото: Luke Dray / Getty Images)

Ликвидаторы OWH SE, бывшей «дочки» ВТБ — европейского кредитно-финансового учреждения VTB Bank Europe, обвинили правительство Анголы в неисполнении обязательств по кредиту после введения санкций в отношении материнской компании. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

OWH, базирующийся во Франкфурте-на-Майне, начал арбитражное разбирательство против правительства Анголы, с целью обязать его погасить кредит, сказали изданию собеседники.

Факт подачи иска к правительству Анголы также подтверждался из документов, касавшихся выпуска облигаций, которые власти страны раскрыли в декабре и январе, отмечает FT. В материалах говорилось, что в отношении всех кредиторов были введены санкции, однако название юридического лица или указание на кредит не приводились.

Минфин Анголы не стал раскрывать газете, с какой компанией власти страны ведут разбирательство, однако пообещал огласить детали по достижении соглашения. В ведомстве пояснили, что хотят «избежать спекуляций и проинформировать всех заинтересованных лиц в нужное время о том, как [дело] будет разрешено».

Ангола в последнее время пострадала от высоких процентных ставок, установленных Федеральной резервной системой (ФРС) США, а также падения цен на нефть: сейчас ее расходы на обслуживание заимствований составляют двузначную цифру в пересчете на процент от ВВП, отмечает FT.

С 2012 года ВТБ предоставил Анголе кредиты на миллиарды долларов в рамках усилий российского банка по выходу на рынок Африки, большая часть этих займов была погашена к 2019 году, отмечает FT. В то же время, в 2011 году Ангола заняла $278 млн у бывшего австрийского филиала ВТБ и других российских кредитных организаций, пишет газета. Этот кредит, по ее данным, должен был быть погашен в прошлом году. VTB Bank (Europe) SE как единое юридическое лицо было создано по итогам объединения VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) в конце декабря 2017 года по итогам реструктуризации. В VTB Bank (Europe) SE, не считая штаб-квартиры во Франкфурте-на-Майне, входили филиал в Вене и немецкая розничная онлайн-платформа VTB Direktbank.

РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ, компанию OWH, Министерство финансов Анголы.

OWH находится под внешнем управлением и на стадии принудительной ликвидации. В ноябре 2023 года компания, которая на тот момент находилась под санкциями США, объявила о смене названия из-за отказа ВТБ разрешить ей пользоваться своим логотипом и брендом. В апреле 2024 года Минфин США вывел бывшую VTB Bank Europe из SDN-листа. Сам ВТБ находится под американскими санкциями с февраля 2022-го.

ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe в апреле 2022 года. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило руководству дочерней VTB Bank Europe SE работать в соответствии с указаниями материнской компании. В феврале 2024-го ВТБ сообщил, что получил уведомление от OWH SE о «действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения» структурой.