Эксперты предсказали первое с июня заседание ЦБ без повышения ставки

ЦБ впервые за семь месяцев может оставить ключевую ставку без изменения, считают все 30 опрошенных РБК экспертов. Некоторые из них допускают как маловероятный вариант повышение ставки при ускорении инфляции по итогам января

Вид на здание Банка России (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Совет директоров Банка России на заседании 16 февраля оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, считают участники консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний.

Сохранения ставки ожидают все 30 экспертов, с чьими комментариями ознакомился РБК. Трое из них полагают, что ЦБ на заседании может рассмотреть вопрос и о повышении ставки на 50–100 б.п., если данные по инфляции за январь будут свидетельствовать об ускорении темпа роста цен.

Если прогноз аналитиков окажется верным, то в феврале Банк России оставит ставку неизменной впервые за семь месяцев. С июля 2023 года регулятор последовательно ужесточал денежно-кредитные условия на плановых и одном внеплановом заседании. К концу года ставка достигла 16% годовых.

Чего еще аналитики ждут от ЦБ Кроме решения по ставке Банк России 16 февраля представит обновленный среднесрочный прогноз. Действующая сейчас версия прогноза публиковалась в октябре 2023 года. В ней ЦБ ожидает инфляцию в 2024 году на уровне 4–4,5%, среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 12,5–14,5% и рост ВВП по итогам года на 0,5–1%. Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что прогноз инфляции и ключевой ставки останется без изменений. «Незначительно может быть скорректирован прогноз платежного баланса, поскольку вышли данные за 2023 год, которые оказались ниже ожиданий», — отмечает он. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая полагает, что ЦБ может повысить верхнюю границу прогнозного диапазона по ключевой ставке. «Дело в том, что если регулятор начнет снижать ставку только на июльском заседании, то ему придется ее снижать весьма интенсивно, чтобы уложиться даже в верхнюю границу действующего диапазона средней», — объясняет она. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских ожидает пересмотра прогноза по росту ВВП в 2024 году на фоне того, что МВФ повысил прогноз по российскому ВВП на 1,5 п.п., до 2,6%.

Почему Банк России не будет менять ключевую ставку

В бюллетене «О чем говорят тренды», который выходит за полторы недели до принятия решения по ключевой ставке, аналитики ЦБ указали, что в декабре 2023 года — январе 2024 года «в потребительском сегменте начал формироваться дезинфляционный тренд». «Стабилизация и укрепление рубля во многом благодаря произошедшему ужесточению денежно-кредитной политики способствовали опережающему уменьшению ценового давления в потребительских ценах с высокой зависимостью от валютного курса. Таким образом, трансмиссия повышения ключевой ставки в динамику цен проявляется все более выраженно», — объяснили они. К концу года инфляция снизилась до 7,4 против 7,5% в ноябре, а на 29 января годовой рост цен составил 7,3%, приводятся данные в бюллетене. Но аналитики ЦБ считают, что говорить об устойчивости тренда на замедление темпов роста цен пока преждевременно.

Одновременно с замедлением текущей инфляции в январе снизились и инфляционные ожидания населения — с 14,2 (данные за декабрь 2023 года) до 12,7%. Но, несмотря на коррекцию, показатель остается высоким, указывают в ЦБ. Инфляционные ожидания бизнеса при этом ухудшились и находятся на максимуме с апреля 2022 года, констатирует регулятор. Согласно данным опроса ЦБ, средний темп прироста отпускных цен, который ожидает бизнес в ближайшие три месяца, составляет 8,3% в пересчете на год.

«Снижение темпов роста цен в декабре—январе во многом произошло из-за разовых и временных факторов. ЦБ все еще отмечает в своих материалах, что платежеспособный спрос превышает предложение товаров и услуг», — говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин. По его мнению, эффекты денежно-кредитной политики начали проявляться: помимо инфляции замедляются потребительские расходы, охлаждается кредитование (в первую очередь в потребительском сегменте), стабилизировался курс рубля (по итогам января рубль укрепился к доллару на 0,4%). Но полноценный эффект от них еще не реализовался, поэтому Рапохин считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%.

