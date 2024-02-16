ЦБ не увидел оснований для продления меры о продаже валютной выручки

ЦБ не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерам, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор считает, что важность меры для стабилизации обменного курса значимо уступает другим

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Банк России по-прежнему не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерам, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после решения регулятора по ключевой ставке.

«Банк России не видит таких весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. На наш взгляд, важность этой меры, меры по обязательной продаже валютной выручки, для того, чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам», — сказала она.

Совет директоров регулятора на брифинге 16 января принял решение сохранить ключевую ставку после пяти подряд раундов ужесточения — с июля по декабрь 2023-го она выросла с 7,5% до 16% годовых.

Набиуллина подчеркнула, что основные эффекты были от повышения ключевой ставки, ужесточения денежно-кредитной политики, в два раза, что и повысило привлекательность сбережений в рублях, а не в валюте. «И сдержало также и раскручивание спирали роста на импорт», — добавила она.

Также, по мнению главы ЦБ, на курс в четвертом квартале влиял торговый баланс и рост выручки российских экспортеров. «У нас в августе-сентябре был рост цен на товары нашего экспорта, и с учетом лагов, транспортировки, по платежам эта валютная выручка поступала на рынок во второй половине осени. И мы, конечно, анализируем эти данные, но, на наш взгляд, это фундаментальные факторы, которые оказывают влияние на стабилизацию курса», — сказала Набиуллина.

Ранее, в январе, регулятор сообщал, что также не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки.

Кроме обязательной продажи валютной выручки значимый вклад в формирование обменного курса также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета прошлого года) стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов, указали тогда в ЦБ.

Указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)» подписал президент Владимир Путин в октябре 2023 года. Тогда в перечень вошли 43 группы компаний, который относятся к отраслям ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

В аппарате правительства тогда пояснили, что экспортеры должны будут зачислять на счета в России от 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения, а продавать — 90% от этого объема в течение двух недель. При этом компании должны продавать компании не менее 50% средств, которые были получены в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.