«Замедление роста цен связывается в большей степени с динамикой волатильных компонент (яйца, мясопродукты, авиабилеты, сдвиг сроков индексации регулируемых тарифов) и с укреплением курса рубля (легковые автомобили, электроника), чем с устойчивым трендом», — отмечает Беленькая, которая тоже ожидает сохранения ставки в 16%. Снижение же инфляционных ожиданий населения в январе во многом может быть вызвано эффектом высокой базы декабря, добавляет Болотских. Он предполагает, что регулятор оставит ставку неизменной.

Такой же прогноз дает старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. По его словам, говорить о формировании каких-либо трендов на основании январских данных преждевременно. «Вторая и третья декады января с точки зрения потребления — «мертвый сезон». Обычно потребление начинает «оживать» в первой-второй декаде февраля», — объясняет эксперт. Замедление розничного кредитования в декабре (за последний месяц прошлого года портфель кредитов физическим лицам вырос на 0,2 против 1,6% в ноябре) также нельзя назвать устойчивым трендом, продолжает Паевский: «Для формирования соответствующих выводов необходимо наблюдать, как поведет себя розничное кредитование в течение как минимум первого квартала 2024 года».

Проинфляционные факторы все еще превалируют, заключает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов: «Инфляционные ожидания бизнеса и населения высоки. Ценовые ожидания предприятий остаются на исторических максимумах». Он также ожидает ставку в 16% годовых. Сохранив текущий уровень ставки, регулятор может смягчить риторику и дать сигнал о продолжительном сохранении повышенного уровня ключевой ставки, полагает Попов.

Среди других решений на заседании 16 февраля Банк России может рассмотреть повышение ставки на 50 или 100 б.п., не исключает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. «Небольшое повышение все еще возможно в зависимости от того, какими будут свежие данные по инфляции», — согласен директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. О возможном повышении ставки в пределах 100 б.п. в случае фиксации роста январской инфляции говорит и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Но и она, и Тимошенко называют сценарий еще одного ужесточения маловероятным. «Замедление текущей инфляции исключает повышение ставки», — категоричен Латыпов.

Когда ЦБ может перейти к смягчению политики

«Мы видим пространство для снижения ставки в этом году скорее во втором полугодии», — отмечала в интервью «РИА Новости» председатель Банка России Эльвира Набиуллина в конце января. Но для перехода к смягчению надо «убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», подчеркивала глава ЦБ.

Спустя неделю зампред Банка России Алексей Заботкин подтвердил, что ставка в 2024 году будет снижаться, так как прогноз ЦБ предполагает ее диапазон в течение года от 12,5 до 14,5%. «Но когда именно это произойдет, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, инфляционными ожиданиями, ростом кредита, денежной массы и совокупного спроса», — сказал он в эфире Private Talks (проект «Тинькофф Инвестиций»).

Для экономического роста в России текущая ключевая ставка в 16% годовых не самый лучший вариант, так как уже в декабре рост обрабатывающей промышленности в России, который стал главным драйвером сильного роста ВВП России в 2023 году, начал притормаживать, говорит Мильчакова. «При позитивной динамике инфляции ЦБ может начать постепенно снижать ключевую ставку уже с марта-апреля, чтобы убрать чрезмерную жесткость политики», — не исключает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.

«ЦБ смотрит на трехмесячную инфляцию, как только мы увидим устойчивое снижение цен, не связанное с временными эффектами, ЦБ начнет снижать ставку», — объясняет Коныгин. По его мнению, это более вероятно во втором полугодии 2024-го. О том, что, скорее всего, ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитных условий в конце первого или начале второго полугодия, говорит и начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Но к концу года ставка все равно останется двузначной — в районе 11–11,5%, добавляет эксперт. Прогноз Коныгина по ключевой ставке на конец года — 13–13,5%.

Беленькая рассматривает два основных сценария: «Первое снижение ключевой ставки на апрельском заседании, если позитив по инфляции продолжится, или первое снижение ставки в июне-июле, если инфляционная картина и динамика влияющих на инфляцию факторов окажутся смешанными». В первом случае ставка может быть снижена до 10–11% к концу года, во втором — до 12–13%, полагает эксперт.